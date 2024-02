Dans le contexte du développement sans code , une "application" fait référence à une solution logicielle complète composée d'un serveur principal, d'interfaces utilisateur orientées client, d'une logique métier et potentiellement même d'applications mobiles natives, créées à l'aide d'une plate-forme no-code comme AppMaster . . Les applications développées avec des plateformes no-code permettent aux entreprises et aux particuliers de créer des solutions logicielles sans avoir besoin de codage ou de compétences de développement approfondies, réduisant considérablement le temps et les coûts de développement, tout en offrant des applications visuellement attrayantes et fonctionnellement sophistiquées.

Lors de l'utilisation de plates no-code, le développement d'applications implique généralement la création de représentations graphiques de la solution logicielle, qui sont ensuite automatiquement traduites en code par la plate-forme. Ces représentations graphiques peuvent inclure des modèles de données visuels pour les bases de données, des organigrammes pour décrire la logique métier et les interactions utilisateur, et des composants d'interface utilisateur drag-and-drop pour concevoir le front-end des applications Web et mobiles. AppMaster, par exemple, offre la possibilité de créer visuellement des modèles de données (schéma de base de données), une logique métier via Visual Business Process Designer, une API REST et endpoints WebSocket pour la conception d'applications backend.

À la fin du processus de développement, des outils no-code comme AppMaster génèrent le code source des applications dans des langages tels que Go (golang) pour les applications backend, le framework Vue3 et JavaScript/TypeScript pour les applications Web, et Kotlin avec Jetpack Compose pour Android. et SwiftUI pour iOS pour les applications mobiles. Ce code compilé peut être empaqueté et déployé sous forme de fichiers binaires exécutables ou de conteneurs Docker, selon le niveau d'abonnement. De plus, AppMaster offre aux utilisateurs la possibilité d'héberger des applications sur site et de mettre à jour l'interface utilisateur, la logique et les clés API des applications mobiles sans resoumettre les versions aux magasins d'applications, grâce à son approche pilotée par le serveur.

L'un des aspects les plus critiques du développement d'applications no-code est sa capacité à réduire la dette technique. Des plates-formes comme AppMaster régénèrent les applications à partir de zéro chaque fois que des modifications d'exigences sont apportées, éliminant les risques associés aux modifications manuelles du code et garantissant un code propre, optimisé et maintenable. De plus, grâce à la génération automatique de la documentation de l'API et des scripts de migration des schémas de base de données, les développeurs peuvent constamment se tenir au courant de toute modification de la structure et des fonctionnalités de l'application.

Les applications AppMaster sont conçues pour fonctionner de manière transparente avec les bases de données compatibles PostgreSQL comme solution de base de données principale, offrant une flexibilité et une polyvalence accrues aux utilisateurs de divers secteurs. De plus, les applications backend compilées générées avec Go offrent une évolutivité inégalée, ce qui rend les applications AppMaster adaptées aux entreprises et aux cas d'utilisation à forte charge.

À mesure que la demande de développement de logiciels rapides et efficaces augmente, l'adoption de plates-formes no-code comme AppMaster continue de croître. Les entreprises et les organisations de toutes tailles peuvent tirer parti du développement d'applications no-code pour créer des solutions logicielles personnalisées adaptées à leurs besoins uniques, tout en minimisant le temps et les coûts de développement. Par exemple, les petites entreprises peuvent utiliser des outils no-code pour développer facilement des systèmes de gestion internes, des outils de gestion de la relation client (CRM) ou des plateformes de commerce électronique. D'autre part, les grandes entreprises peuvent utiliser ces plates-formes pour développer des applications complexes basées sur les données et des plates-formes commerciales complètes de manière efficace et sans les risques associés aux approches de développement traditionnelles.

Le terme "Application" dans le contexte no-code représente une solution logicielle robuste développée à l'aide de plates no-code, permettant aux utilisateurs de créer des applications Web, mobiles et backend complexes avec un investissement de temps minimal et sans avoir besoin d'expertise en codage. En utilisant des outils comme AppMaster, les entreprises et les particuliers peuvent réaliser des améliorations significatives dans le processus de développement, réduire les coûts et la dette technique tout en accélérant la mise sur le marché et en augmentant la qualité globale du produit final.