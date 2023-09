Les groupes d'utilisateurs Low-code sont des communautés ou des équipes d'individus qui utilisent des plateformes de développement low-code pour créer, déployer et maintenir des applications logicielles. Ces groupes sont généralement composés de développeurs, de professionnels de l'informatique et d'utilisateurs professionnels qui collaborent pour relever divers défis de développement de logiciels en tirant parti de la puissance d'outils low-code, tels AppMaster. En utilisant des plates-formes low-code, ces groupes d'utilisateurs peuvent rationaliser le processus de développement, accélérer la mise sur le marché et réduire les frais généraux et la complexité généralement associés aux méthodologies de développement logiciel traditionnelles.

Dans le contexte d' AppMaster, les groupes d'utilisateurs low-code peuvent tirer parti des capacités no-code de la plateforme pour créer des applications backend, Web et mobiles sans avoir besoin d'une expérience ou d'une expertise approfondie en matière de codage. La plate-forme permet à ces utilisateurs de créer visuellement des modèles de données, des API REST et endpoints WSS, et de développer une logique métier à l'aide du Business Process (BP) Designer. De plus, les utilisateurs peuvent facilement concevoir des interfaces utilisateur et implémenter une logique métier pour les applications Web et mobiles à l'aide respectivement du concepteur Web BP et du concepteur Mobile BP.

La capacité d' AppMaster à générer automatiquement des applications réelles basées sur le code source à l'aide de langages et de frameworks de programmation populaires (c'est-à-dire Go pour les applications backend, Vue3 et JS/TS pour les applications Web, et Kotlin/ Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour iOS pour applications mobiles) améliore encore les capacités des groupes d'utilisateurs low-code. Étant donné que la plateforme génère automatiquement de la documentation et des scripts de migration, les utilisateurs peuvent facilement collaborer, partager leur travail et garantir que leurs projets maintiennent une documentation à jour.

L’un des principaux avantages des groupes d’utilisateurs low-code est leur capacité à faciliter la collaboration au sein d’équipes interfonctionnelles. En rendant le développement d'applications accessible aux non-développeurs, les plateformes low-code démocratisent le processus de développement logiciel, permettant aux membres de l'équipe ayant différents degrés de compétence technique de travailler ensemble et de contribuer au développement d'une application logicielle. Cette approche collaborative accélère non seulement le développement d'applications, mais favorise également une culture de l'innovation, car diverses perspectives peuvent être efficacement combinées pour créer des solutions logicielles plus innovantes et efficaces.

La recherche et les statistiques ont constamment montré l’impact positif des plateformes low-code sur le paysage du développement logiciel. Selon Gartner, d’ici 2024, le développement d’applications low-code représentera plus de 65 % de l’activité de développement d’applications. De plus, Forrester estime que le marché des plateformes de développement low-code atteindra 21,2 milliards de dollars d'ici 2022, ce qui représente un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 40 %. Ces chiffres soulignent l’importance croissante des groupes d’utilisateurs low-code dans la stimulation de l’innovation et de la productivité en matière de développement logiciel dans tous les secteurs.

En plus d'accélérer le développement de logiciels, les groupes d'utilisateurs low-code contribuent à réduire le coût global de développement et de maintenance des applications. En utilisant des plateformes low-code comme AppMaster, les organisations peuvent économiser considérablement sur les coûts de développement, car elles réduisent le besoin de ressources de développement traditionnelles et éliminent la dette technique. De plus, la disponibilité de modèles, de composants et d'intégrations prédéfinis, ainsi que la génération automatique de code source, réduisent le temps et les efforts nécessaires pour créer des applications à partir de zéro, réduisant ainsi les coûts et garantissant un retour sur investissement plus rapide.

De plus, les groupes d’utilisateurs low-code contribuent souvent eux-mêmes au développement et à l’évolution des plateformes low-code par le biais de commentaires, de demandes de fonctionnalités et du partage de bonnes pratiques. Cette collaboration continue permet d'affiner et d'améliorer davantage les outils low-code, leur permettant de répondre aux besoins et aux exigences en constante évolution de la communauté du développement logiciel.

À titre d'exemple, un groupe d'utilisateurs low-code peut utiliser la plateforme AppMaster pour créer une solution optimisant la gestion de la chaîne d'approvisionnement pour une grande entreprise. Le groupe pourrait comprendre des développeurs de logiciels, des experts en logistique, des analystes de données et des parties prenantes commerciales qui travaillent ensemble pour définir les exigences, concevoir les modèles de données et développer la logique métier de l'application. L'interface visuelle intuitive d' AppMaster, ses capacités de génération de code source et son intégration transparente avec d'autres systèmes permettraient au groupe de créer une solution sophistiquée, évolutive et maintenable qui répond aux exigences des opérations modernes de la chaîne d'approvisionnement.

En conclusion, les groupes d'utilisateurs low-code jouent un rôle important dans le développement de logiciels modernes en exploitant la puissance des plateformes low-code comme AppMaster pour créer des applications logicielles innovantes, évolutives et rentables. Ces communautés favorisent la collaboration, facilitent le partage des connaissances et stimulent l'efficacité en permettant aux équipes de créer des applications avec une dépendance minimale aux ressources et méthodologies de développement traditionnelles. Alors que l’adoption des plateformes low-code continue de croître, les groupes d’utilisateurs low-code sont sur le point de jouer un rôle de plus en plus important dans l’élaboration de l’avenir du secteur du développement logiciel.