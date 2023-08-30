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Показатели CI/CD

30, авг. 2023

Метрики CI/CD, или метрики непрерывной интеграции и непрерывной доставки, представляют собой набор количественных и качественных показателей, используемых для оценки эффективности, результативности и надежности конвейера CI/CD организации. В контексте разработки программного обеспечения конвейеры CI/CD являются важной частью любого современного жизненного цикла разработки программного обеспечения, обеспечивая плавную интеграцию, тестирование и доставку изменений кода в производственные среды. Предоставляя надежный конвейер CI/CD, такие организации, как AppMaster, обеспечивают быструю итеративную разработку, сокращение времени вывода на рынок и оптимизацию производительности приложений, что в конечном итоге приводит к более конкурентному преимуществу в сегодняшней быстро меняющейся технологической среде.

Метрики CI/CD можно разделить на четыре основные группы: метрики кода, сборки, тестирования и развертывания. Эти категории охватывают весь спектр процесса разработки и доставки программного обеспечения и служат комплексной основой для оценки производительности конвейера и определения областей для улучшения.

Метрики кода. Метрики кода фокусируются на качестве кода, его сложности и удобстве сопровождения. Эти метрики необходимы для обнаружения потенциальных проблем на ранних этапах процесса разработки, снижая вероятность появления технического долга или нежелательных ошибок в кодовой базе. Некоторые общие метрики кода включают в себя:

  • Покрытие кода: процент кода, охваченного модульными или функциональными тестами.
  • Обмен кода: Скорость изменения кода с течением времени, измеряемая количеством добавленных, измененных или удаленных строк.
  • Сложность кода: мера логической сложности кода, часто рассчитываемая с использованием таких инструментов, как цикломатическая сложность или сложность Холстеда.
  • Дублирование кода: процент дублированного кода в кодовой базе, который может привести к увеличению затрат на обслуживание и потенциальным несоответствиям.

Метрики сборки. Метрики сборки фокусируются на эффективности и производительности процесса сборки, который является основой любого конвейера CI/CD. Они могут помочь выявить узкие места и проблемы, которые могут помешать успешному и своевременному завершению сборок. Ключевые показатели сборки включают в себя:

  • Частота сборки: количество сборок, выполненных в течение определенного периода времени, иллюстрирующее темпы разработки.
  • Продолжительность сборки: время, прошедшее между началом и завершением сборки, влияет на то, насколько быстро разработчикам предоставляется обратная связь.
  • Доля успешных сборок: соотношение успешных сборок к общему количеству сборок, демонстрирующее общее состояние и стабильность процесса разработки.

Метрики тестирования. Метрики тестирования ориентированы на оценку эффективности стратегии тестирования проекта, обеспечивая развертывание высококачественного кода в рабочей среде. Они могут помочь организациям определить области, требующие улучшения в процессе тестирования, обеспечивая более надежный и надежный конвейер доставки. Важные показатели тестирования включают в себя:

  • Тестовое покрытие: доля кода, протестированного с использованием автоматических тестовых примеров, что указывает на потенциальные риски и уязвимости в непроверенных областях кодовой базы.
  • Продолжительность теста: время, необходимое для запуска набора тестов, влияющее на общую эффективность и своевременность конвейера.
  • Плотность дефектов: количество обнаруженных дефектов на единицу кода, дающее ценную информацию об общем качестве кода и эффективности стратегии тестирования.
  • Среднее время до отказа (MTTF): среднее время между последовательными неудачными тестами, помогающее выявить потенциальные проблемы в базе кода или самом процессе тестирования.

Метрики развертывания. Метрики развертывания оценивают эффективность, надежность и скорость развертывания изменений кода в производственных средах. Эти метрики дают важную информацию о том, насколько гладко функционирует процесс доставки, и могут помочь организациям устранить потенциальные проблемы с развертыванием, которые могут нарушить работу их служб или снизить их производительность. Общие показатели развертывания включают в себя:

  • Частота развертывания: скорость, с которой изменения кода внедряются в производство, что отражает способность организации предоставлять быстрые итеративные обновления своих сервисов.
  • Продолжительность развертывания: время, необходимое для развертывания перехода от промежуточной среды к производственной, на которое часто влияют такие факторы, как процессы утверждения вручную, задачи миграции и синхронизация с другими службами или системами.
  • Доля успешных развертываний: процент успешных развертываний по отношению к общему числу развертываний, демонстрирующий общую надежность процесса развертывания.
  • Среднее время восстановления (MTTR): среднее время, необходимое для восстановления службы или системы после сбоя, вызванного развертыванием, что указывает на способность организации быстро восстанавливаться и поддерживать эксплуатационную стабильность.

Таким образом, метрики CI/CD служат жизненно важным инструментом для оценки, оптимизации и поддержания надежного, эффективного и производительного конвейера CI/CD, гарантируя, что программные приложения могут разрабатываться, тестироваться и развертываться с минимальными трудностями и максимальной надежностью. Платформа AppMaster no-code обеспечивает плавную интеграцию конвейеров CI/CD в процесс разработки приложений, предоставляя клиентам возможность быстро создавать и развертывать мощные, масштабируемые и высококачественные приложения, не беспокоясь о техническом долге или необходимости за углубленную техническую экспертизу.

Изучите больше терминов:
Время простоя CI/CD Интеграция CI/CD Интеграция CI/CD DevOps Инфраструктура CI/CD как код (IaC) Конвейер CI/CD Контроль версий CI/CD Непрерывная обратная связь CI/CD Оркестрация CI/CD Оркестрация контейнеров CI/CD Переключение функций CI/CD Постоянное совершенствование CI/CD Развертывание CI/CD Blue-Green Развертывание CI/CD без простоев Среда CI/CD Тестирование API CI/CD Цикл обратной связи CI/CD

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