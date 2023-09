Wskaźniki CI/CD

Metryki CI/CD lub metryki ciągłej integracji i ciągłego dostarczania to zestaw miar ilościowych i jakościowych wykorzystywanych do oceny efektywności, wydajności i niezawodności rurociągu CI/CD organizacji. W kontekście tworzenia oprogramowania potoki CI/CD stanowią kluczową część każdego nowoczesnego cyklu życia oprogramowania, zapewniając bezproblemową integrację, testowanie i dostarczanie zmian w kodzie do środowisk produkcyjnych. Zapewniając solidny potok CI/CD, organizacje takie jak AppMaster umożliwiają szybki, iteracyjny rozwój, skrócenie czasu wprowadzania produktów na rynek i optymalizację wydajności aplikacji, co ostatecznie prowadzi do większej przewagi konkurencyjnej w dzisiejszym dynamicznym środowisku napędzanym technologią.

Metryki CI/CD można ogólnie podzielić na cztery główne grupy: metryki kodu, kompilacji, testowania i wdrażania. Kategorie te obejmują pełne spektrum procesu tworzenia i dostarczania oprogramowania i służą jako kompleksowe ramy do oceny wydajności rurociągu i identyfikacji obszarów wymagających poprawy.

Metryki kodu: Metryki kodu koncentrują się na jakości kodu, złożoności i łatwości konserwacji. Metryki te są niezbędne do wykrywania potencjalnych problemów na wczesnym etapie procesu programowania, zmniejszając ryzyko wprowadzenia długu technicznego lub niepożądanych błędów w bazie kodu. Niektóre typowe metryki kodu obejmują:

Pokrycie kodu: procent kodu objętego testami jednostkowymi lub funkcjonalnymi.

Zmiana kodu: tempo zmian kodu w czasie, mierzone liczbą dodanych, zmodyfikowanych lub usuniętych linii.

Złożoność kodu: Miara logicznej złożoności kodu, często obliczana przy użyciu narzędzi takich jak złożoność cykliczna lub złożoność Halsteada.

Duplikacja kodu: odsetek zduplikowanego kodu w bazie kodu, który może prowadzić do zwiększonych kosztów utrzymania i potencjalnych niespójności.

Metryki kompilacji: Metryki kompilacji koncentrują się na wydajności i wydajności procesu kompilacji, będącego podstawą każdego potoku CI/CD. Mogą pomóc w zidentyfikowaniu wąskich gardeł i problemów, które mogą utrudniać pomyślne i terminowe ukończenie kompilacji. Kluczowe wskaźniki kompilacji obejmują:

Częstotliwość kompilacji: liczba kompilacji wykonanych w określonych ramach czasowych, ilustrująca tempo rozwoju.

Czas trwania kompilacji: czas, jaki upłynął od rozpoczęcia do zakończenia kompilacji, wpływający na szybkość przekazywania programistom informacji zwrotnych.

Wskaźnik sukcesu kompilacji: stosunek pomyślnych kompilacji do całkowitej liczby kompilacji, pokazujący ogólny stan i stabilność procesu programowania.

Metryki testowe: Metryki testowe skupiają się na ocenie skuteczności strategii testowania projektu, zapewniając wdrożenie kodu wysokiej jakości w środowisku produkcyjnym. Mogą pomóc organizacjom zidentyfikować obszary wymagające ulepszenia w procesie testowania, umożliwiając bardziej solidny i niezawodny rurociąg dostaw. Ważne metryki testowe obejmują:

Pokrycie testami: proporcja kodu przetestowana przy użyciu zautomatyzowanych przypadków testowych, zapewniająca wskazanie potencjalnych zagrożeń i luk w nietestowanych obszarach bazy kodu.

Czas trwania testu: czas potrzebny na przeprowadzenie zestawu testów, mający wpływ na ogólną wydajność i terminowość rurociągu.

Gęstość defektów: liczba defektów wykrytych na jednostkę kodu, zapewniająca cenny wgląd w ogólną jakość kodu i skuteczność strategii testowania.

Średni czas do awarii (MTTF): Średni czas pomiędzy kolejnymi niepowodzeniami testów, pomagający zidentyfikować potencjalne problemy w bazie kodu lub w samym procesie testowania.

Metryki wdrożenia: Metryki wdrożenia oceniają wydajność, niezawodność i szybkość wdrażania zmian w kodzie w środowiskach produkcyjnych. Metryki te zapewniają kluczowy wgląd w to, jak sprawnie przebiega proces dostarczania i mogą pomóc organizacjom wyeliminować potencjalne problemy z wdrażaniem, które mogłyby zakłócić świadczenie usług lub obniżyć ich wydajność. Typowe wskaźniki wdrożenia obejmują:

Częstotliwość wdrażania: szybkość wdrażania zmian w kodzie w środowisku produkcyjnym, odzwierciedlająca zdolność organizacji do zapewniania szybkich, iteracyjnych aktualizacji swoich usług.

Czas trwania wdrożenia: czas potrzebny na wdrożenie zmiany ze środowiska tymczasowego do środowiska produkcyjnego, na który często wpływają takie czynniki, jak ręczne procesy zatwierdzania, zadania migracji i synchronizacja z innymi usługami lub systemami.

Wskaźnik powodzenia wdrożeń: odsetek pomyślnych wdrożeń w stosunku do całkowitej liczby wdrożeń, pokazujący ogólną niezawodność procesu wdrażania.

Średni czas do odzyskania (MTTR): średni czas potrzebny do przywrócenia usługi lub systemu po awarii spowodowanej wdrożeniem, wskazujący zdolność organizacji do szybkiego odzyskania i utrzymania stabilności operacyjnej.

Podsumowując, wskaźniki CI/CD służą jako istotne narzędzie do oceny, optymalizacji i utrzymywania solidnego, wydajnego i wydajnego potoku CI/CD, zapewniając, że aplikacje mogą być opracowywane, testowane i wdrażane przy minimalnym tarciu i maksymalnej niezawodności. Platforma AppMaster no-code umożliwia bezproblemową integrację potoków CI/CD z procesem tworzenia aplikacji, zapewniając klientom możliwość szybkiego tworzenia i wdrażania wydajnych, skalowalnych i wysokiej jakości aplikacji bez obaw o zadłużenie techniczne lub potrzebę w celu uzyskania dogłębnej wiedzy technicznej.