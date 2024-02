Nel contesto dello sviluppo senza codice , una "Applicazione" si riferisce a una soluzione software completa costituita da un server back-end, interfacce utente rivolte al client, logica aziendale e potenzialmente anche applicazioni mobili native, create utilizzando una piattaforma no-code come AppMaster . Le applicazioni sviluppate con piattaforme no-code consentono alle aziende e ai privati ​​di creare soluzioni software senza la necessità di alcuna codifica o competenze di sviluppo approfondite, riducendo drasticamente i tempi e i costi di sviluppo, offrendo al contempo applicazioni visivamente accattivanti e funzionalmente sofisticate.

Quando si utilizzano piattaforme no-code, lo sviluppo dell'applicazione in genere comporta la creazione di rappresentazioni grafiche della soluzione software, che vengono poi tradotte automaticamente in codice dalla piattaforma. Queste rappresentazioni grafiche possono includere modelli di dati visivi per database, diagrammi di flusso per descrivere la logica aziendale e le interazioni dell'utente e componenti dell'interfaccia utente drag-and-drop per la progettazione del front-end di applicazioni Web e mobili. AppMaster, ad esempio, offre la possibilità di creare visivamente modelli di dati (schema di database), logica aziendale tramite Visual Business Process Designer, API REST ed endpoints WebSocket per la progettazione di applicazioni back-end.

Alla fine del processo di sviluppo, strumenti no-code come AppMaster generano il codice sorgente per le applicazioni in linguaggi come Go (golang) per le applicazioni back-end, framework Vue3 e JavaScript/TypeScript per le applicazioni web e Kotlin con Jetpack Compose per Android e SwiftUI per iOS per applicazioni mobili. Questo codice compilato può essere impacchettato e distribuito come file binari eseguibili o contenitori docker, a seconda del livello di abbonamento. Inoltre, AppMaster offre agli utenti la possibilità di ospitare applicazioni on-premise e di aggiornare l'interfaccia utente, la logica e le chiavi API delle applicazioni mobili senza inviare nuovamente le versioni agli app store, grazie al suo approccio basato su server.

Uno degli aspetti più critici dello sviluppo di applicazioni no-code è la sua capacità di ridurre il debito tecnico. Piattaforme come AppMaster rigenerano le applicazioni da zero ogni volta che vengono apportate modifiche ai requisiti, eliminando i rischi associati alle modifiche manuali del codice e garantendo un codice pulito, ottimizzato e gestibile. Inoltre, con la generazione automatica della documentazione API e degli script di migrazione dello schema del database, gli sviluppatori possono rimanere costantemente aggiornati su eventuali modifiche alla struttura e alla funzionalità dell'applicazione.

Le applicazioni AppMaster sono progettate per funzionare perfettamente con i database compatibili con PostgreSQL come soluzione di database principale, fornendo maggiore flessibilità e versatilità per gli utenti di vari settori. Inoltre, le applicazioni back-end compilate generate con Go offrono una scalabilità senza rivali, rendendo le applicazioni AppMaster adatte a casi d'uso aziendali e ad alto carico.

Con l'aumentare della domanda di sviluppo software rapido ed efficiente, l'adozione di piattaforme no-code come AppMaster continua a crescere. Aziende e organizzazioni di tutte le dimensioni possono sfruttare lo sviluppo di applicazioni no-code per creare soluzioni software personalizzate su misura per le loro esigenze specifiche, riducendo al minimo i tempi e i costi di sviluppo. Ad esempio, le piccole imprese possono utilizzare strumenti no-code per sviluppare facilmente sistemi di gestione interna, strumenti di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) o piattaforme di e-commerce. D'altra parte, le imprese più grandi possono utilizzare tali piattaforme per sviluppare applicazioni complesse basate sui dati e piattaforme aziendali complete in modo efficiente e senza i rischi associati agli approcci di sviluppo tradizionali.

Il termine "Applicazione" nel contesto no-code rappresenta una solida soluzione software sviluppata utilizzando piattaforme no-code, che consente agli utenti di creare complesse applicazioni Web, mobili e back-end con un investimento di tempo minimo e senza la necessità di competenze di codifica. Utilizzando strumenti come AppMaster, le aziende e i privati ​​possono ottenere miglioramenti significativi nel processo di sviluppo, riducendo i costi e il debito tecnico, ottenendo un time-to-market più rapido e aumentando la qualità complessiva del prodotto finale.