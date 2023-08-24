ERP بدون كود (تخطيط موارد المؤسسات)

يشير No-Code ERP (تخطيط موارد المؤسسات) إلى طريقة رائدة لتنفيذ وصيانة أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) دون الحاجة إلى مهارات الترميز والبرمجة التقليدية. إنه يعزز إمكانات منصات التطوير no-code ، مثل AppMaster ، لتسهيل إنشاء أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) ونشرها وإدارتها للمؤسسات من جميع الأحجام والصناعات. يقلل هذا النهج بشكل كبير من الوقت والتكلفة والتعقيد المرتبط بتنفيذ تخطيط موارد المؤسسات (ERP) التقليدي، فضلاً عن توفير قابلية التوسع الفائقة والمرونة للتكيف مع التغييرات في متطلبات العمل.

الهدف الأساسي من No-Code ERP هو تمكين المؤسسات من الحصول على سيطرة أكبر على عملياتها التجارية، وتبسيط العمليات، وتعزيز قدرات اتخاذ القرار من خلال القضاء على الاعتماد على المطورين، والاستشاريين، وعمليات التطوير الطويلة. من خلال الاستفادة من قوة واجهات المستخدم المرئية والأتمتة الذكية، يسمح No-Code ERP لمستخدمي الأعمال ومحترفي تكنولوجيا المعلومات بتصميم أنظمة ERP وإنشائها ونشرها وإدارتها دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. يؤدي ذلك إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى حلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP) للمؤسسات ذات الموارد أو الميزانيات التقنية المحدودة.

وفقًا لشركة Gartner، من المتوقع أن يصل سوق برمجيات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) العالمي إلى 49.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، مع تزايد الطلب على الحلول المرنة والقائمة على السحابة والقابلة للتطوير والتي يمكنها التكيف بسرعة مع بيئات الأعمال المتغيرة. تعتبر منصات No-Code ERP مثل AppMaster في وضع جيد لتلبية هذا الطلب، حيث أنها توفر مجموعة شاملة من الأدوات والخدمات والإمكانيات التي تمكن المؤسسات من إنشاء تطبيقات كاملة المواصفات على مستوى المؤسسات في جزء صغير من الوقت والتكلفة والجهد الذي تتطلبه طرق التطوير التقليدية.

يكمن جوهر نهج No-Code ERP في استخدام أدوات التصميم المرئية drag-and-drop المعدة مسبقًا والتي تمكن المستخدمين من إنشاء نماذج بيانات مخصصة وعمليات أعمال وواجهات مستخدم وسير عمل متكامل دون الحاجة إلى خبرة في الترميز. تعمل هذه الأدوات، جنبًا إلى جنب مع قدرات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، على أتمتة العديد من المهام المعقدة المرتبطة بتنفيذ وصيانة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، بما في ذلك تكامل البيانات والتحقق من صحتها وترحيلها وإعداد التقارير. يتيح ذلك للمستخدمين التركيز على المتطلبات الوظيفية ونتائج الأعمال الخاصة بأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الخاصة بهم، بدلاً من التفاصيل الفنية واهتمامات البرمجة.

على سبيل المثال، يمكن لشركة تصنيع استخدام منصة No-Code ERP مثل AppMaster لإنشاء تطبيق شامل يدير المخزون والمشتريات وتخطيط الإنتاج ومراقبة الجودة وعمليات التنبؤ بالمبيعات، مع الحد الأدنى من الجهد الفني والاستثمار.

AppMaster ، عبارة عن منصة قوية no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، تقدم حلاً شاملاً لتطوير ونشر أنظمة ERP No-Code. فهو يوفر مجموعة من الخدمات، بما في ذلك إنشاء نماذج البيانات بشكل مرئي (مخطط قاعدة البيانات)، وتصميم منطق الأعمال من خلال مصمم عمليات الأعمال (BP)، بالإضافة إلى REST API وWSS Endpoints. علاوة على ذلك، AppMaster قادر على إنشاء التعليمات البرمجية المصدر للتطبيقات، وتجميعها، وإجراء الاختبارات، وتعبئتها في حاويات الإرساء (الواجهة الخلفية فقط)، ونشرها على السحابة. تستخدم هذه التطبيقات التي تم إنشاؤها Go (golang) للخدمات الخلفية، وإطار Vue3 وJS/TS لتطبيقات الويب، وإطار عمل AppMaster القائم على الخادم استنادًا إلى Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام IOS لتطبيقات الهاتف المحمول.

يوفر AppMaster أيضًا ميزات إضافية مثل وثائق التباهي المُنشأ تلقائيًا (واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة) endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات. إن قدرتها على إنشاء مجموعة جديدة من التطبيقات في أقل من 30 ثانية مع كل تغيير في المخططات تضمن عدم وجود أي ديون فنية، مما يجعلها منصة مثالية لحلول No-Code ERP.

في الختام، يمثل No-Code ERP تحولًا جذريًا في الطريقة التي تنفذ بها المؤسسات أنظمة برمجيات المؤسسة وإدارتها. من خلال تسخير قوة منصات التطوير no-code مثل AppMaster ، يمكن للشركات الاستمتاع بالعديد من المزايا، بما في ذلك وقت التطوير المتسارع، وانخفاض التكاليف، وتحسين المرونة، وتحسين التوافق بين تكنولوجيا المعلومات وأهداف الأعمال. مع استمرار نمو الطلب على حلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، ستلعب منصات No-Code ERP بلا شك دورًا حاسمًا في تحويل مشهد برامج المؤسسات وتمكين المؤسسات من الازدهار في بيئة أعمال دائمة التغير.