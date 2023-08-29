التطوير المتزايد ذو التعليمات البرمجية المنخفضة

يشير التطوير المتزايد ذو Low-code إلى نهج تطوير التطبيقات الذي يبسط ويسرع إنشاء تطبيقات البرامج وتعديلها وصيانتها عن طريق تقليل مقدار الترميز اليدوي المطلوب مع دعم التحسينات التكرارية والمتزايدة. تعمل هذه الطريقة على تمكين المطورين من إنشاء التطبيقات بسرعة، وتبسيط عمليات تطوير البرامج، وتقليل تكاليف التطوير من خلال الاستفادة من الأدوات المرئية والقوالب القياسية والمكونات النمطية. اكتسب التطوير المتزايد Low-code أهمية في السنوات الأخيرة بسبب الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية، وندرة المطورين المهرة، والحاجة إلى تطبيقات سريعة وقوية وقابلة للتطوير عبر مختلف الصناعات.

في جوهره، يعتمد التطوير التدريجي low-code على مبدأ التجريد، عن طريق إخفاء التعقيد الأساسي للترميز وتسهيل إنشاء منطق التطبيق من خلال النماذج الرسومية، والمخططات الانسيابية، وواجهات drag-and-drop. يمكّن هذا النهج كلاً من المطورين المحترفين والمطورين المواطنين - أي المستخدمين غير التقنيين - من التعاون بفعالية وترجمة متطلبات العمل إلى تطبيقات برمجية وظيفية بأقل جهد. علاوة على ذلك، توفر المنصات low-code بنية تعتمد على النموذج، حيث يتم نشر التغييرات في مخططات التطبيق تلقائيًا عبر جميع طبقات التطبيق، مما يضمن الاتساق وتقليل احتمالية الأخطاء والقضاء على الديون الفنية في عملية التطوير.

AppMaster ، منصة رائدة no-code ، تجسد قوة التطوير المتزايد ذو low-code من خلال توفير مجموعة شاملة من الأدوات لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة. يوفر AppMaster مصممين مرئيين بديهيين لإنشاء نماذج البيانات وعمليات الأعمال وواجهات برمجة تطبيقات RESTful endpoints WebSocket لتطبيقات الواجهة الخلفية، بالإضافة إلى واجهات drag-and-drop لتصميم واجهات المستخدم وتحديد منطق المكونات لتطبيقات الويب والهاتف المحمول. عندما يقوم العميل بتعديل مخططات التطبيق والضغط على زر "نشر"، يقوم AppMaster بإنشاء كود المصدر وتجميع واختبار وحزم ونشر التطبيق المحدث على السحابة في أقل من 30 ثانية، مما يضمن دورة حياة تطوير مبسطة وسريعة وفعالة .

إحدى المزايا الهامة للتطوير التزايدي ذو low-code هي قدرته على دعم النماذج الأولية السريعة والتحسينات التكرارية. يمكن للمطورين إنشاء واختبار ميزات أو وظائف تطبيق جديدة استجابة لمتطلبات العمل المتغيرة، وتعليقات العملاء، وديناميكيات السوق، ثم دمج هذه التحسينات بسلاسة في التطبيق الحالي دون تعطيل الميزات الحالية أو تعطيل تجربة المستخدم. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الأنظمة الأساسية low-code على تسهيل التكامل المستمر وخطوط التسليم المستمر (CI/CD)، مما يمكّن المؤسسات من تسريع وقت الوصول إلى السوق، وأتمتة عمليات الاختبار والنشر، وتقليل مخاطر مشكلات الإنتاج بسبب الخطأ البشري.

علاوة على ذلك، يعزز التطوير المتزايد low-code التعاون السلس بين أصحاب المصلحة في الأعمال والمطورين وفرق عمليات تكنولوجيا المعلومات، من خلال استخدام لغة مرئية مشتركة وموحدة، وتقليل فجوات الاتصال، ومواءمة أهداف العمل مع التنفيذ الفني. ونتيجة لذلك، فإن الأنظمة الأساسية low-code تمكن المؤسسات من تبني ثقافة DevOps، وتعزيز التعاون بين الوظائف، وتحسين دورة حياة تطوير البرمجيات بأكملها بدءًا من التفكير وحتى الإنتاج.

علاوة على ذلك، توفر منصات التطوير التزايدية low-code مثل AppMaster فوائد قابلية التوسع والأداء من خلال إنشاء تطبيقات باستخدام لغات حديثة ومجمعة مثل Go وVue.js وKotlin و SwiftUI. ويضمن ذلك قدرة التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام منصات low-code على التعامل مع حالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وعالية التحميل مع توفير تكامل سلس مع التقنيات والأطر وقواعد البيانات الشائعة مثل PostgreSQL، مما يقلل من تقييد البائعين ويعزز قابلية التوسع.

يعمل التطوير التزايدي Low-code أيضًا على تعزيز إمكانية صيانة التطبيق وقابليته للتكيف من خلال توفير التوليد التلقائي للوثائق، والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، ودعم الإصدار والتراجع. ونتيجة لذلك، غالبًا ما تكون التطبيقات low-code أسهل في الإدارة والصيانة والتحديث، مما يقلل من التكلفة الإجمالية للملكية (TCO) ويضمن الاستدامة على المدى الطويل.

في الختام، برز التطوير المتزايد low-code كنموذج قوي لبناء وصيانة التطبيقات البرمجية بطريقة سريعة وفعالة وفعالة من حيث التكلفة. من خلال الاستفادة من الأدوات المرئية، وتجريد تعقيدات البرمجة، وأتمتة عمليات التطوير الرئيسية، تعمل الأنظمة الأساسية low-code مثل AppMaster على تمكين المطورين المحترفين والمواطنين من إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير وعالية الأداء تلبي احتياجات العمل المتطورة مع الحد الأدنى من الديون التقنية. ونتيجة لذلك، فإن التطوير التدريجي low-code في وضع جيد ليصبح جزءًا لا يتجزأ من مستقبل تطوير البرمجيات عبر الصناعات والمجالات.