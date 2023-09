Low-code Benutzergruppen sind Gemeinschaften oder Teams von Einzelpersonen, die low-code Entwicklungsplattformen verwenden, um Softwareanwendungen zu erstellen, bereitzustellen und zu warten. Diese Gruppen bestehen in der Regel aus Entwicklern, IT-Experten und Geschäftsanwendern, die zusammenarbeiten, um verschiedene Herausforderungen bei der Softwareentwicklung zu bewältigen, indem sie die Leistungsfähigkeit von low-code Tools wie AppMaster nutzen. Durch den Einsatz von low-code Plattformen können diese Benutzergruppen den Entwicklungsprozess rationalisieren, die Markteinführungszeit verkürzen und den Overhead und die Komplexität reduzieren, die typischerweise mit herkömmlichen Softwareentwicklungsmethoden verbunden sind.

Im Kontext von AppMaster können low-code Benutzergruppen die no-code Funktionen der Plattform nutzen, um Backend-, Web- und mobile Anwendungen zu erstellen, ohne dass umfangreiche Programmiererfahrung oder Fachkenntnisse erforderlich sind. Die Plattform ermöglicht es diesen Benutzern, Datenmodelle, REST-API- und WSS- endpoints visuell zu erstellen und Geschäftslogik mithilfe des Business Process (BP) Designers zu entwickeln. Darüber hinaus können Benutzer mit dem Web BP Designer bzw. Mobile BP Designer ganz einfach Benutzeroberflächen entwerfen und Geschäftslogik für Web- und mobile Anwendungen implementieren.

Die Fähigkeit von AppMaster, mithilfe gängiger Programmiersprachen und Frameworks (z. B. Go für Backend-Anwendungen, Vue3 und JS/TS für Webanwendungen sowie Kotlin/ Jetpack Compose für Android und SwiftUI für iOS) automatisch echte, quellcodebasierte Anwendungen zu generieren mobile Anwendungen) erweitert die Möglichkeiten von low-code Benutzergruppen weiter. Da die Plattform automatisch Dokumentations- und Migrationsskripte generiert, können Benutzer problemlos zusammenarbeiten, ihre Arbeit teilen und sicherstellen, dass ihre Projekte über eine aktuelle Dokumentation verfügen.

Einer der Hauptvorteile von low-code Benutzergruppen ist ihre Fähigkeit, die Zusammenarbeit innerhalb funktionsübergreifender Teams zu erleichtern. Indem low-code Plattformen die Anwendungsentwicklung auch für Nicht-Entwickler zugänglich machen, demokratisieren sie den Softwareentwicklungsprozess und ermöglichen es Teammitgliedern mit unterschiedlichen technischen Kenntnissen, zusammenzuarbeiten und zur Entwicklung einer Softwareanwendung beizutragen. Dieser kollaborative Ansatz beschleunigt nicht nur die Anwendungsentwicklung, sondern fördert auch eine Innovationskultur, da verschiedene Perspektiven effektiv kombiniert werden können, um innovativere und effektivere Softwarelösungen zu schaffen.

Untersuchungen und Statistiken haben immer wieder die positiven Auswirkungen von low-code -Plattformen auf die Softwareentwicklungslandschaft gezeigt. Laut Gartner wird low-code Anwendungsentwicklung bis 2024 für mehr als 65 % der Anwendungsentwicklungsaktivitäten verantwortlich sein. Darüber hinaus schätzt Forrester, dass der Markt für low-code Entwicklungsplattformen bis 2022 auf 21,2 Milliarden US-Dollar anwachsen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 40 % entspricht. Diese Zahlen unterstreichen die zunehmende Bedeutung von low-code Benutzergruppen für die Förderung von Innovationen und Produktivität in der Softwareentwicklung in allen Branchen.

low-code Benutzergruppen beschleunigen nicht nur die Softwareentwicklung, sondern tragen auch dazu bei, die Gesamtkosten für die Anwendungsentwicklung und -wartung zu senken. Durch den Einsatz von low-code Plattformen wie AppMaster können Unternehmen erhebliche Entwicklungskosten einsparen, da sie den Bedarf an herkömmlichen Entwicklungsressourcen reduzieren und technische Schulden eliminieren. Darüber hinaus reduzieren die Verfügbarkeit vorgefertigter Vorlagen, Komponenten und Integrationen sowie die automatische Generierung von Quellcode den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Erstellung von Anwendungen von Grund auf, wodurch Kosten gesenkt und eine schnellere Kapitalrendite gewährleistet werden.

Darüber hinaus tragen low-code Benutzergruppen häufig durch Feedback, Funktionsanfragen und den Austausch von Best Practices selbst zur Entwicklung und Weiterentwicklung der low-code Plattformen bei. Diese kontinuierliche Zusammenarbeit trägt dazu bei low-code Tools weiter zu verfeinern und zu verbessern, sodass sie auf die sich ständig ändernden Bedürfnisse und Anforderungen der Softwareentwicklungsgemeinschaft eingehen können.

Beispielsweise könnte eine low-code Benutzergruppe die AppMaster Plattform nutzen, um eine Lösung zu erstellen, die das Supply Chain Management für ein großes Unternehmen optimiert. Die Gruppe könnte aus Softwareentwicklern, Logistikexperten, Datenanalysten und Geschäftsinteressenten bestehen, die zusammenarbeiten, um die Anforderungen zu definieren, die Datenmodelle zu entwerfen und die Geschäftslogik für die Anwendung zu entwickeln. Die intuitive visuelle Benutzeroberfläche von AppMaster, die Funktionen zur Quellcode-Generierung und die nahtlose Integration mit anderen Systemen würden es der Gruppe ermöglichen, eine ausgefeilte, skalierbare und wartbare Lösung zu entwickeln, die den Anforderungen moderner Lieferkettenabläufe gerecht wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, low-code Benutzergruppen eine wichtige Rolle in der modernen Softwareentwicklung spielen, indem sie die Leistungsfähigkeit von low-code Plattformen wie AppMaster nutzen, um innovative, skalierbare und kostengünstige Softwareanwendungen zu erstellen. Diese Communities fördern die Zusammenarbeit, erleichtern den Wissensaustausch und steigern die Effizienz, indem sie Teams in die Lage versetzen, Anwendungen mit minimalem Rückgriff auf herkömmliche Entwicklungsressourcen und -methoden zu erstellen. Da die Akzeptanz von low-code Plattformen weiter zunimmt, werden low-code Benutzergruppen eine immer wichtigere Rolle bei der Gestaltung der Zukunft der Softwareentwicklungsbranche spielen.