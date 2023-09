Développement axé sur le comportement (BDD)

Le développement piloté par le comportement (BDD) est une méthodologie de développement logiciel agile qui met l'accent sur la collaboration, la communication et la compréhension partagée entre les développeurs de logiciels, les chefs de produits et les parties prenantes de l'entreprise. Il s'agit d'une intégration des meilleures pratiques et principes bien établis du développement piloté par les tests (TDD), de la conception pilotée par domaine (DDD) et du développement piloté par les tests d'acceptation (ATDD). BDD vise à combler le fossé entre les exigences commerciales et leur mise en œuvre technique, en le rendant plus compréhensible et accessible à un public plus large. Cet alignement accru entre les parties prenantes contribue à la création de produits logiciels de meilleure qualité qui répondent plus précisément aux besoins et aux attentes des clients.

Dans BDD, les user stories sont rédigées dans un format en langage naturel qui peut être compris par les parties prenantes techniques et non techniques. Une user story BDD typique se compose de trois éléments essentiels : un titre, un récit et un ensemble de critères d'acceptation. Le récit est généralement écrit sous le format « En tant que [rôle], je veux [fonctionnalité] pour que [bénéfice] ». Les critères d'acceptation sont un ensemble de scénarios, écrits à l'aide d'une syntaxe simple appelée Gherkin, composée principalement d'instructions « Étant donné », « Quand » et « Alors ». Chaque scénario décrit un exemple spécifique de la façon dont le logiciel doit se comporter, compte tenu d'un contexte et d'un ensemble d'entrées particuliers.

Les scénarios Gherkin servent à la fois de spécifications pour le système et de base pour les tests d'acceptation automatisés. En écrivant des scénarios de cette manière, BDD permet à l'équipe de développement de créer une spécification concise, lisible par l'homme et exécutable qui peut être exécutée sur le logiciel à tout moment. De cette manière, BDD unifie et automatise les exigences, la documentation et les tests, garantissant ainsi que les développeurs et les parties prenantes comprennent clairement le comportement attendu du logiciel.

Le processus BDD commence par la création d’une user story et de ses scénarios associés. Ces scénarios sont ensuite utilisés pour piloter le développement du logiciel. Les développeurs écrivent d'abord du code pour implémenter le scénario, en utilisant l'approche « fail-pass-refactor » de TDD. Le scénario est exécuté comme un test automatisé, qui échoue initialement (puisque la fonctionnalité n'a pas encore été implémentée). Le développeur écrit ensuite le code nécessaire pour réussir le test et, si nécessaire, refactorise le code pour plus de lisibilité et de maintenabilité. Ce processus se poursuit jusqu'à ce que tous les scénarios de la user story aient été implémentés et réussissent leurs tests respectifs, auquel cas la user story est considérée comme terminée.

La mise en œuvre de BDD au sein d'une organisation est non seulement bénéfique pour améliorer la collaboration et la communication entre les parties prenantes, mais a également un impact significatif sur les taux de réussite des projets, la qualité des logiciels et la vitesse de développement. Dans une enquête menée par VersionOne, 14 % des personnes interrogées ont déclaré que leurs organisations utilisaient BDD, et plus de 50 % de ces organisations ont constaté une amélioration significative des taux de réussite des projets et de la qualité du code grâce à l'utilisation des pratiques BDD. De plus, il a été constaté que BDD réduit le nombre de défauts logiciels, une étude du National Institute of Standards and Technology (NIST) révélant que plus les défauts sont détectés tôt dans le cycle de vie du développement, moins il est coûteux de les corriger. Les pratiques BDD aident à identifier et à résoudre les problèmes à un stade précoce, ce qui se traduit par des économies substantielles et une satisfaction client accrue.

En conclusion, le développement piloté par le comportement est une méthodologie de développement logiciel puissante et de plus en plus populaire qui favorise la collaboration, la communication et la compréhension partagée entre les développeurs, les chefs de produit et les parties prenantes de l'entreprise. En tirant parti d'outils tels que la plateforme no-code d' AppMaster et en intégrant les pratiques BDD dans leur processus de développement logiciel, les organisations peuvent créer des applications de haute qualité, évolutives et adaptables qui répondent aux besoins de leurs clients et aux exigences de leur entreprise. De plus, il a été démontré que l'utilisation des pratiques BDD a un impact positif sur les taux de réussite des projets, la qualité du code et la réduction des défauts, ce qui en fait une technique indispensable pour les processus de développement logiciel modernes et agiles.