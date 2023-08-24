نقطة البيع بالتجزئة بدون رمز (نقطة البيع)

تشير نقطة البيع بالتجزئة No-Code (نقطة البيع) إلى طريقة ثورية لتطوير ونشر أنظمة نقاط البيع بالتجزئة (POS) باستخدام نهج التطوير no-code. كما يوحي الاسم، تسمح منهجية no-code لغير المبرمجين بإنشاء تطبيقات برمجية دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. ويعتمد على الواجهات المرئية ومكونات drag-and-drop والقوالب المعدة مسبقًا التي تتيح التطوير السريع لتطبيقات البرامج عبر منصات مختلفة، بما في ذلك أنظمة الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول. يستفيد نظام نقاط البيع بالتجزئة No-Code من هذا النهج، مما يضمن نشرًا أكثر وضوحًا، وخفض تكاليف التطوير، ووقت وصول أسرع إلى السوق لشركات البيع بالتجزئة بجميع أحجامها.

على مدار العقد الماضي، شهدت صناعة البيع بالتجزئة تطورًا، مع زيادة التركيز على تحسين تجربة المتجر والاستفادة من التقنيات الرقمية لتعزيز مشاركة العملاء. ونتيجة لذلك، تسعى شركات البيع بالتجزئة بنشاط إلى إيجاد حلول قابلة للتطوير وفعالة ومنخفضة التكلفة لتحسين أنظمة نقاط البيع الخاصة بها. وفي هذا السياق، ظهرت أنظمة نقاط البيع بالتجزئة No-Code كأداة حاسمة لتلبية هذه المطالب. وفقًا لشركة Gartner، بحلول عام 2024، من المتوقع أن يكون تطوير التطبيقات no-code مسؤولاً عن أكثر من 65% من إجمالي أنشطة تطوير التطبيقات.

تكمن الإمكانات القوية التي توفرها منصات مثل AppMaster في قلب أنظمة نقاط البيع بالتجزئة No-Code. AppMaster هي أداة قوية no-code مصممة لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول بسهولة. تتميز المنصة بواجهة مرئية لإنشاء نماذج البيانات (مخطط قاعدة البيانات)، ومنطق الأعمال من خلال عمليات الأعمال (BP)، وREST API، ونقاط نهاية WSS. بالإضافة إلى ذلك، يسهل AppMaster إنشاء واجهة المستخدم drag-and-drop ، وبالتالي تمكين المستخدمين من إنشاء تطبيقات الويب والهواتف المحمولة التفاعلية دون أي خبرة برمجية.

من خلال الاستفادة من منصة AppMaster ، يمكن للشركات إنشاء أنظمة نقاط البيع المخصصة للبيع بالتجزئة No-Code والمصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتها الخاصة. تعمل واجهة المستخدم drag-and-drop وقدرات نمذجة البيانات المرئية على تمكين النماذج الأولية السريعة وتكرار التصميمات المختلفة، وبالتالي تعزيز الابتكار وتسهيل الملاءمة المثالية للمؤسسة. علاوة على ذلك، تدعم تطبيقات الهاتف المحمول المستندة إلى الخادم تحديثات سلسة لواجهة المستخدم ومنطق الأعمال ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات دون الحاجة إلى إعادة تقديمها إلى App Store أو Play Market، وبالتالي تبسيط الصيانة وضمان بقاء نظام نقطة البيع محدثًا. بأحدث التقنيات.

إحدى أهم مزايا أنظمة نقاط البيع بالتجزئة No-Code المبنية على منصات مثل AppMaster هي قدرتها على التخلص من الديون الفنية. يقوم AppMaster بإعادة إنشاء التطبيقات من البداية عندما يكون هناك تغيير في المخطط، مما يضمن عدم وجود مشكلات قديمة أو اختناقات في التعليمات البرمجية. يعد هذا النهج مفيدًا بشكل خاص لبيئات البيع بالتجزئة سريعة التطور، حيث أنه يمكّن الشركات من التكيف بسرعة وبتكلفة معقولة مع ظروف السوق المتغيرة وتوقعات العملاء.

من الأمثلة البارزة على نظام نقاط البيع بالتجزئة No-Code هو الحل للشركات الصغيرة التي تتطلب نظام نقاط بيع مباشر وسهل الاستخدام وغني بالميزات. باستخدام AppMaster ، يمكنهم بسرعة تطوير نقطة بيع بالتجزئة كاملة الميزات تعمل على الأجهزة المحمولة، باستخدام واجهة drag-and-drop بسيطة لتصميم واجهة المستخدم. يمكن دمج الواجهة الخلفية وتطبيقات الويب وتطبيقات الهاتف المحمول بسلاسة، مما يضمن توفير حل موحد عالي الأداء لإدارة المعاملات والمخزون وبيانات العملاء.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لأنظمة نقاط البيع بالتجزئة No-Code التوسع لتلبية متطلبات المؤسسات الأكبر حجمًا التي تتطلب وظائف أكثر قوة وتقدمًا. من خلال التكامل مع قاعدة البيانات الأساسية المتوافقة مع PostgreSQL وإنشاء تطبيقات خلفية باستخدام لغة البرمجة Go (Golang)، يضمن AppMaster أن النظام الناتج مناسب تمامًا لحالات الاستخدام عالية التحميل والمتطلبة، مما يجعله مثاليًا لتجارة التجزئة على مستوى المؤسسات. عمليات.

في الختام، تمثل أنظمة نقاط البيع بالتجزئة No-Code قفزة كبيرة إلى الأمام في تطور تكنولوجيا البيع بالتجزئة. من خلال الاستفادة من قوة الأنظمة الأساسية مثل AppMaster ، يمكن للشركات الآن تطوير ونشر وصيانة حلول نقاط البيع المتقدمة دون الاعتماد على خبرة برمجة باهظة الثمن أو تكبد ديون فنية. تتمتع هذه الأنظمة بالقدرة على إحداث تحول في مشهد البيع بالتجزئة، مما يوفر كفاءة وقابلية للتوسع لا مثيل لها للمؤسسات من جميع الأحجام. ونتيجة لذلك، سوف يستمرون في لعب دور متزايد الأهمية في تشكيل مستقبل صناعة البيع بالتجزئة.