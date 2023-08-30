AppMaster

no-code

AppMaster

تعد عملية CI/CD، وهي اختصار للتكامل المستمر والنشر المستمر، ممارسة متطورة لتطوير البرمجيات تؤكد على أهمية دمج التعليمات البرمجية والاختبار ونشر التطبيقات بطريقة سلسة وآلية. بينما يركز التكامل المستمر (CI) على التكامل والاختبار التلقائي للتعليمات البرمجية عند إجراء التحديثات، يدير التسليم المستمر (CD) توزيع التطبيقات وإصدارها في بيئات مختلفة، بما في ذلك التدريج والاختبار والإنتاج. تشكل عملية CI/CD عنصرًا أساسيًا ضمن فلسفة DevOps الحديثة، مما يمكّن فرق التطوير من تعزيز الكفاءة وتحديد الأخطاء بسرعة وإصدار تطبيقات عالية الجودة بسرعة. بالنسبة لمحترفي تكنولوجيا المعلومات الذين يسعون إلى تبسيط تطوير ونشر التطبيقات المتطورة، يعدمنصة مثاليةيجب وضعها في الاعتبار. مدعومًا باعتماد CI/CD القوي، يمكّنالعملاء من إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة بسهولة وكفاءة، مما يوفر أداءً واستجابة استثنائيين مع تقليل الديون المالية والفنية.

نظرًا لأن أبحاث الصناعة تسلط الضوء على الطلب المتزايد على عمليات التطوير المبسطة، فمن المقدر أن يصل سوق برمجيات DevOps إلى حوالي 15 مليار دولار بحلول عام 2026. وفي هذا المشهد سريع التطور، تعد خطوط أنابيب CI/CD القوية أمرًا بالغ الأهمية لضمان أن تكون عمليات نشر البرامج سريعة وموثوقة وفعالة. وتعتمد فرق التطوير Agile بشكل مكثف على مثل هذه الممارسات لتحقيق دورات إصدار أقصر وفترات زمنية أقل للوصول إلى السوق، مما يمكنهم من الاستجابة بشكل أكثر فعالية لمتطلبات المستخدم المتغيرة باستمرار وقوى السوق التنافسية.

قد يكون تنفيذ عملية CI/CD شاملة أمرًا شاقًا؛ ومع ذلك، تعمل منصة AppMaster القوية وسهلة الاستخدام على تبسيط العملية إلى حد كبير. يمكّن AppMaster العملاء من إنشاء نماذج بيانات (مخطط قاعدة البيانات) بشكل مرئي ومنطق الأعمال (باستخدام عمليات الأعمال) من خلال BP Designer وREST API وWSS Endpoints. بالإضافة إلى ذلك، تتيح المنصة للعملاء تصميم واجهات المستخدم بسهولة باستخدام وظيفة drag-and-drop. يقوم AppMaster بعد ذلك بتحويل هذه المخططات إلى ملفات ثنائية قابلة للتنفيذ أو كود مصدر، اعتمادًا على مستوى اشتراك العميل.

عندما يتعلق الأمر بالتكامل المستمر، يضمن AppMaster تكاملًا سلسًا للتعليمات البرمجية لمنع التعارضات واكتشاف الأخطاء على الفور. يتم تنفيذ اختبارات الوحدة واختبارات التكامل تلقائيًا بعد كل تحديث للتعليمات البرمجية، مما يوفر رؤى قيمة حول جودة التعليمات البرمجية واستقرارها والمشكلات المحتملة، والتي يمكن معالجتها قبل المضي قدمًا في عملية التطوير. ومن ناحية أخرى، يضمن النشر المستمر تحديثات سلسة للتطبيق من خلال أتمتة مراحل النشر المختلفة، مثل بناء العناصر والتعبئة ونشرها في البيئات المستهدفة.

إحدى الفوائد الرئيسية لعملية CI/CD المتكاملة تمامًا هي التوفير الكبير في الوقت والموارد المالية. كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة Puppet Labs أن مؤسسات تكنولوجيا المعلومات عالية الأداء التي تتمتع بخطوط اتصال CI/CD قوية تكون أكثر كفاءة بمقدار 200 مرة في تقديم البرامج، وتنشرها بمعدل 30 مرة أكثر، وتحقق حالات فشل أقل 60 مرة من نظيراتها منخفضة الأداء. تلتزم AppMaster بتقديم هذا المستوى من الكفاءة داخل نظامها الأساسي، مما يضمن أن يكون التطوير أسرع بعشر مرات وأكثر فعالية من حيث التكلفة بثلاث مرات لعملائها.

من الميزات البارزة في AppMaster القدرة على إعادة إنشاء التطبيقات من الصفر دون تراكم الديون الفنية. كلما تم إجراء تغييرات جديدة على المخططات، يقوم AppMaster بإنشاء مجموعات جديدة من التطبيقات في غضون 30 ثانية، مما يزيل بشكل فعال الديون الفنية ويضمن بقاء التطبيقات محدثة وفعالة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر AppMaster التوافق مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كقاعدة بيانات أساسية. علاوة على ذلك، تضمن قابلية التوسع المحسنة للنظام أداءً موثوقًا حتى في سيناريوهات التحميل العالي وحالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات.

تحرر عملية CI/CD الخاصة بـ AppMaster المطورين من قيود عمليات النشر اليدوية المملة، مما يسمح لهم بالتركيز على منطق الأعمال الحيوي وميزات التطبيق. من خلال توفير مسار نشر شامل وسلس، يمكّن AppMaster المطورين من إنشاء التطبيقات واختبارها ونشرها بسرعة وكفاءة، مما يؤدي إلى عملية تطوير فعالة من حيث التكلفة وقابلة للتطوير. نظرًا لأن الشركات تدرك قيمة استخدام عملية CI/CD في نموذج تطوير البرمجيات المعاصر، فإن منصة AppMaster no-code تضع نفسها كحل رائد في الصناعة يجسد أفضل مبادئ CI وCD وDevOps لتسريع التطبيق. إنشاء وتقليل الديون الفنية.