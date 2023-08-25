بنية بدون خادم

في سياق تطوير No-Code ، تشير البنية بدون خادم إلى نقلة نوعية مبتكرة حيث يتم تجريد البنية التحتية الخلفية وتعقيدات إدارة الخادم، مما يتيح للمطورين التركيز فقط على بناء وتنفيذ منطق الأعمال ومكونات التطبيق المطلوبة لمشروعهم. تسمح البنية بدون خادم بنشر التطبيقات بشكل أكثر مرونة وفعالية من حيث التكلفة، مما يوفر وظائف التوسع التلقائي ونموذج تسعير الدفع لكل استخدام.

من خلال الاستفادة من البنية بدون خادم، تتيح الأنظمة الأساسية No-Code مثل AppMaster للعملاء إمكانية إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول بسلاسة دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. لا يعمل هذا النهج على تمكين المستخدمين ذوي الخبرة المحدودة أو المعدومة في البرمجة فحسب، بل يقلل أيضًا بشكل كبير من وقت التطوير والتكاليف والديون الفنية.

تعتمد البنية بدون خادم على موفري الخدمات السحابية التابعين لجهات خارجية، مثل Amazon Web Services (AWS) وMicrosoft Azure وGoogle Cloud Platform، لتخصيص الموارد الضرورية وقدرة الحوسبة ديناميكيًا استنادًا إلى حجم العمل الفعلي للتطبيق. ويضمن هذا القياس المرن الأداء الأمثل في ظل ظروف تحميل متباينة مع تقليل التكاليف في نفس الوقت، حيث لا يتم إصدار فاتورة للعملاء إلا مقابل موارد الحوسبة التي يستهلكونها فعليًا.

أصبحت القدرة على تطوير التطبيقات في بيئة بدون خادم شائعة بشكل متزايد بسبب المزايا العديدة التي توفرها. تتضمن بعض المزايا الرئيسية للبنية بدون خادم ما يلي:

1. قابلية التوسع المحسنة: تقوم الأنظمة الأساسية بدون خادم تلقائيًا بتوسيع الموارد المخصصة بناءً على الطلب في الوقت الفعلي، مما يسهل دعم التطبيقات ذات حركة المرور العالية والنمو السريع دون أي تدخل يدوي أو استثمار إضافي في البنية التحتية.

2. فعالية التكلفة: بفضل نماذج تسعير الدفع لكل استخدام وعدم وجود التزامات مسبقة، تساعد الحلول بدون خادم الشركات على تحسين نفقات التشغيل وتقليل الموارد المهدرة. يعد نموذج التسعير هذا مفيدًا بشكل خاص للشركات الصغيرة والشركات الناشئة.

3. وقت وصول أسرع إلى السوق: تسمح البنية بدون خادم للمطورين بتسريع عملية تطوير التطبيقات، حيث لم يعودوا بحاجة إلى قضاء الوقت في إدارة الخادم وتخطيط السعة وصيانة البنية التحتية. وهذا يمكّن المؤسسات من تقديم منتجات وميزات جديدة إلى السوق بشكل أسرع، مما يوفر ميزة تنافسية كبيرة.

4. العمليات المبسطة: من خلال التخلص من الحاجة إلى إدارة الخوادم والبنية التحتية، يمكن للمطورين التركيز فقط على وظائف تطبيقاتهم وتجربة المستخدم. وهذا يؤدي إلى تحسين الإنتاجية وتبسيط عملية التطوير.

5. الأمان والموثوقية: توفر الأنظمة الأساسية بدون خادم ميزات أمان مدمجة، مثل التشفير وحماية DDoS والنسخ الاحتياطي التلقائي، مما يساعد على حماية التطبيقات من التهديدات الشائعة. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد هذه المنصات على بنيات مكررة للغاية، مما يضمن توفر التطبيق حتى في حالة فشل البنية التحتية.

في سياق منصة AppMaster ، يتم الاستفادة من البنية بدون خادم لتزويد العملاء بالأدوات والبيئة اللازمة لإنشاء نماذج البيانات بشكل مرئي، وتصميم العمليات التجارية من خلال BP Designer، وإعداد REST API endpoints WSS، وإنشاء واجهة مستخدم أمامية عبر drag-and-drop واجهات drag-and-drop. يدعم AppMaster إنشاء تطبيقات خلفية تم إنشاؤها باستخدام Go، وتطبيقات ويب تم إنشاؤها باستخدام إطار عمل Vue3 وJS/TS، وتطبيقات الهاتف المحمول مع أطر عمل يحركها الخادم تعتمد على Kotlin، Jetpack Compose لنظام Android، و SwiftUI لنظام التشغيل iOS.

بمجرد أن يشعر العملاء بالرضا عن تصميمات التطبيقات الخاصة بهم، يتولى نظام AppMaster الآلي القوي المسؤولية، وينتج الكود المصدري للتطبيقات، ويجمعها، ويجري الاختبارات، ويجمعها في حاويات Docker (للتطبيقات الخلفية)، وينشر التطبيقات على السحابة . تم دمج هذه العملية برمتها بسلاسة داخل منصة AppMaster ، مما يسمح للعملاء بالتركيز فقط على تصميم تطبيقاتهم ووظائفها ومنطقها، في حين يتم التخلص من الخادم الأساسي وتعقيدات النشر.

بشكل عام، تلعب البنية بدون خادم دورًا حاسمًا في عالم التطوير No-Code حيث تعمل على إضفاء الطابع الديمقراطي على عملية تطوير البرمجيات، مما يجعلها أسرع بكثير وأكثر كفاءة ويمكن الوصول إليها لمجموعة واسعة من المستخدمين. من خلال الاستفادة من النهج بدون خادم الذي تقدمه منصات مثل AppMaster ، يمكن للشركات من جميع الأحجام إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير وفعالة من حيث التكلفة وآمنة دون الحاجة إلى القلق بشأن التحديات التقليدية المرتبطة بإدارة الخادم وتوفير البنية التحتية.