No contexto do desenvolvimento sem código , um "Aplicativo" refere-se a uma solução de software abrangente que consiste em um back-end de servidor, interfaces de usuário voltadas para o cliente, lógica de negócios e até mesmo aplicativos móveis nativos, criados usando uma plataforma no-code como o AppMaster . Os aplicativos desenvolvidos com plataformas no-code permitem que empresas e indivíduos criem soluções de software sem a necessidade de qualquer codificação ou habilidades de desenvolvimento extensivas, reduzindo drasticamente o tempo e os custos de desenvolvimento, ao mesmo tempo em que oferecem aplicativos visualmente atraentes e funcionalmente sofisticados.

Ao utilizar plataformas no-code, o desenvolvimento de aplicativos geralmente envolve a criação de representações gráficas da solução de software, que são automaticamente traduzidas em código pela plataforma. Essas representações gráficas podem incluir modelos de dados visuais para bancos de dados, fluxogramas para descrever a lógica de negócios e as interações do usuário e componentes de interface do usuário drag-and-drop para projetar o front-end de aplicativos da Web e móveis. AppMaster, por exemplo, oferece a capacidade de criar visualmente modelos de dados (esquema de banco de dados), lógica de negócios por meio do Business Process Designer visual, API REST e endpoints WebSocket para design de aplicativos de back-end.

No final do processo de desenvolvimento, ferramentas no-code como AppMaster geram o código-fonte dos aplicativos em linguagens como Go (golang) para aplicativos de back-end, framework Vue3 e JavaScript/TypeScript para aplicativos da web e Kotlin com Jetpack Compose para Android e SwiftUI para iOS para aplicativos móveis. Esse código compilado pode ser empacotado e implantado como arquivos binários executáveis ​​ou contêineres docker, dependendo do nível de assinatura. Além disso, AppMaster oferece aos usuários a capacidade de hospedar aplicativos no local e atualizar a interface do usuário, a lógica e as chaves de API dos aplicativos móveis sem reenviar as versões para as lojas de aplicativos, graças à sua abordagem orientada ao servidor.

Um dos aspectos mais críticos do desenvolvimento de aplicativos no-code é sua capacidade de reduzir a dívida técnica. Plataformas como AppMaster regeneram aplicativos do zero sempre que são feitas alterações de requisitos, eliminando os riscos associados a modificações manuais de código e garantindo um código limpo, otimizado e de fácil manutenção. Além disso, com a geração automática de documentação de API e scripts de migração de esquema de banco de dados, os desenvolvedores podem manter-se constantemente atualizados com quaisquer alterações na estrutura e funcionalidade do aplicativo.

Os aplicativos AppMaster são projetados para funcionar perfeitamente com bancos de dados compatíveis com PostgreSQL como sua principal solução de banco de dados, fornecendo maior flexibilidade e versatilidade para usuários em vários setores. Além disso, os aplicativos de back-end compilados gerados com Go oferecem escalabilidade incomparável, tornando os aplicativos AppMaster adequados para casos de uso corporativos e de alta carga.

À medida que aumenta a demanda por desenvolvimento de software rápido e eficiente, a adoção de plataformas no-code como AppMaster, continua a crescer. Empresas e organizações de todos os portes podem aproveitar o desenvolvimento de aplicativos no-code para criar soluções de software personalizadas adaptadas às suas necessidades exclusivas, minimizando o tempo e os custos de desenvolvimento. Por exemplo, pequenas empresas podem utilizar ferramentas no-code para desenvolver sistemas de gerenciamento interno, ferramentas de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) ou plataformas de comércio eletrônico com facilidade. Por outro lado, empresas maiores podem usar essas plataformas para desenvolver aplicativos complexos orientados a dados e plataformas de negócios abrangentes de forma eficiente e sem os riscos associados às abordagens de desenvolvimento tradicionais.

O termo "Aplicativo" no contexto no-code representa uma solução de software robusta desenvolvida usando plataformas no-code, permitindo que os usuários criem aplicativos web, móveis e de back-end intrincados com investimento mínimo de tempo e sem a necessidade de experiência em codificação. Ao utilizar ferramentas como AppMaster, empresas e indivíduos podem obter melhorias significativas no processo de desenvolvimento, reduzindo custos e dívidas técnicas, ao mesmo tempo em que atingem um tempo de lançamento no mercado mais rápido e aumentam a qualidade geral do produto final.