В контексте разработки no-code «приложение» относится к комплексному программному решению, состоящему из серверной части, клиентских пользовательских интерфейсов, бизнес-логики и, возможно, даже собственных мобильных приложений, созданных с использованием платформы no-code, такой как AppMaster. Приложения, разработанные с помощью платформ no-code позволяют предприятиям и частным лицам создавать программные решения без необходимости какого-либо программирования или обширных навыков разработки, значительно сокращая время и затраты на разработку, предлагая визуально привлекательные и функционально сложные приложения.

При использовании платформ no-code разработка приложений обычно включает создание графических представлений программного решения, которые затем автоматически преобразуются платформой в код. Эти графические представления могут включать визуальные модели данных для баз данных, блок-схемы для описания бизнес-логики и взаимодействия с пользователем, а также drag-and-drop компоненты пользовательского интерфейса для разработки внешнего интерфейса веб-приложений и мобильных приложений. AppMaster, например, предлагает возможность визуального создания моделей данных (схемы базы данных), бизнес-логики с помощью визуального дизайнера бизнес-процессов, REST API и endpoints WebSocket для проектирования серверных приложений.

В конце процесса разработки инструменты no-code, такие как AppMaster генерируют исходный код для приложений на таких языках, как Go (golang) для серверных приложений, платформа Vue3 и JavaScript/TypeScript для веб-приложений, а также Kotlin с Jetpack Compose для Android. и SwiftUI для iOS для мобильных приложений. Этот скомпилированный код можно упаковать и развернуть в виде исполняемых двоичных файлов или док-контейнеров в зависимости от уровня подписки. Кроме того, AppMaster предоставляет пользователям возможность размещать приложения локально и обновлять пользовательский интерфейс мобильных приложений, логику и ключи API без повторной отправки версий в магазины приложений благодаря подходу, управляемому сервером.

Одним из наиболее важных аспектов разработки приложений no-code является их способность сократить технический долг. Такие платформы, как AppMaster восстанавливают приложения с нуля всякий раз, когда вносятся изменения в требования, устраняя риски, связанные с ручным изменением кода, и обеспечивая чистый, оптимизированный и удобный для сопровождения код. Более того, благодаря автоматическому созданию документации API и сценариев миграции схемы базы данных разработчики могут постоянно быть в курсе любых изменений в структуре и функциональности приложения.

Приложения AppMaster предназначены для бесперебойной работы с базами данных, совместимыми с PostgreSQL, в качестве основного решения для баз данных, обеспечивая повышенную гибкость и универсальность для пользователей в различных отраслях. Кроме того, скомпилированные серверные приложения, созданные с помощью Go, обеспечивают непревзойденную масштабируемость, что делает приложения AppMaster подходящими для предприятий и сценариев использования с высокой нагрузкой.

По мере роста спроса на быструю и эффективную разработку программного обеспечения, использование платформ no-code, таких как AppMaster продолжает расти. Предприятия и организации всех размеров могут использовать разработку приложений no-code для создания индивидуальных программных решений, адаптированных к их уникальным потребностям, при этом минимизируя время и затраты на разработку. Например, малые предприятия могут легко использовать инструменты no-code для разработки внутренних систем управления, инструментов управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) или платформ электронной коммерции. С другой стороны, более крупные предприятия могут использовать такие платформы для разработки сложных приложений, управляемых данными, и комплексных бизнес-платформ эффективно и без рисков, связанных с традиционными подходами к разработке.

Термин «приложение» в контексте no-code представляет собой надежное программное решение, разработанное с использованием платформ no-code, позволяющее пользователям создавать сложные веб-приложения, мобильные и серверные приложения с минимальными временными затратами и без необходимости навыков кодирования. Используя такие инструменты, как AppMaster, предприятия и частные лица могут добиться значительных улучшений в процессе разработки, сократить расходы и технические долги, сократить время выхода на рынок и повысить общее качество конечного продукта.