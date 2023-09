CI/CD Metrics, of Continuous Integration and Continuous Delivery Metrics, zijn een reeks kwantitatieve en kwalitatieve metingen die worden gebruikt om de effectiviteit, efficiëntie en betrouwbaarheid van de CI/CD-pijplijn van een organisatie te evalueren. In de context van softwareontwikkeling vormen CI/CD-pijplijnen een cruciaal onderdeel van elke moderne levenscyclus van softwareontwikkeling, waardoor de naadloze integratie, testen en levering van codewijzigingen in productieomgevingen wordt gegarandeerd. Door een robuuste CI/CD-pijplijn te bieden, maken organisaties als AppMaster snelle, iteratieve ontwikkeling, kortere time-to-market en geoptimaliseerde applicatieprestaties mogelijk, wat uiteindelijk leidt tot een groter concurrentievoordeel in het snelle, technologiegedreven landschap van vandaag.

CI/CD-statistieken kunnen grofweg worden onderverdeeld in vier hoofdgroepen: code-, build-, test- en implementatiestatistieken. Deze categorieën omvatten het volledige spectrum van het softwareontwikkelings- en leveringsproces en dienen als een alomvattend raamwerk voor het evalueren van de prestaties van de pijplijn en het identificeren van gebieden voor verbetering.

Codestatistieken: Codestatistieken richten zich op codekwaliteit, complexiteit en onderhoudbaarheid. Deze statistieken zijn essentieel voor het vroegtijdig opsporen van potentiële problemen in het ontwikkelingsproces, waardoor de kans op het introduceren van technische fouten of ongewenste bugs in de codebase wordt verkleind. Enkele veel voorkomende codestatistieken zijn:

Codedekking: het percentage code dat wordt gedekt door unit- of functionele tests.

Codeverloop: de snelheid waarmee de code in de loop van de tijd verandert, gemeten aan de hand van toegevoegde, gewijzigde of verwijderde regels.

Codecomplexiteit: een maatstaf voor de logische complexiteit van de code, vaak berekend met behulp van tools zoals cyclomatische complexiteit of Halstead-complexiteit.

Codeduplicatie: het percentage dubbele code binnen de codebase, wat kan leiden tot hogere onderhoudskosten en mogelijke inconsistenties.

Bouwstatistieken: bouwstatistieken richten zich op de efficiëntie en prestaties van het bouwproces, de ruggengraat van elke CI/CD-pijplijn. Ze kunnen helpen bij het identificeren van knelpunten en problemen die de succesvolle en tijdige voltooiing van builds kunnen belemmeren. Belangrijke bouwstatistieken zijn onder meer:

Bouwfrequentie: het aantal builds dat binnen een specifiek tijdsbestek is uitgevoerd, ter illustratie van het ontwikkelingstempo.

Buildduur: de tijd die verstrijkt tussen het begin en het einde van een build, en beïnvloedt hoe snel feedback wordt gegeven aan ontwikkelaars.

Succespercentage van builds: de verhouding tussen succesvolle builds en het totale aantal builds, wat de algehele gezondheid en stabiliteit van het ontwikkelingsproces laat zien.

Teststatistieken: Teststatistieken zijn gericht op het evalueren van de effectiviteit van de teststrategie van een project en zorgen ervoor dat code van hoge kwaliteit in productie wordt geïmplementeerd. Ze kunnen organisaties helpen bij het identificeren van verbeterpunten in hun testproces, waardoor een robuustere en betrouwbaardere leveringspijplijn mogelijk wordt. Belangrijke teststatistieken omvatten:

Testdekking: het deel van de code dat is getest met behulp van geautomatiseerde testgevallen, wat een indicatie geeft van potentiële risico's en kwetsbaarheden in niet-geteste delen van de codebase.

Testduur: de tijd die nodig is om een ​​reeks tests uit te voeren, wat van invloed is op de algehele efficiëntie en tijdigheid van de pijplijn.

Defectdichtheid: het aantal ontdekte defecten per code-eenheid, wat waardevolle inzichten oplevert in de algehele codekwaliteit en effectiviteit van de teststrategie.

Mean time to fail (MTTF): De gemiddelde tijd tussen opeenvolgende testmislukkingen, waardoor potentiële problemen in de codebase of het testproces zelf kunnen worden geïdentificeerd.

Implementatiestatistieken: Implementatiestatistieken beoordelen de efficiëntie, betrouwbaarheid en snelheid van het implementeren van codewijzigingen in productieomgevingen. Deze statistieken bieden cruciale inzichten in hoe soepel het leveringsproces functioneert en kunnen organisaties helpen potentiële implementatieproblemen te elimineren die hun diensten zouden kunnen verstoren of hun prestaties zouden kunnen verslechteren. Veel voorkomende implementatiestatistieken zijn onder meer:

Implementatiefrequentie: de snelheid waarmee codewijzigingen in de productie worden geïmplementeerd, wat het vermogen van de organisatie weerspiegelt om snelle, iteratieve updates aan hun services te leveren.

Implementatieduur: De tijd die nodig is om een ​​verandering van de staging- naar de productieomgeving door te voeren, vaak beïnvloed door factoren zoals handmatige goedkeuringsprocessen, migratietaken en synchronisatie met andere services of systemen.

Succespercentage van implementatie: het percentage succesvolle implementaties in verhouding tot het totale aantal implementaties, wat de algehele betrouwbaarheid van het implementatieproces aantoont.

Mean Time to Recovery (MTTR): De gemiddelde tijd die nodig is om een ​​dienst of systeem te herstellen na een door de implementatie veroorzaakte storing, wat aangeeft dat de organisatie in staat is om snel te herstellen en de operationele stabiliteit te behouden.

Samenvattend dienen CI/CD Metrics als een essentieel hulpmiddel voor het evalueren, optimaliseren en onderhouden van een robuuste, efficiënte en performante CI/CD-pijplijn, waardoor wordt gegarandeerd dat softwareapplicaties kunnen worden ontwikkeld, getest en geïmplementeerd met minimale wrijving en maximale betrouwbaarheid. Het no-code platform van AppMaster maakt de naadloze integratie van CI/CD-pijplijnen in het applicatieontwikkelingsproces mogelijk, waardoor klanten de mogelijkheid krijgen om snel krachtige, schaalbare en hoogwaardige applicaties te creëren en te implementeren zonder de zorgen over technische schulden of de noodzaak voor diepgaande technische expertise.