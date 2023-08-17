في سياق تطوير تطبيق No-Code ، يشير مصطلح "Deployment" إلى عملية أخذ تطبيق تم تصميمه وتطويره باستخدام نظام أساسي مثل AppMaster وإتاحته للمستخدمين النهائيين على أنظمة مستهدفة متنوعة مثل خوادم الويب والسحابة البنية التحتية أو الأجهزة المحمولة. يعد النشر خطوة حاسمة في دورة حياة تطوير البرامج لأنه يضمن وصول التطبيق إلى الجمهور المستهدف ويوفر الوظيفة المطلوبة. في هذا التعريف ، سنناقش الجوانب المختلفة للنشر ضمن سياق No-Code ، والتحديات التي ينطوي عليها ، وأفضل الممارسات ، وكيف يعالج AppMaster هذه المخاوف بفعالية.

يتضمن النشر في سياق No-Code بشكل أساسي إنشاء التعليمات البرمجية المصدر ، وتجميعها ، وتعبئة التطبيق ، ثم نقلها إلى النظام الأساسي أو البنية التحتية المستهدفة. تتمثل إحدى المزايا الرئيسية لاستخدام منصات No-Code مثل AppMaster في أنها تقوم بأتمتة معظم هذه المهام ، مما يسمح بالنشر والتحديثات والصيانة بسلاسة. تقدم عملية نشر AppMaster نهجًا متعدد الطبقات لاستيعاب الاحتياجات المتنوعة ، وتلبية الاحتياجات الخلفية وتطبيقات الويب والهاتف المحمول.

ينشئ AppMaster كود المصدر لتطبيقات الواجهة الخلفية باستخدام لغة البرمجة Go (golang) ، ويجمع التطبيقات ، ويشغل الاختبارات ، ويجمعها في حاويات Docker. تعتبر حاويات Docker ضرورية في تبسيط عملية النشر ، وضمان تشغيل التطبيقات باستمرار عبر بيئات مختلفة ، وتقليل التعارضات المحتملة. يحافظ نشر الواجهة الخلفية لـ AppMaster على أداء التطبيقات ويوفر قابلية توسعة استثنائية لحالات المؤسسات عالية الأحمال.

عندما يتعلق الأمر بتطبيقات الويب ، يستخدم AppMaster إطار عمل Vue3 مع لغة JavaScript / TypeScript. يوفر النظام الأساسي واجهة drag-and-drop مرئية لإنشاء مكونات واجهة المستخدم ويوفر مصمم عمليات أعمال الويب (BP) لصياغة منطق أعمال التطبيق. تنتج هذه العناصر ، عند دمجها ، تطبيقات ويب تفاعلية بالكامل يمكن صيانتها وفعاليتها.

في مجال تطبيقات الأجهزة المحمولة ، يستخدم AppMaster نهجًا يعتمد على الخادم باستخدام Kotlin و Jetpack Compose لنظامي Android و SwiftUI لنظام iOS. تسمح هذه الطريقة للمطورين بتحديث مفاتيح واجهة المستخدم والمنطق وواجهة برمجة التطبيقات لتطبيقات الأجهزة المحمولة دون إرسال إصدارات جديدة إلى App Store و Play Market. باستخدام AppMaster ، يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات محمولة سهلة الاستخدام تعمل بسلاسة وتوفر تجربة مستخدم استثنائية.

يقدم AppMaster تكوينات نشر متنوعة لتناسب احتياجات العملاء ، مثل اشتراكات Business و Business + ، والتي توفر ملفات ثنائية قابلة للتنفيذ للاستضافة الذاتية ، واشتراك Enterprise ، الذي يوفر وصولاً كاملاً إلى الكود المصدري للتطبيق. تتيح هذه المرونة لمستخدمي AppMaster نشر تطبيقات مصممة خصيصًا وفقًا لمتطلباتهم الخاصة.

الأتمتة أمر حيوي لأي عملية نشر ، ويتفوق AppMaster في هذا المجال. يقوم النظام الأساسي تلقائيًا بإنشاء الوثائق الأساسية ، مثل وثائق swagger (Open API) endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات. تعمل ميزات الأتمتة هذه على توفير الوقت والجهد وتقليل الأخطاء البشرية التي قد تحدث أثناء عملية النشر.

يعد التكامل المستمر (CI) والنشر المستمر (CD) من الجوانب الأساسية لممارسات تطوير البرامج الحديثة ، مما يضمن نشر التعليمات البرمجية المحدثة بسرعة وكفاءة. نهج AppMaster لتطوير No-Code يحتضن هذه الممارسات من خلال إعادة إنشاء التطبيق بأكمله من البداية كلما تم إجراء تغييرات ، وبالتالي القضاء على الديون التقنية وضمان الأداء الأمثل.

يشير النشر في سياق No-Code إلى عملية إنشاء تطبيق ، تم تطويره باستخدام أنظمة أساسية مثل AppMaster ، ويمكن الوصول إليه من قبل المستخدمين النهائيين. تتضمن هذه العملية مراحل مختلفة مثل التجميع والتعبئة والنقل ، والتي قد تكون صعبة. يتعامل AppMaster مع هذه التحديات من خلال نهج آلي متعدد الطبقات للنشر ، مما يضمن أن التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدامه قابلة للتطوير وقوية وفعالة. من خلال الاستفادة من قوة منصات No-Code ، يمكن للمؤسسات تطوير ونشر التطبيقات في جزء صغير من الوقت والتكلفة مقارنة بأساليب تطوير التطبيقات التقليدية.