Nel contesto del Serverless Computing, un "Rollback" si riferisce al processo di ripristino di un'applicazione a uno stato stabile precedente in caso di una distribuzione non riuscita o di eventuali problemi importanti che potrebbero sorgere durante l'esecuzione degli aggiornamenti dell'applicazione in tempo reale. L'obiettivo principale di un rollback è ridurre al minimo l'impatto degli errori, ripristinare rapidamente la funzionalità dell'applicazione e mantenere l'affidabilità e le prestazioni del sistema. Il rollback delle versioni diventa particolarmente importante in un ambiente Serverless, poiché consente agli sviluppatori di mantenere un elevato livello di qualità e integrità delle applicazioni, anche quando si tratta di rilasci e aggiornamenti frequenti.

AppMaster, una potente piattaforma no-code per la creazione di applicazioni backend, web e mobili, sottolinea l'importanza di rollback senza soluzione di continuità nel garantire l'efficienza e l'affidabilità delle sue offerte serverless. Questo perché la piattaforma AppMaster genera automaticamente il codice sorgente per le applicazioni, garantendo una solida scalabilità e una rapida implementazione per un'ampia gamma di casi d'uso, comprese le situazioni aziendali e ad alto carico.

I rollback possono essere implementati attraverso varie strategie come metodi manuali, automatizzati o semiautomatici. Il rollback manuale prevede l'intervento umano per riportare l'applicazione a uno stato precedente, il che può richiedere molto tempo e contenere errori umani. Al contrario, le procedure automatizzate di rollback sfruttano strumenti e script per ridurre al minimo l’intervento umano e garantire un processo più affidabile ed efficiente. Il rollback semiautomatico combina entrambi gli approcci, mantenendo un certo livello di controllo manuale e utilizzando strumenti automatizzati per accelerare il processo.

Affinché un rollback sia efficace, è necessario che siano soddisfatti alcuni prerequisiti. In primo luogo, gli sviluppatori devono mantenere informazioni complete sulle versioni per ogni distribuzione, incluso il codice sorgente dell'applicazione, lo schema dei dati e le impostazioni di configurazione. Ciò può essere ottenuto attraverso l’uso di sistemi di controllo della versione come Git, che consente un monitoraggio preciso delle modifiche e la possibilità di passare rapidamente da una versione all’altra quando necessario. In linea con ciò, AppMaster genera automaticamente la documentazione Swagger (Open API) per endpoints del server, gli script di migrazione dello schema del database e garantisce che ogni modifica nei progetti si traduca in un nuovo set di applicazioni generate, che crea un ambiente favorevole al rollback.

Un altro requisito cruciale per un rollback efficace è disporre di un robusto meccanismo di backup e ripristino per garantire che i dati e i componenti non vengano persi, sovrascritti o diventino inaccessibili durante una procedura di rollback. Ciò include istantanee regolari dei componenti dell'applicazione e una rigorosa aderenza agli standard di protezione dei dati. In un ambiente informatico serverless, i fornitori di servizi cloud spesso forniscono servizi di backup e ripristino integrati, che possono essere sfruttati per mantenere l'integrità dei dati durante un rollback.

Inoltre, la strategia di rollback dovrebbe includere anche la capacità di eseguire test completi sia della nuova che della vecchia versione dell'applicazione. Ciò riduce il rischio di problemi e conseguenze imprevisti che si verificano durante il processo di rollback. È essenziale disporre di un insieme adeguato di test che consentano agli sviluppatori di convalidare e verificare la funzionalità e le prestazioni dell'applicazione, anche quando si ripristina uno stato precedente.

Nel contesto della piattaforma AppMaster, l'approccio basato su server adottato per lo sviluppo di applicazioni mobili consente ai clienti di aggiornare l'interfaccia utente, la logica e le chiavi API delle proprie applicazioni senza dover inviare nuove versioni tramite gli app store. Questa flessibilità non solo accelera il processo di rollback in caso di problemi, ma consente anche una distribuzione più rapida ed efficiente di aggiornamenti o patch minori che potrebbero essere richiesti durante un rollback.

Considerata la complessità e il ritmo rapido dello sviluppo delle applicazioni, disporre di un'efficace strategia di rollback è essenziale per mantenere un sistema affidabile e robusto, soprattutto all'interno di un ambiente informatico serverless. Attraverso la combinazione di un robusto controllo della versione, meccanismi di backup e ripristino, test completi e tecniche di gestione della distribuzione, le organizzazioni possono ridurre al minimo in modo efficiente i rischi e garantire processi di rollback fluidi, offrendo in definitiva una qualità di servizio più elevata ai propri utenti finali.