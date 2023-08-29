المعالم ذات التعليمات البرمجية المنخفضة

تشير معالم التعليمات Low-code في سياق تطوير البرمجيات إلى العلامات المهمة في تطور واعتماد أساليب تطوير التطبيقات low-code. تساعد هذه المعالم في قياس وتقييم تأثير الأنظمة الأساسية low-code على مشهد تطوير البرمجيات، مع فحص الدوافع المهمة التي تشكل نمو النظام البيئي low-code. ومن خلال دراسة هذه المعالم، يمكن للصناعات والشركات الحصول على فهم أفضل للتقنيات low-code ، مما يمكنهم من الاستفادة من الفوائد وتحويل عمليات تطوير البرمجيات الخاصة بهم.

يعود تاريخ إنشاء الأنظمة الأساسية low-code إلى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عندما بدأ بائعو البرامج في تقديم واجهات تطوير مرئية لتبسيط مهام البرمجة. يمكن إرجاع أول معلم low-code إلى أدوات التطوير السريع للتطبيقات (RAD)، والتي تم تصميمها لتقليل الوقت والتعقيد الذي ينطوي عليه تطوير التطبيقات. تركز أدوات RAD بشكل أساسي على التطبيقات المعتمدة على قواعد البيانات، مما يمكّن المطورين من إنشاء نماذج بسيطة وعمليات تعتمد على البيانات دون كتابة تعليمات برمجية.

ومن المعالم المهمة الأخرى في تطور التكنولوجيا low-code ظهور أنظمة إدارة عمليات الأعمال (BPM)، التي وفرت بيئة متكاملة لتحديد العمليات التجارية ونمذجةها وتنفيذها. قامت أدوات BPM بتطوير حركة low-code من خلال السماح لمستخدمي الأعمال بالمشاركة في عمليات تطوير البرامج بشكل نشط. أدت ثورة BPM إلى اعتماد واسع النطاق للمنصات low-code في المؤسسات لأتمتة العمليات ذات المهام الحرجة، خاصة في أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة علاقات العملاء (CRM) وإدارة سلسلة التوريد.

يمكن أن يعزى الارتفاع الأخير في شعبية المنصات low-code إلى انتشار تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والحاجة المتزايدة إلى دورات تطوير ونشر أسرع. وقد أدى ذلك إلى إنجاز ملحوظ آخر فيما يتعلق low-code ، وهو تقديم أدوات no-code مثل AppMaster ، المصممة لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول بشكل مرئي. يمكّن AppMaster العملاء من تطوير حلول برمجية كاملة الميزات دون أي تجارب برمجية، والاستفادة من واجهة drag-and-drop ، ومصمم عمليات الأعمال، endpoints REST وWSS، ودعم قواعد البيانات الشائعة والأنظمة الأساسية السحابية.

مع نضوج سوق low-code ، بدأ البائعون في دمج قدرات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، مما يمثل علامة فارقة أخرى في النظام البيئي low-code. يمكن للمنصات low-code التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تحليل بيانات المشروع التاريخية، والتنبؤ بأنماط التطوير، وتحديد الاختناقات، واقتراح التحسينات، وبالتالي تعزيز جودة وكفاءة التطبيقات.

من المعالم الجديرة بالملاحظة المتعلقة low-code والتي تتضمن اعتماد الصناعة هو الاعتراف بالمنصات low-code من قبل شركات التحليل الرائدة مثل Gartner وForrester. وفقًا لشركة جارتنر، ستكون منصات التطبيقات low-code مسؤولة عن أكثر من 65% من نشاط تطوير التطبيقات بحلول عام 2024. وبالمثل، تشير تقديرات شركة فوريستر إلى أن سوق low-code سينمو إلى 21.2 مليار دولار بحلول عام 2022، ارتفاعًا من 3.8 مليار دولار فقط في عام 2017. يشير الاعتراف الواسع النطاق إلى الإمكانات الهائلة للمنصات low-code في تحويل مشهد تطوير البرمجيات.

من حيث الإحصائيات، أظهرت المنصات low-code نموًا مثيرًا للإعجاب في السنوات الأخيرة. أفاد استطلاع أجرته شركة Evans Data Corporation أن 88% من الشركات تستخدم بالفعل أو تخطط لاعتماد منصات low-code لتحسين عمليات تطوير التطبيقات. بالإضافة إلى ذلك، وجدت دراسة أجراها Appian أن 91% من المؤسسات تعتقد أن اعتماد منصة low-code من شأنه أن يمنحها ميزة تنافسية.

من المهم الاعتراف بالدور الأساسي الذي تلعبه المشاريع مفتوحة المصدر والتي يقودها المجتمع في دعم حركة low-code. ظهرت العديد من الأدوات مفتوحة المصدر ذات low-code ، مما يسمح للمطورين بإنشاء تطبيقات مع مشاركة المعرفة والموارد وأفضل الممارسات مع مجتمع تطوير البرمجيات الأوسع. وقد ساهمت هذه المبادرات مفتوحة المصدر في تسريع اعتماد الأنظمة الأساسية low-code من خلال تعزيز التعاون والابتكار والتجريب.

في الختام، توضح المعالم ذات low-code التي تمت مناقشتها هنا التأثير الكبير الذي تحدثه الأنظمة الأساسية low-code على صناعة تطوير البرمجيات. إن التطور المستمر للتكنولوجيا low-code يعيد تعريف عمليات تطوير البرمجيات التقليدية، مما يمكّن الشركات من الاستجابة بشكل أكثر فعالية لمتطلبات السوق المتغيرة، مع تقليل التكاليف والمخاطر المرتبطة بتطوير البرامج المخصصة. مع استمرار التطورات، تم إعداد الأنظمة الأساسية low-code ، مثل AppMaster ، لإحداث نقلة نوعية في كيفية تعامل المؤسسات مع الحلول البرمجية وتقديمها في المستقبل المنظور.