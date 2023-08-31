行为驱动开发 (BDD) 是一种敏捷软件开发方法，强调软件开发人员、产品经理和业务利益相关者之间的协作、沟通和共享理解。它集成了测试驱动开发 (TDD)、领域驱动设计 (DDD) 和验收测试驱动开发 (ATDD) 中成熟的最佳实践和原则。 BDD 旨在弥合业务需求与其技术实现之间的差距，使其更容易被更多受众理解和访问。利益相关者之间的这种增强的一致性有助于提高软件产品的质量，从而更准确地满足客户的需求和期望。

在 BDD 中，用户故事以自然语言格式编写，技术和非技术利益相关者都可以理解。典型的 BDD 用户故事由三个基本组成部分组成：标题、叙述和一组接受标准。叙述通常采用“作为[角色]，我想要[功能]以便[利益]”的格式。验收标准是一组场景，使用称为 Gherkin 的简单语法编写，主要由“Given”、“When”和“Then”语句组成。每个场景都描述了在给定特定上下文和输入集的情况下软件应如何运行的具体示例。

Gherkin 场景既是系统的规范，也是自动化验收测试的基础。通过以这种方式编写场景，BDD 使开发团队能够创建简洁、人类可读且可执行的规范，可以随时针对软件运行。通过这种方式，BDD 统一并自动化了需求、文档和测试，确保开发人员和利益相关者都清楚地了解软件的预期行为。

BDD 流程从创建用户故事及其相关场景开始。然后使用这些场景来驱动软件的开发。开发人员首先使用 TDD 的“失败-通过-重构”方法编写代码来实现该场景。该场景作为自动化测试执行，最初会失败（因为该功能尚未实现）。然后，开发人员编写必要的代码以使测试通过，并根据需要重构代码以提高可读性和可维护性。这个过程一直持续到用户故事中的所有场景都已实现并通过各自的测试，此时用户故事被认为是完整的。

AppMaster是一个强大的no-code平台，用于创建后端、Web 和移动应用程序，通过提供促进团队成员之间协作、沟通和共享理解的环境来支持 BDD 原则。 AppMaster用于设计数据模型、业务逻辑和用户界面的直观可视化工具有助于弥合需求和实施之间的差距，从而更容易确保最终的应用程序准确反映客户的需求。该平台还简化了生成、编译和部署应用程序的过程，减少了生成所有利益相关者都可以轻松理解和维护的高质量、可扩展软件所需的时间和精力。

在组织内实施 BDD 不仅有利于改善利益相关者之间的协作和沟通，而且对项目成功率、软件质量和开发速度也有重大影响。在 VersionOne 进行的一项调查中，14% 的受访者表示他们的组织使用了 BDD，其中超过 50% 的组织由于使用 BDD 实践而在项目成功率和代码质量方面获得了显着提高。此外，BDD 还被发现可以减少软件缺陷的数量，美国国家标准与技术研究院 (NIST) 的一项研究表明，在开发生命周期中越早发现缺陷，修复它们的成本就越低。 BDD 实践有助于在早期阶段识别和解决问题，从而节省大量成本并提高客户满意度。

总之，行为驱动开发是一种强大且日益流行的软件开发方法，可促进开发人员、产品经理和业务利益相关者之间的协作、沟通和共享理解。通过利用AppMaster的no-code平台等工具并将 BDD 实践纳入其软件开发流程，组织可以创建高质量、可扩展且适应性强的应用程序，以满足客户的需求和业务的要求。此外，BDD 实践的使用已被证明对项目成功率、代码质量和缺陷减少产生积极影响，使其成为现代敏捷软件开发流程不可或缺的技术。