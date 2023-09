Im Zusammenhang mit Entwicklungsmethoden bezieht sich Agile auf einen modernen, iterativen und flexiblen Ansatz für die Softwareentwicklung, bei dem Zusammenarbeit, kontinuierliche Verbesserung und schnelle Reaktion auf Änderungen im Vordergrund stehen. Agile Methoden basieren auf den Prinzipien und Werten des Agile Manifests, das den Schwerpunkt auf Einzelpersonen und Interaktionen, funktionale Software, Kundenzusammenarbeit und Anpassungsfähigkeit legt und nicht auf die Befolgung eines starren, traditionellen Plans.

Die agile Methodik entstand als Reaktion auf die stark strukturierten, schwergewichtigen Ansätze, die zuvor in der Softwareentwicklung verwendet wurden, wie beispielsweise das Wasserfallmodell. Obwohl diese älteren Methoden den Schwerpunkt auf Dokumentation und Planung legten, waren sie nicht gut geeignet, um unerwartete Änderungen oder sich entwickelnde Kundenanforderungen während des Entwicklungsprozesses zu bewältigen.

Im Kern konzentriert sich die agile Softwareentwicklung auf iterativen Fortschritt, Flexibilität des Umfangs und die kontinuierliche Bereitstellung von Mehrwert für Benutzer. Agile Teams arbeiten typischerweise in kleinen, funktionsübergreifenden Einheiten, die je nach Projekt eine Mischung aus Entwicklern, Designern, Produktmanagern und anderen Rollen umfassen. Diese Teams verlassen sich auf regelmäßige Kommunikation, persönliche Interaktionen und kurze Feedbackschleifen, um sicherzustellen, dass das Projekt auf Kurs bleibt und die Erwartungen der Benutzer erfüllt.

Einer der zentralen Grundsätze der agilen Entwicklung ist die Praxis, Projekte in kleinere Teile zu zerlegen, die oft als User Stories oder Features bezeichnet werden und unabhängig voneinander entwickelt, getestet und veröffentlicht werden können. Dieser modulare Ansatz ermöglicht es Teams, Prioritäten zu setzen und ihre Bemühungen auf die Bereitstellung der wirkungsvollsten Funktionalität zuerst zu konzentrieren, während sie sich im Laufe der Zeit leichter an Umfangs- und Anforderungsänderungen anpassen können.

Innerhalb des Agile-Ökosystems wurden mehrere Methoden und Frameworks entwickelt, jede mit ihren einzigartigen Ansätzen und Praktiken, aber stets im Einklang mit den zentralen Prinzipien der Agile-Entwicklung. Zu den bekannten agilen Methoden gehören Scrum, Kanban, Lean, Extreme Programming (XP) und Feature-Driven Development (FDD). Obwohl sich diese Methoden hinsichtlich spezifischer Praktiken, Rollen und Artefakte unterscheiden können, haben sie alle gemeinsame Merkmale der iterativen Entwicklung, der Anpassungsfähigkeit und des Fokus auf die Wertschöpfung durch inkrementelle Verbesserungen.

Scrum beispielsweise – eine der beliebtesten agilen Methoden – organisiert die Arbeit in zeitlich begrenzten Iterationen, sogenannten Sprints, die normalerweise zwei bis vier Wochen dauern. Während jedes Sprints arbeitet das Team zusammen, um einen priorisierten Satz von User Stories oder Funktionen fertigzustellen und am Ende jedes Sprints ein potenziell lieferbares Produktinkrement bereitzustellen. Regelmäßige Zeremonien wie tägliche Stand-Ups, Sprint-Planung und Sprint-Reviews erleichtern die Kommunikation, Zusammenarbeit und kontinuierliche Verbesserung zwischen den Scrum-Teammitgliedern.

AppMaster, eine leistungsstarke no-code Plattform zum Erstellen von Backend-, Web- und Mobilanwendungen, folgt den Agile-Prinzipien, indem es eine umfassende, integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) bereitstellt, die die Anwendungsentwicklung vereinfacht und beschleunigt. Mit AppMaster können Benutzer mithilfe intuitiver drag-and-drop Tools Datenmodelle, Geschäftslogik, REST-APIs und Benutzeroberflächen visuell erstellen und so eine schnelle Iteration und kontinuierliche Bereitstellung wertvoller Software ermöglichen.

Darüber hinaus ermöglicht der servergesteuerte Ansatz von AppMaster Benutzern die Aktualisierung mobiler Anwendungen, ohne neue Versionen an den App Store oder Play Market zu übermitteln, was eine weitere Übereinstimmung mit den Agile-Prinzipien der Anpassungsfähigkeit und Reaktionsfähigkeit darstellt. Beim Klicken auf die Schaltfläche „Veröffentlichen“ generiert AppMaster automatisch Quellcode, kompiliert Anwendungen, führt Tests durch und stellt die resultierende Software je nach Abonnementplan des Kunden in der Cloud oder vor Ort bereit.

Durch den Einsatz agiler Methoden und der AppMaster - no-code Plattform können Unternehmen jeder Größe von schnelleren Entwicklungszyklen, geringeren Kosten und der Beseitigung technischer Schulden profitieren. Agile Entwicklungsmethoden gepaart mit den leistungsstarken und benutzerfreundlichen Tools von AppMaster ermöglichen es Teams, sich auf die Bereitstellung der bestmöglichen Softwarelösungen zu konzentrieren, um die Anforderungen ihrer Benutzer zu erfüllen, und gleichzeitig während des gesamten Entwicklungsprozesses flexibel und reaktionsfähig auf Änderungen zu bleiben.