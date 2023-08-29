مخططات منخفضة التعليمات البرمجية

تشير المخططات Low-code ، كما يتم تطبيقها في سياق تطوير البرمجيات، إلى مجموعة من القوالب والأنماط والأطر والمكونات المحددة مسبقًا والتي تسمح للمطورين ببناء ونشر التطبيقات بأقل قدر من الترميز اليدوي. ينصب تركيز المخططات low-code على تمكين التطوير السريع للتطبيقات، وتقليل وقت الوصول إلى السوق، وخفض الحاجز الفني أمام الدخول، وتقليل فرص الخطأ، وبالتالي المساعدة في تطوير وصيانة قابلة للتطوير وفعالة ومنخفضة التكلفة. حلول برمجية فعالة.

تنبع الفرضية الأساسية وراء المخططات low-code من الحاجة المتزايدة للشركات والمؤسسات للتكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة باستمرار وتقديم حلول برمجية عالية الجودة بوتيرة أسرع. وفقا لدراسة أجرتها شركة فوريستر للأبحاث مؤخرا، ينمو سوق low-code بمعدل نمو سنوي مركب قدره 40٪ ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من 21 مليار دولار بحلول عام 2022. ونتيجة لذلك، تسارع معدل اعتماد مخططات low-code ، مما أدى إلى توسيع نطاقها. وتطبيقها عبر مختلف المجالات وقطاعات الصناعة، من الخدمات المصرفية والرعاية الصحية إلى البيع بالتجزئة والتصنيع.

في سياق low-code ، تتضمن المخططات أفضل الممارسات والعمليات القياسية وأنماط التصميم شائعة الاستخدام، وتعمل بشكل فعال كجسر بين النمذجة المرئية للتطبيق وتوليد التعليمات البرمجية الفعلية. ويقلل استخدامها بشكل كبير من حاجة المطورين إلى كتابة التعليمات البرمجية يدويًا لكل جانب من جوانب التطبيق، وبالتالي تمكين الشركات من تقليل التكاليف، واكتساب ميزة تنافسية، والاستجابة بسرعة وكفاءة لاحتياجات العملاء المتطورة.

في AppMaster ، وهي منصة قوية no-code ، يتم استخدام المخططات low-code لتمكين إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول. يسمح AppMaster للعملاء بإنشاء نماذج بيانات (مخطط قاعدة البيانات) بشكل مرئي، وتحديد منطق الأعمال (يشار إليه باسم العمليات التجارية) باستخدام مصمم عمليات الأعمال المرئي، وتنفيذ endpoints REST API وWSS. بالنسبة لتطبيقات الويب والهاتف المحمول، تعمل واجهة drag-and-drop الخاصة بـ AppMaster على تسهيل إنشاء واجهات المستخدم، إلى جانب تعريف منطق الأعمال لكل مكون عبر مصممي العمليات التجارية على الويب والهاتف المحمول.

عند الضغط على زر "نشر"، يقوم AppMaster بإنشاء كود المصدر للتطبيقات، وتجميعها، وتشغيل الاختبارات، وتجميعها في حاويات Docker (للتطبيقات الخلفية)، ونشرها على السحابة. يدعم AppMaster Go (golang) لتطبيقات الواجهة الخلفية، وVue3 Framework وJS/TS لتطبيقات الويب، وKotlin و Jetpack Compose لتطبيقات Android و SwiftUI لتطبيقات الهاتف المحمول iOS. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم AppMaster نهجًا يعتمد على الخادم، مما يمكّن العملاء من تحديث واجهة مستخدم تطبيقات الهاتف المحمول ومنطق الأعمال ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات دون إرسال إصدارات جديدة إلى App Store وGoogle Play.

تعمل المخططات Low-code على تحسين إنتاجية المطورين من خلال توفير مكونات قابلة لإعادة الاستخدام وجاهزة للتكامل، وبالتالي تقليل الجهد المبذول لإعادة إنشاء الوظائف والميزات المشتركة. على سبيل المثال، يمكن تنفيذ التدابير الأمنية مثل المصادقة والترخيص، والتحقق من صحة البيانات، ومعالجة الأخطاء بسهولة باستخدام مخططات low-code ، مما يضمن التوحيد وتقليل الأخطاء البشرية التي قد تنشأ أثناء عملية الترميز اليدوي.

يتم أيضًا تعزيز التعاون والعمل الجماعي من خلال اعتماد مخططات low-code ، لأنها تعزز اتباع نهج موحد لتطوير البرمجيات. يمكن للفرق الحفاظ على بنية متسقة وتصميم التطبيقات وجودة التعليمات البرمجية مع إدارة دورة حياة التطوير بشكل فعال. يمكن إجراء تغييرات على التطبيقات بسرعة وكفاءة عن طريق تعديل المخططات، ويمكن إنشاء إصدارات جديدة ونشرها في أقل من 30 ثانية. علاوة على ذلك، نظرًا لأن AppMaster ينشئ تطبيقات من الصفر في كل مرة، يتم التخلص من الديون التقنية، مما يضمن أن المنتج النهائي قابل للتطوير وقابل للصيانة وفعال.

باختصار، تلعب المخططات low-code دورًا حاسمًا في تطوير البرامج الحديثة، مما يتيح التطوير السريع للتطبيقات من خلال اعتماد قوالب وأنماط ومكونات محددة مسبقًا. إنها تعزز إمكانية إعادة الاستخدام والاتساق وقابلية التوسع وأصبحت جانبًا أساسيًا في الأنظمة الأساسية مثل AppMaster. إن تبني مخططات low-code البرمجية يمكّن الشركات من الاستجابة لمتطلبات السوق بسرعة ويوفر نهجًا فعالاً من حيث التكلفة وفعالاً ومستدامًا لتطوير البرمجيات في عالم رقمي متزايد.