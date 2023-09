Grupos de usuários com pouco código

Grupos de usuários Low-code são comunidades ou equipes de indivíduos que usam plataformas de desenvolvimento low-code para criar, implantar e manter aplicativos de software. Esses grupos normalmente consistem em desenvolvedores, profissionais de TI e usuários empresariais que colaboram para enfrentar vários desafios de desenvolvimento de software, aproveitando o poder de ferramentas low-code, como o AppMaster. Ao usar plataformas low-code, esses grupos de usuários podem agilizar o processo de desenvolvimento, acelerar o tempo de lançamento no mercado e reduzir a sobrecarga e a complexidade normalmente associadas às metodologias tradicionais de desenvolvimento de software.

No contexto do AppMaster, grupos de usuários low-code podem aproveitar os recursos no-code da plataforma para criar aplicativos back-end, web e móveis sem a necessidade de ampla experiência ou conhecimento em codificação. A plataforma capacita esses usuários a criar visualmente modelos de dados, API REST e endpoints WSS e desenvolver lógica de negócios usando o Business Process (BP) Designer. Além disso, os usuários podem projetar facilmente interfaces de usuário e implementar lógica de negócios para aplicativos web e móveis usando o designer Web BP e o designer Mobile BP, respectivamente.

A capacidade do AppMaster de gerar automaticamente aplicativos reais baseados em código-fonte usando linguagens de programação e estruturas populares (ou seja, Go para aplicativos de back-end, Vue3 e JS/TS para aplicativos da web e Kotlin/ Jetpack Compose para Android e SwiftUI para iOS para aplicativos móveis) aprimora ainda mais as capacidades dos grupos de usuários low-code. Como a plataforma gera automaticamente documentação e scripts de migração, os usuários podem facilmente colaborar, compartilhar seu trabalho e garantir que seus projetos mantenham a documentação atualizada.

Uma das principais vantagens dos grupos de usuários low-code é a capacidade de facilitar a colaboração em equipes multifuncionais. Ao tornar o desenvolvimento de aplicativos acessível a não desenvolvedores, as plataformas low-code democratizam o processo de desenvolvimento de software, permitindo que membros da equipe com diversos graus de proficiência técnica trabalhem juntos e contribuam para o desenvolvimento de um aplicativo de software. Esta abordagem colaborativa não só acelera o desenvolvimento de aplicações, mas também promove uma cultura de inovação, uma vez que diversas perspectivas podem ser combinadas de forma eficaz para criar soluções de software mais inovadoras e eficazes.

Pesquisas e estatísticas têm mostrado consistentemente o impacto positivo das plataformas low-code no cenário de desenvolvimento de software. De acordo com o Gartner, até 2024, o desenvolvimento de aplicações low-code será responsável por mais de 65% da atividade de desenvolvimento de aplicações. Além disso, a Forrester estima que o mercado de plataformas de desenvolvimento low-code crescerá para 21,2 mil milhões de dólares até 2022, representando uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 40%. Estes números sublinham a importância crescente dos grupos de utilizadores low-code na promoção da inovação e da produtividade no desenvolvimento de software em todas as indústrias.

Além de acelerar o desenvolvimento de software, os grupos de usuários low-code contribuem para reduzir o custo geral de desenvolvimento e manutenção de aplicativos. Ao usar plataformas low-code como AppMaster, as organizações podem economizar significativamente nos custos de desenvolvimento, pois reduzem a necessidade de recursos de desenvolvimento tradicionais e eliminam dívidas técnicas. Além disso, a disponibilidade de modelos, componentes e integrações pré-construídos, bem como a geração automática de código-fonte, reduz o tempo e o esforço necessários para construir aplicações do zero, reduzindo assim custos e garantindo um retorno mais rápido do investimento.

Além disso, os grupos de utilizadores low-code contribuem frequentemente para o desenvolvimento e evolução das próprias plataformas low-code através de feedback, pedidos de funcionalidades e partilha de melhores práticas. Esta colaboração contínua ajuda a refinar e melhorar ainda mais as ferramentas low-code, permitindo-lhes atender às necessidades e requisitos em constante mudança da comunidade de desenvolvimento de software.

Por exemplo, um grupo de usuários low-code pode usar a plataforma AppMaster para criar uma solução que otimize o gerenciamento da cadeia de suprimentos para uma grande empresa. O grupo poderia incluir desenvolvedores de software, especialistas em logística, analistas de dados e partes interessadas de negócios que trabalham juntos para definir os requisitos, projetar os modelos de dados e desenvolver a lógica de negócios para o aplicativo. A interface visual intuitiva do AppMaster, os recursos de geração de código-fonte e a integração perfeita com outros sistemas permitiriam ao grupo construir uma solução sofisticada, escalável e de fácil manutenção que atendesse às demandas das operações modernas da cadeia de suprimentos.

Concluindo, os grupos de usuários low-code desempenham um papel significativo no desenvolvimento de software moderno, aproveitando o poder das plataformas low-code como AppMaster para criar aplicativos de software inovadores, escaláveis ​​e econômicos. Essas comunidades promovem a colaboração, facilitam o compartilhamento de conhecimento e impulsionam a eficiência, permitindo que as equipes criem aplicativos com dependência mínima de recursos e metodologias de desenvolvimento tradicionais. À medida que a adoção de plataformas low-code continua a aumentar, os grupos de utilizadores low-code estão preparados para desempenhar um papel cada vez mais importante na definição do futuro da indústria de desenvolvimento de software.