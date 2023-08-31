Geliştirme metodolojileri bağlamında Agile, işbirliğine, sürekli iyileştirmeye ve değişime hızlı yanıt vermeye öncelik veren yazılım geliştirmeye yönelik modern, yinelemeli ve esnek bir yaklaşımı ifade eder. Çevik yöntemler, bireyleri ve etkileşimleri, işlevsel yazılımı, müşteri işbirliğini ve katı, geleneksel bir planı takip etme yerine uyarlanabilirliği vurgulayan Çevik Manifesto'da bulunan ilke ve değerlere dayanmaktadır.

Çevik metodoloji, daha önce yazılım geliştirmede kullanılan Şelale modeli gibi oldukça yapılandırılmış, ağır yaklaşımlara bir tepki olarak ortaya çıktı. Bu eski yöntemler, dokümantasyon ve planlamayı vurgulasa da, geliştirme süreci boyunca beklenmedik değişiklikleri veya gelişen müşteri ihtiyaçlarını karşılamaya pek uygun değildi.

Çevik yazılım geliştirme özünde yinelemeli ilerleme, kapsam esnekliği ve kullanıcılara artan değerin sürekli sunulması etrafında odaklanır. Çevik ekipler genellikle projeye bağlı olarak geliştiricilerin, tasarımcıların, ürün yöneticilerinin ve diğer rollerin bir karışımını içeren küçük, işlevler arası birimler halinde çalışır. Bu ekipler, projenin yolunda gitmesini ve kullanıcı beklentilerini karşılamasını sağlamak için düzenli iletişime, yüz yüze etkileşimlere ve kısa geri bildirim döngülerine güvenir.

Çevik geliştirmenin temel ilkelerinden biri, projeleri bağımsız olarak geliştirilebilen, test edilebilen ve yayınlanabilen, genellikle kullanıcı hikayeleri veya özellikleri olarak adlandırılan daha küçük parçalara ayırma uygulamasıdır. Bu modüler yaklaşım, ekiplerin önceliklerini belirlemelerine ve çabalarını öncelikle en etkili işlevselliği sunmaya odaklamalarına olanak tanırken aynı zamanda yol boyunca kapsam ve gereksinim değişikliklerine daha kolay uyum sağlamalarına olanak tanır.

Çevik ekosistem içerisinde, her biri kendine özgü yaklaşımlara ve uygulamalara sahip olan ancak her zaman Çevik gelişimin temel ilkelerine bağlı kalan çeşitli metodolojiler ve çerçeveler geliştirilmiştir. İyi bilinen bazı Çevik yöntemler arasında Scrum, Kanban, Yalın, Aşırı Programlama (XP) ve Özellik Odaklı Geliştirme (FDD) bulunur. Bu metodolojiler belirli uygulamalar, roller ve eserler açısından farklılık gösterse de hepsi yinelemeli geliştirme, uyarlanabilirlik ve artımlı iyileştirmeler yoluyla değer sunmaya odaklanma gibi ortak özellikleri paylaşır.

Örneğin, en popüler Çevik metodolojilerden biri olan Scrum, çalışmayı sprint adı verilen ve genellikle iki ila dört hafta süren zaman sınırlı yinelemeler halinde düzenler. Her sprint sırasında ekip, öncelikli bir dizi kullanıcı öyküsünü veya özelliğini tamamlamak için birlikte çalışır ve her sprint sonunda potansiyel olarak gönderilebilir bir ürün artışı sunar. Günlük toplantılar, sprint planlama ve sprint değerlendirmeleri gibi düzenli törenler Scrum ekibi üyeleri arasında iletişimi, işbirliğini ve sürekli gelişimi kolaylaştırır.

Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için güçlü no-code bir platform olan AppMaster, uygulama geliştirmeyi basitleştiren ve hızlandıran kapsamlı, entegre bir geliştirme ortamı (IDE) sağlayarak Çevik ilkelere bağlı kalır. AppMaster ile kullanıcılar, drag-and-drop araçlarını kullanarak veri modellerini, iş mantığını, REST API'lerini ve kullanıcı arayüzlerini görsel olarak oluşturabilir, bu da değerli yazılımların hızlı yinelenmesine ve sürekli teslimine olanak tanır.

Dahası, AppMaster sunucu odaklı yaklaşımı, kullanıcıların mobil uygulamaları App Store veya Play Market'e yeni sürümler göndermeden güncellemelerine olanak tanıyarak Çevik uyumluluk ve yanıt verme ilkeleriyle daha da uyumlu hale gelir. 'Yayınla' düğmesine basıldığında AppMaster, müşterinin abonelik planına bağlı olarak otomatik olarak kaynak kodu oluşturur, uygulamaları derler, testleri çalıştırır ve ortaya çıkan yazılımı bulutta veya şirket içinde dağıtır.

Her ölçekteki işletme, Agile metodolojilerinden ve AppMaster no-code platformundan yararlanarak daha hızlı geliştirme döngülerinin, daha düşük maliyetlerin ve teknik borcun ortadan kaldırılmasının avantajlarından yararlanabilir. AppMaster güçlü ve kullanımı kolay araçlarıyla eşleştirilen çevik geliştirme yöntemleri, ekiplerin, geliştirme süreci boyunca esnek ve değişime duyarlı kalarak, kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılamak için mümkün olan en iyi yazılım çözümlerini sunmaya odaklanmasını sağlar.