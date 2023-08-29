مجموعات المستخدمين ذات التعليمات البرمجية المنخفضة

مجموعات المستخدمين Low-code هي مجتمعات أو فرق من الأفراد الذين يستخدمون منصات تطوير low-code لإنشاء تطبيقات البرامج ونشرها وصيانتها. تتكون هذه المجموعات عادةً من المطورين ومحترفي تكنولوجيا المعلومات ومستخدمي الأعمال الذين يتعاونون لمواجهة تحديات تطوير البرامج المختلفة من خلال الاستفادة من قوة الأدوات low-code ، مثل AppMaster. ومن خلال استخدام منصات low-code ، يمكن لمجموعات المستخدمين هذه تبسيط عملية التطوير، وتسريع وقت الوصول إلى السوق، وتقليل النفقات العامة والتعقيد المرتبط عادةً بمنهجيات تطوير البرامج التقليدية.

في سياق AppMaster ، يمكن لمجموعات المستخدمين low-code الاستفادة من إمكانات النظام الأساسي no-code لإنشاء تطبيقات خلفية وويب وتطبيقات الهاتف المحمول دون الحاجة إلى خبرة أو خبرة واسعة في مجال البرمجة. يعمل النظام الأساسي على تمكين هؤلاء المستخدمين من إنشاء نماذج بيانات بشكل مرئي endpoints REST API وWSS وتطوير منطق الأعمال باستخدام مصمم عمليات الأعمال (BP). بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين بسهولة تصميم واجهات المستخدم وتنفيذ منطق الأعمال لتطبيقات الويب والهاتف المحمول باستخدام مصمم Web BP ومصمم Mobile BP، على التوالي.

قدرة AppMaster على الإنشاء التلقائي للتطبيقات الحقيقية المستندة إلى التعليمات البرمجية المصدر باستخدام لغات وأطر البرمجة الشائعة (على سبيل المثال، Go لتطبيقات الواجهة الخلفية، وVue3 وJS/TS لتطبيقات الويب، وKotlin/ Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام التشغيل iOS لـ تطبيقات الهاتف المحمول) تعمل على تعزيز قدرات مجموعات المستخدمين low-code. نظرًا لأن النظام الأساسي يقوم تلقائيًا بإنشاء الوثائق والبرامج النصية للترحيل، يمكن للمستخدمين التعاون بسهولة ومشاركة أعمالهم والتأكد من احتفاظ مشاريعهم بوثائق محدثة.

إحدى المزايا الرئيسية لمجموعات المستخدمين low-code هي قدرتها على تسهيل التعاون ضمن فرق متعددة الوظائف. من خلال جعل تطوير التطبيقات في متناول غير المطورين، تعمل الأنظمة الأساسية low-code على إضفاء الطابع الديمقراطي على عملية تطوير البرمجيات، وتمكين أعضاء الفريق بدرجات متفاوتة من الكفاءة التقنية من العمل معًا والمساهمة في تطوير تطبيق برمجي. لا يعمل هذا النهج التعاوني على تسريع تطوير التطبيقات فحسب، بل يعزز أيضًا ثقافة الابتكار، حيث يمكن الجمع بين وجهات النظر المتنوعة بشكل فعال لإنشاء حلول برمجية أكثر ابتكارًا وفعالية.

لقد أظهرت الأبحاث والإحصاءات باستمرار التأثير الإيجابي للمنصات low-code على مشهد تطوير البرمجيات. وفقًا لشركة Gartner، بحلول عام 2024، سيكون تطوير التطبيقات low-code مسؤولاً عن أكثر من 65% من نشاط تطوير التطبيقات. علاوة على ذلك، تشير تقديرات شركة Forrester إلى أن سوق منصات التطوير ذات low-code سينمو إلى 21.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2022، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 40%. تؤكد هذه الأرقام على الأهمية المتزايدة لمجموعات المستخدمين low-code في دفع ابتكارات تطوير البرمجيات والإنتاجية عبر الصناعات.

بالإضافة إلى تسريع تطوير البرمجيات، تساهم مجموعات المستخدمين low-code في تقليل التكلفة الإجمالية لتطوير التطبيقات وصيانتها. باستخدام منصات low-code مثل AppMaster ، يمكن للمؤسسات توفير تكاليف التطوير بشكل كبير، حيث أنها تقلل الحاجة إلى موارد التطوير التقليدية وتتخلص من الديون التقنية. علاوة على ذلك، فإن توفر القوالب والمكونات وعمليات التكامل المعدة مسبقًا، فضلاً عن التوليد التلقائي لرمز المصدر، يقلل من الوقت والجهد اللازمين لبناء التطبيقات من الصفر، وبالتالي خفض التكاليف وضمان عائد أسرع على الاستثمار.

علاوة على ذلك، غالبًا ما تساهم مجموعات مستخدمي low-code في تطوير وتطوير الأنظمة الأساسية low-code نفسها من خلال التعليقات وطلبات الميزات ومشاركة أفضل الممارسات. يساعد هذا التعاون المستمر على تحسين الأدوات low-code وتحسينها بشكل أكبر، مما يمكنها من تلبية الاحتياجات والمتطلبات المتغيرة باستمرار لمجتمع تطوير البرمجيات.

على سبيل المثال، قد تستخدم مجموعة المستخدمين low-code النظام الأساسي AppMaster لإنشاء حل يعمل على تحسين إدارة سلسلة التوريد لمؤسسة كبيرة. يمكن أن تتألف المجموعة من مطوري البرمجيات وخبراء الخدمات اللوجستية ومحللي البيانات وأصحاب المصلحة في الأعمال الذين يعملون معًا لتحديد المتطلبات وتصميم نماذج البيانات وتطوير منطق الأعمال للتطبيق. إن الواجهة المرئية البديهية لـ AppMaster ، وإمكانيات إنشاء كود المصدر، والتكامل السلس مع الأنظمة الأخرى ستمكن المجموعة من بناء حل متطور وقابل للتطوير وقابل للصيانة يلبي متطلبات عمليات سلسلة التوريد الحديثة.

في الختام، تلعب مجموعات المستخدمين low-code دورًا مهمًا في تطوير البرامج الحديثة من خلال تسخير قوة الأنظمة الأساسية low-code مثل AppMaster لإنشاء تطبيقات برمجية مبتكرة وقابلة للتطوير وفعالة من حيث التكلفة. تعمل هذه المجتمعات على تعزيز التعاون وتسهيل تبادل المعرفة وزيادة الكفاءة من خلال تمكين الفرق من بناء التطبيقات بأقل قدر من الاعتماد على موارد ومنهجيات التطوير التقليدية. مع استمرار تزايد اعتماد الأنظمة الأساسية low-code ، تستعد مجموعات المستخدمين low-code للعب دور متزايد الأهمية في تشكيل مستقبل صناعة تطوير البرمجيات.