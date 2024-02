L'integrazione continua (CI) è una pratica di sviluppo software vitale nel regno delle piattaforme no-code come AppMaster, mirata a integrare regolarmente le modifiche al codice apportate dai vari membri del team che contribuiscono in un repository condiviso, portando a un rapido rilevamento e risoluzione degli errori. In un contesto no-code, la CI funge da spina dorsale per una collaborazione senza soluzione di continuità, un'iterazione rapida e uno sviluppo di applicazioni di alta qualità. Consente agli sviluppatori di mantenere una base di codice pulita e stabile, garantendo efficienza e agilità ottimali nei loro flussi di lavoro.

L’importanza della CI è cresciuta enormemente con la crescente adozione di strumenti no-code, data la maggiore complessità e diversità delle applicazioni realizzate da un mix di professionisti e sviluppatori cittadini. Secondo il report Forrester Wave Q1 2021, le aziende si affidano sempre più a piattaforme no-code come AppMaster per accelerare i cicli di sviluppo delle applicazioni di 10 volte e ottenere un rapporto costo-efficacia 3 volte maggiore. Tenendo presente questa tendenza, l’implementazione efficace della CI diventa fondamentale per mantenere la qualità, la coerenza e la longevità delle applicazioni sviluppate su piattaforme no-code.

Al centro della CI c'è l'automazione dei processi di sviluppo principali, principalmente creazione, test e distribuzione. Quando vengono apportate modifiche ai progetti dell'applicazione utilizzando i modelli di dati visivi di AppMaster per lo schema del database, i processi aziendali tramite BP Designer o i progetti dell'interfaccia utente, la piattaforma si occupa di generare applicazioni da zero, eliminando così il debito tecnico. Le pratiche CI integrano queste build e test in una pipeline continua, garantendo che ogni modifica venga esaminata e convalidata prima di essere distribuita in produzione.

Ogni volta che una modifica viene inviata al repository, viene attivata la pipeline CI. Si inizia generando codici sorgente dell'applicazione in vari linguaggi di programmazione a seconda del tipo di applicazione: scegli applicazioni backend, framework Vue3 e JS/TS per applicazioni web e Kotlin con Jetpack Compose per Android o SwiftUI per IOS per applicazioni mobili. Successivamente, il processo CI compila queste applicazioni, esegue test automatizzati e le impacchetta come contenitori Docker (solo backend), infine distribuendole nel cloud.

La ricerca mostra che le aziende che utilizzano CI segnalano cicli di sviluppo fino al 22% più rapidi e una riduzione del 19% negli sforzi di supporto e manutenzione (fonte: rapporto Accelerate: State of DevOps). Il processo CI consente alle piattaforme no-code come AppMaster di ottenere vantaggi simili automatizzando le fasi di creazione, test e distribuzione del ciclo di vita dell'applicazione e garantendo che solo le applicazioni di alta qualità, funzionali e sicure vengano immesse in produzione.

Inoltre, la CI favorisce la collaborazione e la visibilità all'interno del team di sviluppo in un ambiente no-code. Con ogni nuova modifica ai progetti dell'applicazione, gli sviluppatori hanno la certezza che i loro aggiornamenti saranno integrati con il lavoro dei loro colleghi, riducendo al minimo i conflitti e gli sforzi duplicati. Inoltre, rapidi cicli di feedback attraverso test automatizzati e risultati di creazione forniscono agli sviluppatori informazioni tempestive su potenziali problemi, consentendo loro di intraprendere azioni correttive senza ritardi.

In termini di scalabilità, le applicazioni di AppMaster offrono una capacità impressionante per casi d'uso aziendali e ad alto carico, grazie alla sua architettura backend stateless basata su Go. Ciò garantisce che le applicazioni create sulla piattaforma mantengano prestazioni, affidabilità e scalabilità man mano che crescono ed evolvono.

In conclusione, l'integrazione continua gioca un ruolo cruciale nelle piattaforme no-code come AppMaster, consentendo agli utenti di creare applicazioni di alta qualità con tempi di consegna rapidi riducendo al minimo errori, conflitti e debito tecnico. Attraverso processi automatizzati di creazione, test e distribuzione, i progetti delle applicazioni vengono costantemente trasformati in applicazioni completamente funzionali e scalabili, pronte per la distribuzione nell'ambiente di produzione. Poiché le aziende si affidano sempre più a soluzioni no-code per accelerare i processi di sviluppo software, pratiche CI rigorose diventano essenziali per garantire una distribuzione delle applicazioni solida, efficiente e di successo.