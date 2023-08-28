يعد التكامل المستمر (CI) ممارسة حيوية لتطوير البرمجيات في مجال الأنظمة الأساسية التي no-code مثل AppMaster ، والتي تهدف إلى دمج تغييرات التعليمات البرمجية من مختلف أعضاء الفريق المساهمين في مستودع مشترك على أساس منتظم، مما يؤدي إلى اكتشاف الأخطاء وحلها بسرعة. في سياق no-code ، يعمل CI بمثابة العمود الفقري للتعاون السلس والتكرار السريع وتطوير التطبيقات عالية الجودة. فهو يمكّن المطورين من الحفاظ على قاعدة تعليمات برمجية نظيفة ومستقرة، مما يضمن الكفاءة المثلى وسرعة الحركة في سير العمل الخاص بهم.

لقد تزايدت أهمية CI بشكل كبير مع التوسع في اعتماد الأدوات no-code ، نظرًا لزيادة التعقيد والتنوع في التطبيقات التي يتم إنشاؤها بواسطة مزيج من المحترفين والمطورين المواطنين. وفقًا لتقرير Forrester Wave للربع الأول من عام 2021، تعتمد الشركات بشكل متزايد على الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster لتسريع دورات تطوير التطبيقات بمقدار 10 أضعاف وتحقيق فعالية من حيث التكلفة بمقدار 3 أضعاف. مع أخذ هذا الاتجاه في الاعتبار، يصبح تنفيذ CI بشكل فعال أمرًا بالغ الأهمية في الحفاظ على جودة واتساق وطول عمر التطبيقات التي تم تطويرها على منصات no-code.

في قلب CI تكمن أتمتة عمليات التطوير الأساسية، وخاصة البناء والاختبار والنشر. عندما يتم إجراء تغييرات على مخططات التطبيق باستخدام نماذج البيانات المرئية الخاصة بـ AppMaster لمخطط قاعدة البيانات، أو العمليات التجارية عبر BP Designer، أو تصميمات واجهة المستخدم، فإن النظام الأساسي يعتني بإنشاء التطبيقات من الصفر، وبالتالي التخلص من الديون الفنية. تعمل ممارسات CI على دمج هذه الإصدارات والاختبارات في مسار سلس، مما يضمن فحص كل تغيير والتحقق من صحته قبل نشره في الإنتاج.

في كل مرة يتم فيها دفع تغيير إلى المستودع، يتم تشغيل خط أنابيب CI. يبدأ الأمر بإنشاء أكواد مصدر التطبيق بلغات برمجة مختلفة اعتمادًا على نوع التطبيق: Go لتطبيقات الواجهة الخلفية، وVue3 Framework وJS/TS لتطبيقات الويب، وKotlin مع Jetpack Compose لنظام Android أو SwiftUI لنظام IOS لتطبيقات الهاتف المحمول. بعد ذلك، تقوم عملية CI بتجميع هذه التطبيقات، وإجراء اختبارات تلقائية، وتجميعها كحاويات Docker (الواجهة الخلفية فقط)، ونشرها في النهاية على السحابة.

تظهر الأبحاث أن الشركات التي تستخدم CI تبلغ عن دورات تطوير أسرع بنسبة تصل إلى 22% وانخفاض في جهود الدعم والصيانة بنسبة 19% (المصدر: Accelerate: تقرير حالة DevOps). تمكّن عملية CI الأنظمة الأساسية التي no-code مثل AppMaster من تحقيق فوائد مماثلة من خلال أتمتة مراحل البناء والاختبار والنشر لدورة حياة التطبيق وضمان دفع التطبيقات عالية الجودة والوظيفية والآمنة فقط إلى الإنتاج.

علاوة على ذلك، تعمل CI على تعزيز التعاون والرؤية عبر فريق التطوير في بيئة no-code. مع كل تغيير جديد في مخططات التطبيق، يتأكد المطورون من أن تحديثاتهم سيتم دمجها مع عمل أقرانهم، مما يقلل من الصراعات والجهود المتكررة. بالإضافة إلى ذلك، توفر حلقات التعليقات السريعة من خلال الاختبارات الآلية ونتائج البناء للمطورين رؤى في الوقت المناسب حول المشكلات المحتملة، مما يمكنهم من اتخاذ الإجراءات التصحيحية دون تأخير.

فيما يتعلق بقابلية التوسع، توفر تطبيقات AppMaster سعة مذهلة لحالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وعالية التحميل، وذلك بفضل بنية الواجهة الخلفية عديمة الحالة التي تدعمها Go. وهذا يضمن أن التطبيقات المبنية على النظام الأساسي تحافظ على الأداء والموثوقية وقابلية التوسع أثناء نموها وتطورها.

في الختام، يلعب التكامل المستمر دورًا حاسمًا في الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster ، مما يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات عالية الجودة مع أوقات تسليم سريعة مع تقليل الأخطاء والصراعات والديون الفنية. من خلال عمليات البناء والاختبار والنشر الآلية، يتم تحويل مخططات التطبيقات باستمرار إلى تطبيقات كاملة الوظائف وقابلة للتطوير، وجاهزة للنشر في بيئة الإنتاج. مع اعتماد الشركات بشكل متزايد على الحلول no-code لتسريع عمليات تطوير البرامج الخاصة بها، أصبحت ممارسات CI الصارمة ضرورية لضمان تسليم التطبيقات بشكل قوي وفعال وناجح.