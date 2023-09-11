رخصة بي إس دي

إن ترخيص Berkeley Software Distribution (BSD) هو ترخيص برنامج مفتوح المصدر متساهل يوفر للمطورين حرية استخدام البرنامج وتعديله وتوزيعه وترخيصه من الباطن كما يريدون، مع الحد الأدنى من القيود. يعد ترخيص BSD أحد التراخيص المبكرة مفتوحة المصدر وقد لعب دورًا حاسمًا في تشكيل مشهد ترخيص البرامج، مما أثر على العديد من التراخيص اللاحقة مثل ترخيص MIT، ورخصة Apache، وغيرها.

يشير مصطلح "ترخيص BSD" في الواقع إلى مجموعة من التراخيص، حيث يتشارك كل اختلاف في نفس المبادئ الأساسية ولكنه يختلف في البنود المحددة التي تحتوي عليها. النماذج الأكثر شيوعًا هي ترخيص BSD الأصلي المكون من 4 فقرات (المعروف أيضًا باسم ترخيص FreeBSD)، وترخيص BSD المكون من 3 فقرات (ترخيص BSD المعدل)، وترخيص BSD المكون من فقرتين (ترخيص BSD المبسط).

يتضمن ترخيص BSD المكون من 4 فقرات أربعة أحكام رئيسية: إشعار حقوق الطبع والنشر، وبند يمنح حقوق الاستخدام وإعادة التوزيع مجانًا، وإخلاء المسؤولية عن الضمان، وبند أقل شهرة ومثير للجدل إلى حد ما، يُعرف باسم "بند الإعلان"، والذي يتطلب أي إعلان المواد الخاصة بالمنتجات التي تستخدم البرنامج لذكر أصحاب حقوق النشر الخاصة بها. تمت إزالة شرط الإعلان في ترخيص BSD المكون من 3 فقرات، والذي تم اعتماده من قبل العديد من المشاريع، بما في ذلك نظام التشغيل OpenBSD، وأصبح منذ ذلك الحين الإصدار الأكثر استخدامًا للترخيص. يعمل ترخيص BSD المكون من فقرتين على تبسيط الأمور بشكل أكبر عن طريق إزالة شرط عدم المصادقة، مما يسهل على المطورين استخدام البرامج وتوزيعها بموجب شروطها.

ساهمت الطبيعة المتساهلة لعائلة ترخيص BSD في اعتمادها على نطاق واسع بين المشاريع مفتوحة المصدر، حيث أنها تضع قيودًا قليلة على كيفية استخدام البرنامج أو إعادة توزيعه مقارنة بالتراخيص الأكثر "حماية" مثل رخصة جنو العامة (GPL). تتضمن بعض المشاريع الشائعة التي استخدمت ترخيص BSD أنظمة التشغيل FreeBSD وNetBSD وOpenBSD ومشروع البنية التحتية للمترجم LLVM ومكتبة React JavaScript وغيرها.

يكمن جوهر جاذبية ترخيص BSD في التوازن بين الحرية والحماية القانونية للمطورين. من خلال منح المستخدمين حقوقًا واسعة لاستخدام البرنامج وتعديله وتوزيعه، يشجع ترخيص BSD التعاون ومشاركة الأفكار، بينما يسمح للمطورين بحماية مصالحهم من خلال إشعارات حقوق الطبع والنشر وإخلاء المسؤولية. هذا المزيج من الانفتاح والحماية القانونية جعل ترخيص BSD خيارًا شائعًا لكل من المطورين الأفراد والمؤسسات التي تتطلع إلى إصدار برامجها بموجب ترخيص مفتوح المصدر.

من السمات البارزة لترخيص BSD أنه يسمح بدمج التعليمات البرمجية المرخصة من BSD في المنتجات الخاصة، دون الحاجة إلى إصدار المنتج الناتج بموجب ترخيص مفتوح المصدر. وهذا يوفر مرونة أكبر للمطورين التجاريين، الذين يمكنهم الاستفادة من التكنولوجيا مفتوحة المصدر دون التضحية بالسيطرة على ملكيتهم الفكرية. ونتيجة لذلك، تم استخدام ترخيص BSD لتطوير مجموعة واسعة من المنتجات، بدءًا من أنظمة التشغيل الكاملة إلى المكونات الفردية التي تم دمجها في البرامج التجارية.

في سياق منصة AppMaster ، وهي أداة تطوير قوية no-code ، يعد فهم الآثار المترتبة على تراخيص مختلفة مفتوحة المصدر أمرًا بالغ الأهمية حيث تتيح المنصة للعملاء نشر تطبيقات الخادم والويب والهاتف المحمول التي تم إنشاؤها مع تبعيات مختلفة. قد تتضمن هذه التبعيات مكونات برمجية مرخصة بموجب ترخيص BSD أو تراخيص أخرى مفتوحة المصدر، ويساعد الوعي بشروط هذه التراخيص على ضمان قدرة العملاء على الامتثال لمتطلباتهم عند دمجها في مشاريعهم.

علاوة على ذلك، يمكن للعملاء الذين يستخدمون AppMaster لإنشاء التعليمات البرمجية المصدر للتطبيقات اختيار إصدار برامجهم بموجب ترخيص مفتوح المصدر مثل ترخيص BSD. من خلال اختيار ترخيص متساهل مثل ترخيص BSD، يمكن للعملاء تشجيع التعاون ومشاركة التعليمات البرمجية والمعرفة والموارد داخل مجتمع المطورين الأوسع، مما قد يؤدي في النهاية إلى حلول أكثر قوة وكفاءة.

باختصار، ترخيص BSD عبارة عن مجموعة من تراخيص البرامج مفتوحة المصدر المسموح بها والتي تمنح المطورين حقوقًا واسعة لاستخدام التعليمات البرمجية وتعديلها وتوزيعها مع توفير الحماية القانونية من خلال إشعارات حقوق الطبع والنشر وإخلاء المسؤولية عن المسؤولية. لعبت عائلة ترخيص BSD دورًا مؤثرًا في تطور الترخيص مفتوح المصدر وتم اعتمادها على نطاق واسع في العديد من المشاريع نظرًا لتوازنها بين الحرية والحماية القانونية. يمكن أن يكون فهم ترخيص BSD وآثاره ذا قيمة لكل من المطورين الأفراد والمؤسسات التي تستخدم منصات مثل AppMaster ، حيث إنه يُعلم القرارات المتعلقة بترخيص البرامج والامتثال لشروط التبعيات مفتوحة المصدر.