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低代码用户组

Aug 29, 2023

Low-code用户组是使用low-code开发平台创建、部署和维护软件应用程序的个人社区或团队。这些小组通常由开发人员、IT 专业人员和业务用户组成，他们通过利用AppMasterlow-code工具的强大功能来协作解决各种软件开发挑战。通过使用low-code平台，这些用户组可以简化开发流程，加快上市时间，并减少通常与传统软件开发方法相关的开销和复杂性。

AppMaster的背景下， low-code用户组可以利用该平台的no-code功能来创建后端、Web 和移动应用程序，而无需丰富的编码经验或专业知识。该平台使这些用户能够直观地创建数据模型、REST API 和 WSS endpoints ，并使用业务流程 (BP) 设计器开发业务逻辑。此外，用户可以分别使用Web BP设计器和移动BP设计器轻松设计用户界面并实现Web和移动应用程序的业务逻辑。

AppMaster能够使用流行的编程语言和框架（即，用于后端应用程序的 Go、用于 Web 应用程序的 Vue3 和 JS/TS、用于 Android 的 Kotlin/ Jetpack Compose和用于 iOS 的SwiftUI ）自动生成基于源代码的真实应用程序。移动应用）进一步增强了low-code用户群体的能力。由于该平台自动生成文档和迁移脚本，因此用户可以轻松协作、共享他们的工作，并确保他们的项目维护最新的文档。

low-code用户组的主要优点之一是它们能够促进跨职能团队内的协作。通过使非开发人员可以进行应用程序开发， low-code平台使软件开发过程民主化，使具有不同技术熟练程度的团队成员能够共同工作并为软件应用程序的开发做出贡献。这种协作方法不仅加速了应用程序开发，而且还培育了创新文化，因为可以有效地结合不同的观点来创建更具创新性和更有效的软件解决方案。

研究和统计数据一致表明low-code平台对软件开发领域的积极影响。据 Gartner 预测，到 2024 年， low-code应用程序开发将占应用程序开发活动的 65% 以上。此外，Forrester 预计，到 2022 年， low-code开发平台市场将增长至 212 亿美元，复合年增长率 (CAGR) 为 40%。这些数字强调了low-code用户群体在推动各行业软件开发创新和生产力方面日益重要。

除了加速软件开发之外， low-code用户组还有助于降低应用程序开发和维护的总体成本。通过使用AppMasterlow-code平台，组织可以显着节省开发成本，因为它们减少了对传统开发资源的需求并消除了技术债务。此外，预构建模板、组件和集成的可用性以及源代码的自动生成减少了从头开始构建应用程序所需的时间和精力，从而降低了成本并确保更快的投资回报。

此外， low-code用户群体通常通过反馈、功能请求和最佳实践共享来为low-code平台本身的开发和演变做出贡献。这种持续的合作有助于进一步完善和改进low-code工具，使它们能够满足软件开发社区不断变化的需求和要求。

例如， low-code用户组可能会使用AppMaster平台创建一个优化大型企业供应链管理的解决方案。该小组可以由软件开发人员、物流专家、数据分析师和业务利益相关者组成，他们共同定义需求、设计数据模型并开发应用程序的业务逻辑。 AppMaster直观的可视化界面、源代码生成功能以及与其他系统的无缝集成将使该集团能够构建复杂、可扩展且可维护的解决方案，以满足现代供应链运营的需求。

总之， low-code用户组通过利用AppMasterlow-code平台的强大功能来创建创新、可扩展且经济高效的软件应用程序，从而在现代软件开发中发挥着重要作用。这些社区使团队能够在最小化对传统开发资源和方法的依赖的情况下构建应用程序，从而促进协作、促进知识共享并提高效率。随着low-code平台的采用不断增加， low-code用户群体将在塑造软件开发行业的未来方面发挥越来越重要的作用。

探索更多术语:
低代码 IoT（物联网） 低代码API 低代码可扩展性 低代码同行评审 低代码客户成功案例 低代码小部件 低代码工具 低代码成本 低代码架构 低代码标准 低代码约束 低代码组件 低代码编排 低代码编辑器 低代码适应性 低代码集成

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