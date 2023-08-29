إدارة التعليمات البرمجية المنخفضة

تشير إدارة Low-code إلى عملية الإشراف والتحكم في تطوير وتنفيذ وصيانة وتوسيع نطاق التطبيقات low-code داخل المؤسسة. تتيح منصات التطوير Low-code ، مثل AppMaster ، إنشاء تطبيقات برمجية سريعة وفعالة بأقل قدر من الترميز اليدوي، مما يقلل الحاجة إلى خبرة برمجية واسعة النطاق. تستخدم هذه الأنظمة الأساسية النمذجة المرئية، وواجهات drag-and-drop ، والقوالب المعدة مسبقًا، والمكونات القابلة لإعادة الاستخدام للسماح للمطورين وغير المطورين على حد سواء بإنشاء تطبيقات قوية وقابلة للتطوير وقابلة للصيانة، وتلبية المتطلبات المتزايدة للشركات الحديثة بخفة الحركة والسرعة. .

مع تسارع التحول الرقمي عبر الصناعات، تتجه المؤسسات بشكل متزايد إلى منصات low-code لسد الفجوة بين فرق تكنولوجيا المعلومات وأهداف العمل الشاملة. وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة جارتنر، من المتوقع أن ينمو سوق تطوير low-code بنسبة 23% سنويًا ويصل إلى قيمة 13.8 مليار دولار في عام 2021، حيث تسعى الشركات إلى تطوير التطبيقات ونشرها بسرعة وبموارد محدودة.

تشمل إدارة Low-code عدة جوانب رئيسية، مثل:

الإستراتيجية والتخطيط: تحديد الأهداف العامة للمنظمة وخريطة الطريق لتطوير التطبيقات low-code ، وتحديد احتياجات العمل، واختيار الأنظمة الأساسية المناسبة low-code ، وتحديد تخصيص الموارد والجداول الزمنية للمشروع. التطوير والتنفيذ: تسهيل التعاون بين فرق تكنولوجيا المعلومات وأصحاب المصلحة التجاريين والمستخدمين النهائيين أثناء عملية التطوير، وضمان التوافق مع الأهداف التنظيمية، والإشراف على نشر التطبيقات low-code وتكوينها وتكاملها في الأنظمة وسير العمل الحالية. التحكم والامتثال: تنفيذ هياكل الحوكمة المناسبة والتدابير الأمنية وعمليات ضمان الجودة لضمان قوة وامتثال التطبيقات low-code لمعايير الصناعة والمتطلبات القانونية والسياسات التنظيمية. المراقبة والتحسين: التقييم المنتظم لأداء واستخدام وتأثير التطبيقات low-code على العمليات التجارية، وتحديد مجالات التحسين، وتنفيذ التغييرات والتحسينات اللازمة لتعظيم قيمتها وفعالية التكلفة. الصيانة والقياس: إدارة الصيانة المستمرة والتحديثات والدعم الفني للتطبيقات low-code ، بالإضافة إلى التخطيط لنموها المستقبلي وقابلية التوسع، لاستيعاب احتياجات العمل المتغيرة والتقدم التكنولوجي.

أحد الأمثلة على التنفيذ الناجح للإدارة low-code هو في مؤسسة متعددة الجنسيات متنامية، تهدف إلى تبسيط سير العمل الداخلي وتحسين مشاركة العملاء من خلال مجموعة من تطبيقات الويب والهاتف المحمول. من خلال الاستفادة من منصة low-code مثل AppMaster ، تعمل المؤسسة على تمكين المطورين المواطنين من التعاون في إنشاء نماذج البيانات ومنطق الأعمال وواجهات المستخدم لتطبيقاتهم. يتم إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول باستخدام Go وVue3 وKotlin و SwiftUI ، مما يضمن الأداء الأمثل وقابلية التوسع وقابلية التشغيل البيني. تعمل الميزات التلقائية مثل التوثيق والنصوص البرمجية لترحيل مخطط قاعدة البيانات على تحسين عملية التطوير وتقليل الأخطاء والتناقضات.

ويضمن نهج إدارة low-code في هذه الحالة أنه ليس فقط يتم إنشاء التطبيقات بسرعة، ولكنها أيضًا متوافقة مع معايير الصناعة وقابلة للصيانة وآمنة. علاوة على ذلك، مع نمو المنظمة وتطور احتياجاتها، تضمن استراتيجية إدارة low-code إمكانية تحديث التطبيقات بسهولة دون تراكم الديون الفنية.

في قلب الإدارة الفعالة low-code يوجد نظام أساسي قوي لتطوير low-code ، مثل AppMaster ، الذي يعمل على تسريع عملية تطوير التطبيقات بشكل كبير، وتقليل التكاليف، وإضفاء الطابع الديمقراطي على إنشاء البرامج. ومن خلال تبني نهج إدارة low-code ، يمكن للمؤسسات الاستجابة بسرعة لظروف السوق المتغيرة، والابتكار بشكل أسرع، والحفاظ على ميزة تنافسية في العصر الرقمي.