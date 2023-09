Lo sviluppo guidato dal comportamento (BDD) è una metodologia agile di sviluppo software che enfatizza la collaborazione, la comunicazione e la comprensione condivisa tra sviluppatori software, product manager e stakeholder aziendali. Si tratta di un'integrazione di migliori pratiche e principi consolidati di Test-Driven Development (TDD), Domain-Driven Design (DDD) e Acceptance Test-Driven Development (ATDD). BDD mira a colmare il divario tra i requisiti aziendali e la loro implementazione tecnica, rendendolo più comprensibile e accessibile a un pubblico più vasto. Questo maggiore allineamento tra le parti interessate contribuisce a prodotti software di qualità superiore che soddisfano in modo più accurato le esigenze e le aspettative dei clienti.

In BDD, le storie degli utenti sono scritte in un formato di linguaggio naturale che può essere compreso sia dalle parti interessate tecniche che da quelle non tecniche. Una tipica user story BDD è costituita da tre componenti essenziali: un titolo, una narrazione e una serie di criteri di accettazione. La narrazione è solitamente scritta nel formato "Come [ruolo], voglio [caratteristica] in modo che [vantaggio]". I criteri di accettazione sono un insieme di scenari, scritti utilizzando una semplice sintassi chiamata Gherkin, composta principalmente dalle istruzioni "Given", "When" e "Then". Ciascuno scenario descrive un esempio specifico di come dovrebbe comportarsi il software, dato un contesto e un insieme di input particolari.

Gli scenari Gherkin fungono sia da specifiche per il sistema che da base per i test di accettazione automatizzati. Scrivendo gli scenari in questo modo, BDD consente al team di sviluppo di creare una specifica concisa, leggibile dall'uomo ed eseguibile che può essere eseguita sul software in qualsiasi momento. In questo modo, BDD unifica e automatizza requisiti, documentazione e test, garantendo che sia gli sviluppatori che le parti interessate abbiano una chiara comprensione del comportamento previsto del software.

Il processo BDD inizia con la creazione di una user story e dei relativi scenari associati. Questi scenari vengono quindi utilizzati per guidare lo sviluppo del software. Gli sviluppatori scrivono innanzitutto il codice per implementare lo scenario, utilizzando l'approccio "fail-pass-refactor" di TDD. Lo scenario viene eseguito come test automatizzato, che inizialmente fallisce (poiché la funzionalità non è stata ancora implementata). Lo sviluppatore scrive quindi il codice necessario per far passare il test e, se necessario, effettua il refactoring del codice per garantire leggibilità e manutenibilità. Questo processo continua finché tutti gli scenari nella user story non sono stati implementati e hanno superato i rispettivi test, a quel punto la user story è considerata completa.

AppMaster, una potente piattaforma no-code per la creazione di applicazioni backend, web e mobili, supporta i principi di BDD fornendo un ambiente che favorisce la collaborazione, la comunicazione e la comprensione condivisa tra i membri del team. Gli intuitivi strumenti visivi di AppMaster per la progettazione di modelli di dati, logica di business e interfacce utente aiutano a colmare il divario tra requisiti e implementazione, facilitando la garanzia che le applicazioni risultanti riflettano accuratamente le esigenze dei clienti. La piattaforma semplifica inoltre il processo di generazione, compilazione e distribuzione delle applicazioni, riducendo il tempo e gli sforzi necessari per produrre software scalabile e di alta qualità che possa essere facilmente compreso e gestito da tutte le parti interessate.

L'implementazione di BDD all'interno di un'organizzazione non è solo vantaggiosa per migliorare la collaborazione e la comunicazione tra le parti interessate, ma ha anche un impatto significativo sulle percentuali di successo dei progetti, sulla qualità del software e sulla velocità di sviluppo. In un sondaggio condotto da VersionOne, il 14% degli intervistati ha riferito che le proprie organizzazioni utilizzano BDD, con oltre il 50% di tali organizzazioni che ha riscontrato un miglioramento significativo nelle percentuali di successo dei progetti e nella qualità del codice come risultato dell'utilizzo delle pratiche BDD. Inoltre, è stato scoperto che il BDD riduce il numero di difetti del software: uno studio condotto dal National Institute of Standards and Technology (NIST) rivela che quanto prima vengono rilevati difetti nel ciclo di vita dello sviluppo, tanto meno costoso è risolverli. Le pratiche BDD aiutano a identificare e affrontare i problemi in una fase iniziale, traducendosi in sostanziali risparmi sui costi e maggiore soddisfazione del cliente.

In conclusione, lo sviluppo basato sul comportamento è una metodologia di sviluppo software potente e sempre più popolare che promuove la collaborazione, la comunicazione e la comprensione condivisa tra sviluppatori, product manager e stakeholder aziendali. Sfruttando strumenti come la piattaforma no-code di AppMaster e incorporando le pratiche BDD nel processo di sviluppo software, le organizzazioni possono creare applicazioni di alta qualità, scalabili e adattabili che soddisfano le esigenze dei loro clienti e i requisiti delle loro attività. Inoltre, è stato dimostrato che l’uso delle pratiche BDD ha un impatto positivo sulle percentuali di successo dei progetti, sulla qualità del codice e sulla riduzione dei difetti, rendendola una tecnica indispensabile per processi di sviluppo software moderni e agili.