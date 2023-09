Gedragsgestuurde ontwikkeling (BDD)

Behavior-Driven Development (BDD) is een agile softwareontwikkelingsmethodologie die de nadruk legt op samenwerking, communicatie en gedeeld begrip tussen softwareontwikkelaars, productmanagers en zakelijke belanghebbenden. Het is een integratie van gevestigde best practices en principes uit Test-Driven Development (TDD), Domain-Driven Design (DDD) en Acceptance Test-Driven Development (ATDD). BDD heeft tot doel de kloof tussen zakelijke vereisten en hun technische implementatie te overbruggen, waardoor het begrijpelijker en toegankelijker wordt voor een groter publiek. Deze betere afstemming tussen belanghebbenden draagt ​​bij aan softwareproducten van hogere kwaliteit die nauwkeuriger voldoen aan de behoeften en verwachtingen van klanten.

Bij BDD worden gebruikersverhalen geschreven in een natuurlijk taalformaat dat zowel door technische als niet-technische belanghebbenden kan worden begrepen. Een typisch BDD-gebruikersverhaal bestaat uit drie essentiële componenten: een titel, een verhaal en een reeks acceptatiecriteria. Het verhaal wordt meestal geschreven in het formaat "Als [rol] wil ik [functie] zodat [voordeel]". De acceptatiecriteria zijn een reeks scenario's, geschreven met behulp van een eenvoudige syntaxis genaamd Gherkin, die voornamelijk bestaat uit 'Gegeven', 'Wanneer' en 'Dan'-instructies. Elk scenario beschrijft een specifiek voorbeeld van hoe de software zich zou moeten gedragen, gegeven een bepaalde context en reeks inputs.

Augurkscenario’s dienen zowel als specificaties voor het systeem als als basis voor geautomatiseerde acceptatietesten. Door op deze manier scenario's te schrijven, stelt BDD het ontwikkelingsteam in staat een beknopte, voor mensen leesbare en uitvoerbare specificatie te creëren die op elk moment op de software kan worden toegepast. Op deze manier verenigt en automatiseert BDD vereisten, documentatie en testen, waardoor zowel ontwikkelaars als belanghebbenden een duidelijk inzicht hebben in het verwachte gedrag van de software.

Het BDD-proces begint met het creëren van een gebruikersverhaal en de bijbehorende scenario's. Deze scenario's worden vervolgens gebruikt om de ontwikkeling van de software aan te sturen. Ontwikkelaars schrijven eerst code om het scenario te implementeren, waarbij ze gebruik maken van de "fail-pass-refactor"-aanpak van TDD. Het scenario wordt uitgevoerd als een geautomatiseerde test, die in eerste instantie mislukt (omdat de functionaliteit nog niet is geïmplementeerd). De ontwikkelaar schrijft vervolgens de benodigde code om de test te laten slagen en past, indien nodig, de code aan voor leesbaarheid en onderhoudbaarheid. Dit proces gaat door totdat alle scenario's in het gebruikersverhaal zijn geïmplementeerd en de respectievelijke tests hebben doorstaan, waarna het gebruikersverhaal als voltooid wordt beschouwd.

AppMaster, een krachtig platform no-code voor het creëren van backend-, web- en mobiele applicaties, ondersteunt de principes van BDD door een omgeving te bieden die samenwerking, communicatie en gedeeld begrip tussen teamleden bevordert. De intuïtieve visuele tools van AppMaster voor het ontwerpen van datamodellen, bedrijfslogica en gebruikersinterfaces helpen de kloof tussen vereisten en implementatie te overbruggen, waardoor het gemakkelijker wordt om ervoor te zorgen dat de resulterende applicaties nauwkeurig de behoeften van klanten weerspiegelen. Het platform vereenvoudigt ook het proces van het genereren, compileren en implementeren van applicaties, waardoor de tijd en moeite die nodig is om hoogwaardige, schaalbare software te produceren die gemakkelijk kan worden begrepen en onderhouden door alle belanghebbenden wordt verminderd.

Het implementeren van BDD binnen een organisatie is niet alleen gunstig voor het verbeteren van de samenwerking en communicatie tussen belanghebbenden, maar heeft ook een aanzienlijke impact op de succespercentages van projecten, de kwaliteit van de software en de ontwikkelingssnelheid. In een onderzoek uitgevoerd door VersionOne meldde 14% van de respondenten dat hun organisaties BDD gebruiken, waarbij meer dan 50% van die organisaties een aanzienlijke verbetering in projectsuccespercentages en codekwaliteit ervaart als gevolg van het gebruik van BDD-praktijken. Bovendien is gebleken dat BDD het aantal softwarefouten vermindert, waarbij uit een onderzoek van het National Institute of Standards and Technology (NIST) blijkt dat hoe eerder fouten worden ontdekt in de ontwikkelingslevenscyclus, hoe goedkoper het is om ze te repareren. BDD-praktijken helpen problemen in een vroeg stadium te identificeren en aan te pakken, wat zich vertaalt in aanzienlijke kostenbesparingen en een grotere klanttevredenheid.

Kortom, Behavior-Driven Development is een krachtige en steeds populairder wordende softwareontwikkelingsmethodologie die samenwerking, communicatie en gedeeld begrip tussen ontwikkelaars, productmanagers en zakelijke belanghebbenden bevordert. Door tools zoals AppMaster 's no-code platform in te zetten en BDD-praktijken in hun softwareontwikkelingsproces te integreren, kunnen organisaties hoogwaardige, schaalbare en aanpasbare applicaties creëren die voldoen aan de behoeften van hun klanten en de eisen van hun bedrijf. Bovendien is aangetoond dat het gebruik van BDD-praktijken een positieve invloed heeft op het succespercentage van projecten, de kwaliteit van de code en het verminderen van fouten, waardoor het een onmisbare techniek is voor moderne, flexibele softwareontwikkelingsprocessen.