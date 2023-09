การพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยพฤติกรรม (BDD) เป็นวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบว่องไวที่เน้นการทำงานร่วมกัน การสื่อสาร และความเข้าใจร่วมกันระหว่างนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจ เป็นการบูรณาการแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและหลักการที่ได้รับการยอมรับอย่างดีจากการพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยการทดสอบ (TDD), การออกแบบที่ขับเคลื่อนด้วยโดเมน (DDD) และการพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยการทดสอบเพื่อการยอมรับ (ATDD) BDD มุ่งหวังที่จะเชื่อมช่องว่างระหว่างข้อกำหนดทางธุรกิจและการนำไปใช้ทางเทคนิค ทำให้ผู้ชมในวงกว้างเข้าใจและเข้าถึงได้มากขึ้น การจัดตำแหน่งที่เพิ่มขึ้นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนี้ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์คุณภาพสูงขึ้น ซึ่งตรงตามความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าได้แม่นยำยิ่งขึ้น

ใน BDD เรื่องราวของผู้ใช้เขียนในรูปแบบภาษาธรรมชาติที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งด้านเทคนิคและไม่ใช่ด้านเทคนิคสามารถเข้าใจได้ เรื่องราวของผู้ใช้ BDD โดยทั่วไปประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำคัญสามส่วน: ชื่อเรื่อง การเล่าเรื่อง และชุดเกณฑ์การยอมรับ การเล่าเรื่องมักจะเขียนในรูปแบบ "ในฐานะ [บทบาท] ฉันต้องการ [คุณสมบัติ] เพื่อ [ผลประโยชน์]" เกณฑ์การยอมรับคือชุดสถานการณ์ที่เขียนโดยใช้ไวยากรณ์ง่ายๆ ที่เรียกว่า Gherkin ซึ่งประกอบด้วยข้อความ "Given" "When" และ "Then" เป็นหลัก แต่ละสถานการณ์จะอธิบายตัวอย่างเฉพาะของวิธีการทำงานของซอฟต์แวร์ โดยพิจารณาจากบริบทเฉพาะและชุดอินพุต

สถานการณ์จำลอง Gherkin ทำหน้าที่เป็นทั้งข้อกำหนดสำหรับระบบและเป็นพื้นฐานสำหรับการทดสอบการยอมรับอัตโนมัติ ด้วยการเขียนสถานการณ์ในลักษณะนี้ BDD ช่วยให้ทีมพัฒนาสามารถสร้างข้อกำหนดที่กระชับ มนุษย์อ่านได้ และปฏิบัติการได้ ซึ่งสามารถรันกับซอฟต์แวร์ได้ตลอดเวลา ด้วยวิธีนี้ BDD จะรวมและทำให้ข้อกำหนด เอกสาร และการทดสอบเป็นแบบอัตโนมัติ เพื่อให้มั่นใจว่าทั้งนักพัฒนาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่คาดหวังของซอฟต์แวร์

กระบวนการ BDD เริ่มต้นด้วยการสร้างเรื่องราวของผู้ใช้และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง สถานการณ์เหล่านี้จะใช้เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ขั้นแรกนักพัฒนาจะต้องเขียนโค้ดเพื่อนำสถานการณ์ไปใช้ โดยใช้แนวทาง "fail-pass-refactor" จาก TDD สถานการณ์นี้ดำเนินการเป็นการทดสอบอัตโนมัติ ซึ่งในตอนแรกจะล้มเหลว (เนื่องจากยังไม่มีการนำฟังก์ชันการทำงานไปใช้) จากนั้นนักพัฒนาจะเขียนโค้ดที่จำเป็นเพื่อให้การทดสอบผ่าน และหากจำเป็น ก็จะปรับโครงสร้างโค้ดใหม่เพื่อให้สามารถอ่านและบำรุงรักษาได้ กระบวนการนี้จะดำเนินต่อไปจนกว่าสถานการณ์ทั้งหมดในเรื่องราวของผู้ใช้จะถูกนำไปใช้และผ่านการทดสอบที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง ณ จุดนี้เรื่องราวของผู้ใช้จะถือว่าเสร็จสมบูรณ์

AppMaster ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม no-code อันทรงพลังสำหรับการสร้างแบ็กเอนด์ เว็บ และแอปพลิเคชันมือถือ สนับสนุนหลักการของ BDD โดยจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน การสื่อสาร และความเข้าใจร่วมกันระหว่างสมาชิกในทีม เครื่องมือภาพที่ใช้งานง่ายของ AppMaster สำหรับการออกแบบโมเดลข้อมูล ตรรกะทางธุรกิจ และอินเทอร์เฟซผู้ใช้ ช่วยลดช่องว่างระหว่างข้อกำหนดและการนำไปปฏิบัติ ทำให้แน่ใจได้ง่ายขึ้นว่าแอปพลิเคชันที่ได้จะสะท้อนความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำ แพลตฟอร์มนี้ยังทำให้กระบวนการสร้าง คอมไพล์ และปรับใช้แอปพลิเคชันง่ายขึ้น ลดเวลาและความพยายามที่จำเป็นในการผลิตซอฟต์แวร์คุณภาพสูงและปรับขนาดได้ ซึ่งสามารถเข้าใจและบำรุงรักษาได้ง่ายโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด

การใช้ BDD ภายในองค์กรไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการทำงานร่วมกันและการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่ออัตราความสำเร็จของโครงการ คุณภาพซอฟต์แวร์ และความเร็วในการพัฒนาอีกด้วย ในการสำรวจที่จัดทำโดย VersionOne ผู้ตอบแบบสอบถาม 14% รายงานว่าองค์กรของตนใช้ BDD โดยมากกว่า 50% ขององค์กรเหล่านั้นประสบกับการปรับปรุงอัตราความสำเร็จของโครงการและคุณภาพของรหัสที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอันเป็นผลมาจากการใช้แนวปฏิบัติ BDD ยิ่งไปกว่านั้น BDD ยังพบว่าช่วยลดจำนวนข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์ด้วยการศึกษาของสถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติ (NIST) พบว่าข้อบกพร่องก่อนหน้านี้ถูกตรวจพบในวงจรการพัฒนา จึงมีราคาถูกกว่าในการแก้ไข แนวทางปฏิบัติของ BDD ช่วยในการระบุและแก้ไขปัญหาตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ซึ่งส่งผลให้สามารถประหยัดต้นทุนได้อย่างมากและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า

โดยสรุป การพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยพฤติกรรมเป็นวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ทรงพลังและได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งเสริมการทำงานร่วมกัน การสื่อสาร และความเข้าใจร่วมกันระหว่างนักพัฒนา ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจ ด้วยการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือต่างๆ เช่น แพลตฟอร์ม no-code ของ AppMaster และผสมผสานแนวปฏิบัติ BDD เข้ากับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ องค์กรต่างๆ จะสามารถสร้างแอปพลิเคชันคุณภาพสูง ปรับขนาดได้ และปรับเปลี่ยนได้ ซึ่งตรงกับความต้องการของลูกค้าและความต้องการของธุรกิจของตน นอกจากนี้ การใช้แนวปฏิบัติ BDD ยังแสดงให้เห็นว่ามีผลกระทบเชิงบวกต่ออัตราความสำเร็จของโครงการ คุณภาพของรหัส และการลดข้อบกพร่อง ทำให้เป็นเทคนิคที่ขาดไม่ได้สำหรับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยและคล่องตัว