В контексте бессерверных вычислений «откат» относится к процессу возврата приложения к предыдущему стабильному состоянию в случае неудачного развертывания или каких-либо серьезных проблем, которые могут возникнуть во время выполнения обновлений приложения в режиме реального времени. Основная цель отката — минимизировать влияние ошибок, быстро восстановить работоспособность приложения, сохранить надежность и производительность системы. Откат версий становится особенно важным в бессерверной среде, поскольку он позволяет разработчикам поддерживать высокий уровень качества и целостности приложений даже при работе с частыми выпусками и обновлениями.

AppMaster, мощная платформа no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений, подчеркивает важность плавного отката для обеспечения эффективности и надежности своих бессерверных предложений. Это связано с тем, что платформа AppMaster автоматически генерирует исходный код для приложений, что обеспечивает надежную масштабируемость и быстрое развертывание для широкого спектра вариантов использования, включая корпоративные и ситуации с высокой нагрузкой.

Откат может быть реализован с помощью различных стратегий, таких как ручные, автоматические или полуавтоматические методы. Ручной откат предполагает вмешательство человека для возврата приложения в предыдущее состояние, что может занять много времени и может содержать ошибки, вызванные человеческим фактором. Напротив, автоматизированные процедуры отката используют инструменты и сценарии, чтобы свести к минимуму вмешательство человека и обеспечить более надежный и эффективный процесс. Полуавтоматический откат сочетает в себе оба подхода, сохраняя некоторый уровень ручного управления и одновременно используя автоматизированные инструменты для ускорения процесса.

Чтобы откат был эффективным, необходимо выполнить определенные предварительные условия. Во-первых, разработчики должны хранить полную информацию о версиях для каждого развертывания, включая исходный код приложения, схему данных и параметры конфигурации. Этого можно достичь за счет использования систем контроля версий, таких как Git, которые позволяют точно отслеживать изменения и иметь возможность быстро переключаться между версиями при необходимости. В соответствии с этим AppMaster автоматически генерирует документацию Swagger (Open API) для endpoints сервера, сценарии миграции схемы базы данных и гарантирует, что каждое изменение в схемах приводит к созданию нового набора сгенерированных приложений, что создает среду, удобную для отката.

Еще одним важным требованием для эффективного отката является наличие надежного механизма резервного копирования и восстановления, гарантирующего, что данные и компоненты не будут потеряны, перезаписаны или станут недоступными во время процедуры отката. Сюда входит регулярное создание снимков компонентов приложения и строгое соблюдение стандартов защиты данных. В бессерверной вычислительной среде поставщики облачных услуг часто предоставляют встроенные службы резервного копирования и восстановления, которые можно использовать для поддержания целостности данных во время отката.

Более того, стратегия отката должна также включать возможность проведения комплексного тестирования как новых, так и старых версий приложения. Это снижает риск непредвиденных проблем и последствий, возникающих в процессе отката. Крайне важно иметь соответствующий набор тестов, которые позволят разработчикам проверять функциональность и производительность приложения даже при откате к предыдущему состоянию.

В контексте платформы AppMaster серверный подход, принятый для разработки мобильных приложений, позволяет клиентам обновлять пользовательский интерфейс, логику и ключи API своих приложений без необходимости отправлять новые версии через магазины приложений. Такая гибкость не только ускоряет процесс отката в случае каких-либо проблем, но также позволяет быстрее и эффективнее развертывать незначительные обновления или исправления, которые могут потребоваться во время отката.

Учитывая сложность и быстрые темпы разработки приложений, наличие эффективной стратегии отката имеет важное значение для поддержания надежной и устойчивой системы, особенно в бессерверной вычислительной среде. Благодаря сочетанию надежного контроля версий, механизмов резервного копирования и восстановления, комплексного тестирования и методов управления развертыванием организации могут эффективно минимизировать риски и обеспечить плавные процессы отката, в конечном итоге обеспечивая более высокое качество обслуживания для своих конечных пользователей.