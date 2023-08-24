لا يوجد رمز للشراء الإلكتروني

تشير المشتريات الإلكترونية بدون كود إلى العملية الإلكترونية لشراء السلع والخدمات وطلبها وإدارتها باستخدام منصات وأدوات no-code. في عالم تطوير البرمجيات سريع التطور، برزت الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster كأداة لتغيير قواعد اللعبة، حيث حولت الطريقة التي تقوم بها المؤسسات بتطوير التطبيقات ونشرها وإدارتها. إنها تمكن الشركات من العمل بكفاءة أكبر، وتبسيط عمليات الشراء الخاصة بها، وتقليل العمل اليدوي، وتسريع دورة حياة تطوير البرمجيات بشكل كبير. ليست هناك حاجة إلى مهارات البرمجة لإنشاء حلول قوية وقابلة للتخصيص لعملية الشراء الإلكتروني، مما يجعلها في متناول مجموعة واسعة من المستخدمين، بما في ذلك المهنيين غير التقنيين والمطورين المواطنين.

يمكن أن يوفر تنفيذ حل الشراء الإلكتروني بدون رمز فوائد عديدة للمؤسسة. أولاً، إنه يقلل بشكل كبير من الوقت والتكلفة المرتبطة بممارسات تطوير البرمجيات التقليدية. تشير الأبحاث التي أجرتها شركة Forrester إلى أن الأنظمة الأساسية no-code يمكن أن تؤدي إلى عملية تطوير تطبيقات أسرع بما يصل إلى 10 مرات مقارنة بالبرمجة التقليدية. علاوة على ذلك، يمكن أن تكون أكثر فعالية من حيث التكلفة، حيث تتمكن الشركات من توفير ما يصل إلى 70٪ من تكاليف التطوير.

ثانيًا، يمكن للشراء الإلكتروني بدون قواعد أن يحسن كفاءة وفعالية عملية الشراء. فهو يسمح بتواصل أفضل بين أصحاب المصلحة، ويبسط عملية الطلب، ويعزز الشفافية. يؤدي هذا في النهاية إلى اتخاذ قرارات شراء أكثر دقة وكفاءة يمكن أن توفر للمؤسسة وقتًا وموارد قيمة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الأنظمة الأساسية no-code على تمكين التعاون متعدد الوظائف بين أقسام المشتريات وتكنولوجيا المعلومات والإدارات الأخرى، مما يقلل من صوامع المعلومات ويعزز الابتكار.

ويمكن توضيح هذه الفوائد من خلال أمثلة واقعية. تمكنت إحدى شركات الأغذية والمشروبات العالمية من تبسيط عملية الشراء الخاصة بها باستخدام AppMaster لتطوير حل الشراء الإلكتروني بدون تعليمات برمجية والذي يعمل على أتمتة العمليات اليدوية وتقليل الأخطاء وتحسين الكفاءة العامة. تمكنت الشركة من توفير ملايين الدولارات من تكاليف المشتريات وتقليل الوقت الذي تستغرقه معالجة الطلبات بشكل كبير.

كما أن حلول المشتريات الإلكترونية بدون رمز هي أيضًا قابلة للتكيف بشكل كبير ويمكن أن تتكيف بسرعة مع متطلبات العمل الجديدة أو ظروف السوق المتغيرة. باستخدام نماذج البيانات المرئية الخاصة بـ AppMaster ، وBP Designer، وREST API، وWSS Endpoints، يمكن للشركات بسهولة تعديل أو توسيع حلول المشتريات الإلكترونية الخاصة بها مع تطور احتياجاتها. تعد هذه المرونة ميزة كبيرة في الصناعات التي تشهد تغيرًا سريعًا أو تواجه تحديثات تنظيمية مستمرة.

جانب حيوي آخر لحلول المشتريات الإلكترونية بدون كود هو سهولة التكامل مع الأنظمة الحالية، مثل برنامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، أو أنظمة الإدارة المالية، أو منصات إدارة علاقات العملاء (CRM). يمكن لتطبيقات AppMaster التي تم إنشاؤها أن تعمل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع Postgresql، مما يسمح للمؤسسات بدمج قواعد البيانات والبنية التحتية الحالية الخاصة بها بسلاسة مع النظام الأساسي. ويضمن هذا التوافق قدرة الشركات على اعتماد حلول المشتريات الإلكترونية بدون تعليمات برمجية دون الاضطرار إلى إصلاح البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بالكامل.

علاوة على ذلك، توفر حلول المشتريات الإلكترونية بدون رمز والتي تم إنشاؤها باستخدام AppMaster ميزات أمان قوية وتلتزم بأفضل ممارسات الصناعة. يمكن أن تتوافق التطبيقات التي تم إنشاؤها مع مجموعة متنوعة من معايير الأمان، مثل القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وقانون نقل التأمين الصحي والمسؤولية (HIPAA) وPCI، مما يضمن خصوصية البيانات والامتثال التنظيمي. يقوم AppMaster أيضًا بإنشاء تطبيقات خلفية في Go (golang)، مما يضمن مستويات عالية من الأداء وقابلية التوسع التي يمكن أن تستوعب حالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وعالية التحميل.

تعد سهولة نشر وصيانة حلول المشتريات الإلكترونية بدون كود ميزة هامة أخرى. يتيح AppMaster للعملاء نشر التطبيقات التي تم إنشاؤها على السحابة أو حتى استضافتها محليًا من خلال اشتراك Enterprise. من خلال التخلص من الديون الفنية وإعادة إنشاء التطبيقات من الصفر كلما تم تعديل المتطلبات، يضمن AppMaster أن الشركات يمكنها صيانة وتحديث حلول المشتريات الإلكترونية الخاصة بها دون تكبد تكاليف تطوير إضافية أو دورات صيانة تستغرق وقتًا طويلاً.

في الختام، يعد الشراء الإلكتروني بدون رمز حلاً يغير قواعد اللعبة لإحداث ثورة في عمليات الشراء عبر مختلف الصناعات. من خلال الاستفادة من الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster ، يمكن للشركات إنشاء تطبيقات شراء إلكترونية قوية وفعالة وذكية مع تقليل الوقت والتكاليف بشكل كبير. إن قابلية التوسع والمرونة والقدرة على التكيف التي تتميز بها حلول المشتريات الإلكترونية بدون كود تمكن المؤسسات من تلبية احتياجات الشراء الفريدة الخاصة بها والتكيف بسرعة مع ديناميكيات السوق المتغيرة باستمرار.