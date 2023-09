Gruppi di utenti a basso codice

I gruppi di utenti Low-code sono comunità o team di individui che utilizzano piattaforme di sviluppo low-code per creare, distribuire e gestire applicazioni software. Questi gruppi sono generalmente costituiti da sviluppatori, professionisti IT e utenti aziendali che collaborano per affrontare varie sfide di sviluppo software sfruttando la potenza di strumenti low-code, come AppMaster. Utilizzando piattaforme low-code, questi gruppi di utenti possono semplificare il processo di sviluppo, accelerare il time-to-market e ridurre i costi generali e la complessità tipicamente associati alle metodologie di sviluppo software tradizionali.

Nel contesto di AppMaster, i gruppi di utenti low-code possono sfruttare le funzionalità no-code della piattaforma per creare applicazioni backend, web e mobili senza la necessità di una vasta esperienza o competenza di codifica. La piattaforma consente a questi utenti di creare visivamente modelli di dati, API REST ed endpoints WSS e di sviluppare logica di business utilizzando Business Process (BP) Designer. Inoltre, gli utenti possono progettare facilmente interfacce utente e implementare la logica aziendale per applicazioni Web e mobili utilizzando rispettivamente Web BP designer e Mobile BP designer.

La capacità di AppMaster di generare automaticamente applicazioni reali basate su codice sorgente utilizzando i linguaggi e i framework di programmazione più diffusi (ad esempio, Go per applicazioni backend, Vue3 e JS/TS per applicazioni web e Kotlin/ Jetpack Compose per Android e SwiftUI per iOS per applicazioni mobili) migliora ulteriormente le capacità dei gruppi di utenti low-code. Poiché la piattaforma genera automaticamente documentazione e script di migrazione, gli utenti possono facilmente collaborare, condividere il proprio lavoro e garantire che i propri progetti mantengano la documentazione aggiornata.

Uno dei principali vantaggi dei gruppi di utenti low-code è la loro capacità di facilitare la collaborazione all'interno di team interfunzionali. Rendendo lo sviluppo di applicazioni accessibile ai non sviluppatori, le piattaforme low-code democratizzano il processo di sviluppo del software, consentendo ai membri del team con diversi gradi di competenza tecnica di lavorare insieme e contribuire allo sviluppo di un'applicazione software. Questo approccio collaborativo non solo accelera lo sviluppo delle applicazioni, ma promuove anche una cultura dell'innovazione, poiché diverse prospettive possono essere efficacemente combinate per creare soluzioni software più innovative ed efficaci.

La ricerca e le statistiche hanno costantemente dimostrato l’impatto positivo delle piattaforme low-code sul panorama dello sviluppo software. Secondo Gartner, entro il 2024, lo sviluppo di applicazioni low-code sarà responsabile di oltre il 65% dell’attività di sviluppo delle applicazioni. Inoltre, Forrester stima che il mercato delle piattaforme di sviluppo low-code crescerà fino a raggiungere i 21,2 miliardi di dollari entro il 2022, pari a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 40%. Queste cifre sottolineano la crescente importanza dei gruppi di utenti low-code nel promuovere l’innovazione e la produttività dello sviluppo software in tutti i settori.

Oltre ad accelerare lo sviluppo del software, i gruppi di utenti low-code contribuiscono a ridurre il costo complessivo dello sviluppo e della manutenzione delle applicazioni. Utilizzando piattaforme low-code come AppMaster, le organizzazioni possono risparmiare in modo significativo sui costi di sviluppo, poiché riducono la necessità di risorse di sviluppo tradizionali ed eliminano il debito tecnico. Inoltre, la disponibilità di modelli, componenti e integrazioni predefiniti, nonché la generazione automatica del codice sorgente, riducono il tempo e l'impegno necessari per creare applicazioni da zero, riducendo così i costi e garantendo un ritorno sull'investimento più rapido.

Inoltre, i gruppi di utenti low-code spesso contribuiscono allo sviluppo e all’evoluzione delle stesse piattaforme low-code attraverso feedback, richieste di funzionalità e condivisione di migliori pratiche. Questa collaborazione continua aiuta a perfezionare e migliorare ulteriormente gli strumenti low-code, consentendo loro di soddisfare le esigenze e i requisiti in continua evoluzione della comunità di sviluppo software.

Ad esempio, un gruppo di utenti low-code potrebbe utilizzare la piattaforma AppMaster per creare una soluzione che ottimizzi la gestione della catena di fornitura per una grande azienda. Il gruppo potrebbe comprendere sviluppatori di software, esperti di logistica, analisti di dati e stakeholder aziendali che lavorano insieme per definire i requisiti, progettare i modelli di dati e sviluppare la logica di business per l'applicazione. L'interfaccia visiva intuitiva di AppMaster, le capacità di generazione del codice sorgente e la perfetta integrazione con altri sistemi consentirebbero al gruppo di creare una soluzione sofisticata, scalabile e manutenibile in grado di soddisfare le esigenze delle moderne operazioni della catena di fornitura.

In conclusione, i gruppi di utenti low-code svolgono un ruolo significativo nello sviluppo di software moderno sfruttando la potenza delle piattaforme low-code come AppMaster per creare applicazioni software innovative, scalabili ed economiche. Queste comunità promuovono la collaborazione, facilitano la condivisione delle conoscenze e promuovono l'efficienza consentendo ai team di creare applicazioni con una dipendenza minima dalle risorse e dalle metodologie di sviluppo tradizionali. Poiché l’adozione di piattaforme low-code continua ad aumentare, i gruppi di utenti low-code sono pronti a svolgere un ruolo sempre più importante nel plasmare il futuro del settore dello sviluppo software.