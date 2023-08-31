Разработка, основанная на поведении (BDD)

Разработка на основе поведения (BDD) — это гибкая методология разработки программного обеспечения, которая делает упор на сотрудничество, общение и общее понимание между разработчиками программного обеспечения, менеджерами по продуктам и заинтересованными сторонами в бизнесе. Это интеграция хорошо зарекомендовавших себя лучших практик и принципов разработки через тестирование (TDD), проектирования через предметную область (DDD) и разработки через приемочное тестирование (ATDD). BDD стремится устранить разрыв между бизнес-требованиями и их технической реализацией, делая его более понятным и доступным для более широкой аудитории. Такое усиление согласованности между заинтересованными сторонами способствует созданию более качественных программных продуктов, которые более точно соответствуют потребностям и ожиданиям клиентов.

В BDD пользовательские истории пишутся в формате естественного языка, который может быть понятен как техническим, так и нетехническим заинтересованным сторонам. Типичная пользовательская история BDD состоит из трех основных компонентов: заголовка, описания и набора критериев приемки. Повествование обычно пишется в формате «Как [роль], я хочу [функцию], чтобы [принесла пользу]». Критерии приемки представляют собой набор сценариев, написанных с использованием простого синтаксиса, называемого «Корнишон», который в основном состоит из операторов «Дано», «Когда» и «Тогда». Каждый сценарий описывает конкретный пример того, как должно вести себя программное обеспечение с учетом определенного контекста и набора входных данных.

Сценарии корнишонов служат одновременно спецификациями системы и основой для автоматизированных приемочных испытаний. Написав сценарии таким образом, BDD позволяет команде разработчиков создать краткую, удобочитаемую и исполняемую спецификацию, которую можно запустить с программным обеспечением в любое время. Таким образом, BDD унифицирует и автоматизирует требования, документацию и тестирование, гарантируя, что как разработчики, так и заинтересованные стороны имеют четкое понимание ожидаемого поведения программного обеспечения.

Процесс BDD начинается с создания пользовательской истории и связанных с ней сценариев. Эти сценарии затем используются для разработки программного обеспечения. Разработчики сначала пишут код для реализации сценария, используя подход «провал-рефакторинг» из TDD. Сценарий выполняется как автоматический тест, который изначально завершается неудачей (поскольку функциональность еще не реализована). Затем разработчик пишет необходимый код для прохождения теста и, при необходимости, проводит рефакторинг кода для обеспечения читабельности и удобства сопровождения. Этот процесс продолжается до тех пор, пока все сценарии пользовательской истории не будут реализованы и не пройдут соответствующие тесты, после чего пользовательская история считается завершенной.

AppMaster, мощная платформа no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений, поддерживает принципы BDD, предоставляя среду, которая способствует сотрудничеству, общению и общему пониманию между членами команды. Интуитивно понятные визуальные инструменты AppMaster для проектирования моделей данных, бизнес-логики и пользовательских интерфейсов помогают устранить разрыв между требованиями и реализацией, упрощая обеспечение того, чтобы полученные приложения точно отражали потребности клиентов. Платформа также упрощает процесс создания, компиляции и развертывания приложений, сокращая время и усилия, необходимые для создания высококачественного масштабируемого программного обеспечения, которое может быть легко понятно и поддерживаться всеми заинтересованными сторонами.

Внедрение BDD в организации не только полезно для улучшения сотрудничества и коммуникации между заинтересованными сторонами, но также оказывает существенное влияние на показатели успешности проектов, качество программного обеспечения и скорость разработки. В опросе, проведенном VersionOne, 14% респондентов сообщили, что их организации используют BDD, при этом более 50% этих организаций отмечают значительное улучшение показателей успеха проектов и качества кода в результате использования методов BDD. Более того, было обнаружено, что BDD снижает количество дефектов программного обеспечения: исследование Национального института стандартов и технологий (NIST) показало, что чем раньше дефекты обнаруживаются в жизненном цикле разработки, тем дешевле их исправить. Практика BDD помогает выявлять и решать проблемы на ранней стадии, что приводит к существенной экономии средств и повышению удовлетворенности клиентов.

В заключение отметим, что разработка, основанная на поведении, — это мощная и все более популярная методология разработки программного обеспечения, которая способствует сотрудничеству, общению и общему пониманию между разработчиками, менеджерами по продуктам и заинтересованными сторонами в бизнесе. Используя такие инструменты, как платформа AppMaster no-code, и внедряя методы BDD в процесс разработки программного обеспечения, организации могут создавать высококачественные, масштабируемые и адаптируемые приложения, отвечающие потребностям их клиентов и требованиям их бизнеса. Более того, было показано, что использование методов BDD оказывает положительное влияние на показатели успешности проектов, качество кода и уменьшение количества дефектов, что делает его незаменимым методом для современных гибких процессов разработки программного обеспечения.