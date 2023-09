In de context van ontwikkelingsmethodologieën verwijst Agile naar een moderne, iteratieve en flexibele benadering van softwareontwikkeling die prioriteit geeft aan samenwerking, voortdurende verbetering en snelle reactie op veranderingen. Agile-methoden zijn gebaseerd op de principes en waarden uit het Agile Manifesto, waarin de nadruk wordt gelegd op individuen en interacties, functionele software, samenwerking met klanten en aanpassingsvermogen in plaats van het volgen van een rigide, traditioneel plan.

De Agile-methodologie is ontstaan ​​als reactie op de zeer gestructureerde, zwaargewicht benaderingen die eerder bij softwareontwikkeling werden gebruikt, zoals het watervalmodel. Hoewel deze oudere methoden de nadruk legden op documentatie en planning, waren ze niet goed geschikt om tijdens het ontwikkelingsproces met onverwachte veranderingen of evoluerende klantvereisten om te gaan.

In de kern is Agile softwareontwikkeling gecentreerd rond iteratieve voortgang, flexibiliteit van de reikwijdte en continue levering van incrementele waarde aan gebruikers. Agile teams werken doorgaans in kleine, multifunctionele eenheden die, afhankelijk van het project, een mix van ontwikkelaars, ontwerpers, productmanagers en andere rollen omvatten. Deze teams vertrouwen op regelmatige communicatie, persoonlijke interacties en korte feedbackloops om ervoor te zorgen dat het project op koers blijft en aan de verwachtingen van de gebruiker voldoet.

Een van de centrale principes van Agile-ontwikkeling is de praktijk van het opdelen van projecten in kleinere stukken, vaak gebruikersverhalen of functies genoemd, die onafhankelijk kunnen worden ontwikkeld, getest en vrijgegeven. Dankzij deze modulaire aanpak kunnen teams prioriteiten stellen en hun inspanningen richten op het eerst leveren van de meest impactvolle functionaliteit, terwijl ze zich gaandeweg gemakkelijker kunnen aanpassen aan de reikwijdte en vereisten.

Binnen het Agile-ecosysteem zijn verschillende methodologieën en raamwerken ontwikkeld, elk met zijn unieke benaderingen en praktijken, maar altijd in overeenstemming met de centrale principes van Agile-ontwikkeling. Enkele bekende Agile-methoden zijn Scrum, Kanban, Lean, Extreme Programming (XP) en Feature-Driven Development (FDD). Hoewel deze methodologieën kunnen verschillen in termen van specifieke praktijken, rollen en artefacten, delen ze allemaal de gemeenschappelijke kenmerken van iteratieve ontwikkeling, aanpassingsvermogen en focus op het leveren van waarde door middel van incrementele verbeteringen.

Scrum – een van de meest populaire Agile-methodieken – organiseert bijvoorbeeld het werk in time-boxed iteraties, sprints genaamd, die doorgaans twee tot vier weken duren. Tijdens elke sprint werkt het team samen om een ​​geprioriteerde reeks gebruikersverhalen of functies te voltooien, en aan het einde van elke sprint een potentieel leverbare productuitbreiding op te leveren. Regelmatige ceremonies zoals dagelijkse stand-ups, sprintplanning en sprintrecensies faciliteren de communicatie, samenwerking en continue verbetering tussen Scrum-teamleden.

