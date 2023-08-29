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Группы пользователей с низким кодом

29, авг. 2023

Группы пользователей Low-code — это сообщества или группы отдельных лиц, которые используют платформы разработки low-code для создания, развертывания и обслуживания программных приложений. Эти группы обычно состоят из разработчиков, ИТ-специалистов и бизнес-пользователей, которые сотрудничают для решения различных задач разработки программного обеспечения, используя возможности инструментов low-code, таких как AppMaster. Используя платформы low-code, эти группы пользователей могут оптимизировать процесс разработки, ускорить вывод продукта на рынок и снизить накладные расходы и сложность, обычно связанные с традиционными методологиями разработки программного обеспечения.

В контексте AppMaster группы пользователей low-code могут использовать возможности платформы no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений без необходимости обширного опыта или знаний в области кодирования. Платформа позволяет этим пользователям визуально создавать модели данных, endpoints REST API и WSS, а также разрабатывать бизнес-логику с помощью конструктора бизнес-процессов (BP). Кроме того, пользователи могут легко проектировать пользовательские интерфейсы и реализовывать бизнес-логику для веб- и мобильных приложений с помощью конструктора Web BP и конструктора Mobile BP соответственно.

Способность AppMaster автоматически генерировать реальные приложения на основе исходного кода с использованием популярных языков программирования и платформ (например, Go для серверных приложений, Vue3 и JS/TS для веб-приложений, а также Kotlin/ Jetpack Compose для Android и SwiftUI для iOS для мобильные приложения) еще больше расширяет возможности групп пользователей low-code. Поскольку платформа автоматически генерирует документацию и сценарии миграции, пользователи могут легко сотрудничать, делиться своей работой и обеспечивать актуальность документации в своих проектах.

Одним из основных преимуществ групп пользователей low-code является их способность облегчать сотрудничество в рамках межфункциональных команд. Делая разработку приложений доступной для не-разработчиков, платформы low-code демократизируют процесс разработки программного обеспечения, позволяя членам команды с разной степенью технической подготовки работать вместе и вносить свой вклад в разработку программного приложения. Такой совместный подход не только ускоряет разработку приложений, но и способствует развитию культуры инноваций, поскольку различные точки зрения могут быть эффективно объединены для создания более инновационных и эффективных программных решений.

Исследования и статистика неизменно показывают положительное влияние платформ low-code на среду разработки программного обеспечения. По данным Gartner, к 2024 году на разработку приложений low-code будет приходиться более 65% всей деятельности по разработке приложений. Более того, по оценкам Forrester, рынок платформ разработки low-code вырастет до 21,2 миллиарда долларов к 2022 году, что представляет собой совокупный годовой темп роста (CAGR) 40%. Эти цифры подчеркивают растущую важность групп пользователей low-code в стимулировании инноваций в разработке программного обеспечения и повышении производительности в различных отраслях.

Помимо ускорения разработки программного обеспечения, группы пользователей low-code способствуют снижению общих затрат на разработку и обслуживание приложений. Используя платформы low-code, такие как AppMaster, организации могут значительно сэкономить на затратах на разработку, поскольку они уменьшают потребность в традиционных ресурсах разработки и устраняют технический долг. Кроме того, наличие готовых шаблонов, компонентов и интеграций, а также автоматическое создание исходного кода сокращает время и усилия, необходимые для создания приложений с нуля, тем самым сокращая затраты и обеспечивая более быструю окупаемость инвестиций.

Более того, группы пользователей low-code часто вносят свой вклад в развитие и развитие самих low-code платформ посредством обратной связи, запросов функций и обмена передовым опытом. Это постоянное сотрудничество помогает совершенствовать и совершенствовать инструменты low-code, позволяя им удовлетворять постоянно меняющиеся нужды и требования сообщества разработчиков программного обеспечения.

Например, группа пользователей low-code может использовать платформу AppMaster для создания решения, оптимизирующего управление цепочкой поставок для крупного предприятия. В группу могут входить разработчики программного обеспечения, эксперты по логистике, аналитики данных и представители бизнеса, которые работают вместе над определением требований, проектированием моделей данных и бизнес-логикой приложения. Интуитивно понятный визуальный интерфейс AppMaster, возможности генерации исходного кода и плавная интеграция с другими системами позволят группе создать сложное, масштабируемое и поддерживаемое решение, отвечающее требованиям современных операций цепочки поставок.

В заключение отметим, что группы пользователей low-code играют важную роль в современной разработке программного обеспечения, используя возможности платформ low-code таких как AppMaster, для создания инновационных, масштабируемых и экономичных программных приложений. Эти сообщества способствуют сотрудничеству, облегчают обмен знаниями и повышают эффективность, позволяя командам создавать приложения с минимальной зависимостью от традиционных ресурсов и методологий разработки. Поскольку распространение платформ low-code продолжает расти, группы пользователей low-code готовы играть все более важную роль в формировании будущего индустрии разработки программного обеспечения.

Изучите больше терминов:
DevOps с низким уровнем кода Аналитика с низким уровнем кода Заинтересованные стороны с низким уровнем кода Инфраструктура с низким кодом как услуга (IaaS) Мини-виджеты Минимальное соответствие требованиям Награды за низкие коды Низкая рентабельность инвестиций (возврат инвестиций) Облако с низким кодом Обновления с низким уровнем кода Простая проверка Совместная работа с минимальным кодом Сравнение с низким кодом Тесты рентабельности инвестиций с низким кодом Тесты с низким уровнем кода Устранение неполадок с низким кодом

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