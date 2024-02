Im Kontext der No-Code- Entwicklung bezieht sich eine „Anwendung“ auf eine umfassende Softwarelösung, die aus einem Server-Backend, clientseitigen Benutzeroberflächen, Geschäftslogik und möglicherweise sogar nativen mobilen Anwendungen besteht und mithilfe einer no-code Plattform wie AppMaster erstellt wurde . Mit no-code Plattformen entwickelte Anwendungen ermöglichen es Unternehmen und Einzelpersonen, Softwarelösungen zu erstellen, ohne dass Programmierkenntnisse oder umfassende Entwicklungskenntnisse erforderlich sind. Dadurch werden Entwicklungszeit und -kosten drastisch reduziert und gleichzeitig optisch ansprechende und funktional anspruchsvolle Anwendungen angeboten.

Beim Einsatz von no-code Plattformen umfasst die Anwendungsentwicklung typischerweise die Erstellung grafischer Darstellungen der Softwarelösung, die dann von der Plattform automatisch in Code übersetzt werden. Diese grafischen Darstellungen können visuelle Datenmodelle für Datenbanken, Flussdiagramme zur Beschreibung von Geschäftslogik und Benutzerinteraktionen sowie drag-and-drop Benutzeroberflächenkomponenten zum Entwerfen des Front-Ends von Web- und mobilen Anwendungen umfassen. AppMaster bietet beispielsweise die Möglichkeit, Datenmodelle (Datenbankschema), Geschäftslogik über den visuellen Business Process Designer, REST API und WebSocket- endpoints für das Backend-Anwendungsdesign visuell zu erstellen.

Am Ende des Entwicklungsprozesses generieren no-code Tools wie AppMaster den Quellcode für die Anwendungen in Sprachen wie Go (golang) für Backend-Anwendungen, Vue3-Framework und JavaScript/TypeScript für Webanwendungen sowie Kotlin mit Jetpack Compose für Android und SwiftUI für iOS für mobile Anwendungen. Dieser kompilierte Code kann je nach Abonnementstufe als ausführbare Binärdateien oder Docker-Container gepackt und bereitgestellt werden. Darüber hinaus bietet AppMaster Benutzern dank seines servergesteuerten Ansatzes die Möglichkeit, Anwendungen vor Ort zu hosten und die Benutzeroberfläche, Logik und API-Schlüssel der mobilen Anwendungen zu aktualisieren, ohne Versionen erneut an App-Stores übermitteln zu müssen.

Einer der wichtigsten Aspekte der no-code Anwendungsentwicklung ist ihre Fähigkeit, technische Schulden zu reduzieren. Plattformen wie AppMaster generieren Anwendungen von Grund auf neu, wenn Anforderungsänderungen vorgenommen werden, wodurch die mit manuellen Codeänderungen verbundenen Risiken beseitigt werden und sauberer, optimierter und wartbarer Code gewährleistet wird. Darüber hinaus können Entwickler mit der automatischen Generierung von API-Dokumentation und Datenbankschema-Migrationsskripten stets über alle Änderungen an der Struktur und Funktionalität der Anwendung auf dem Laufenden bleiben.

AppMaster Anwendungen sind so konzipiert, dass sie nahtlos mit PostgreSQL-kompatiblen Datenbanken als primärer Datenbanklösung zusammenarbeiten und Benutzern in verschiedenen Branchen mehr Flexibilität und Vielseitigkeit bieten. Darüber hinaus bieten die mit Go generierten kompilierten Backend-Anwendungen eine unübertroffene Skalierbarkeit, wodurch AppMaster Anwendungen für Unternehmens- und Hochlast-Anwendungsfälle geeignet sind.

Da die Nachfrage nach schneller und effizienter Softwareentwicklung steigt, nimmt die Akzeptanz von no-code Plattformen wie AppMaster weiter zu. Unternehmen und Organisationen jeder Größe können no-code Anwendungsentwicklung nutzen, um maßgeschneiderte Softwarelösungen zu erstellen, die auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind und gleichzeitig Entwicklungszeit und -kosten minimieren. Beispielsweise können kleine Unternehmen no-code Tools nutzen, um problemlos interne Managementsysteme, Tools für das Kundenbeziehungsmanagement (CRM) oder E-Commerce-Plattformen zu entwickeln. Andererseits können größere Unternehmen solche Plattformen nutzen, um komplexe, datengesteuerte Anwendungen und umfassende Geschäftsplattformen effizient und ohne die Risiken traditioneller Entwicklungsansätze zu entwickeln.

Der Begriff „Anwendung“ steht im no-code Kontext für eine robuste Softwarelösung, die auf no-code Plattformen entwickelt wurde und es Benutzern ermöglicht, mit minimalem Zeitaufwand und ohne Programmierkenntnisse komplexe Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen zu erstellen. Durch den Einsatz von Tools wie AppMaster können Unternehmen und Einzelpersonen erhebliche Verbesserungen im Entwicklungsprozess erzielen, Kosten und technische Schulden reduzieren, gleichzeitig eine schnellere Markteinführung erreichen und die Gesamtqualität des Endprodukts steigern.