Ciągła integracja (CI) to istotna praktyka tworzenia oprogramowania w dziedzinie platform no-code, takich jak AppMaster, mająca na celu regularne integrowanie zmian w kodzie wprowadzanych przez różnych członków zespołu we wspólnym repozytorium, co prowadzi do szybkiego wykrywania i rozwiązywania błędów. W kontekście no-code CI stanowi podstawę bezproblemowej współpracy, szybkiej iteracji i tworzenia wysokiej jakości aplikacji. Umożliwia programistom utrzymanie czystej i stabilnej bazy kodu, zapewniając optymalną wydajność i elastyczność w przepływach pracy.

Znaczenie CI ogromnie wzrosło wraz z coraz powszechniejszym stosowaniem narzędzi no-code, biorąc pod uwagę zwiększoną złożoność i różnorodność aplikacji tworzonych przez specjalistów i programistów obywatelskich. Według raportu Forrester Wave Q1 2021 firmy w coraz większym stopniu polegają na platformach no-code takich jak AppMaster, aby 10-krotnie przyspieszyć cykle tworzenia aplikacji i osiągnąć 3-krotnie większą efektywność kosztową. Mając na uwadze ten trend, skuteczne wdrożenie CI staje się kluczowe dla utrzymania jakości, spójności i trwałości aplikacji tworzonych na platformach no-code.

W sercu CI leży automatyzacja podstawowych procesów programistycznych, głównie budowania, testowania i wdrażania. Kiedy wprowadzane są zmiany w projektach aplikacji przy użyciu wizualnych modeli danych AppMaster dla schematu bazy danych, procesów biznesowych za pomocą BP Designer lub projektów UI, platforma zajmuje się generowaniem aplikacji od podstaw, eliminując w ten sposób dług techniczny. Praktyki CI integrują te kompilacje i testy w płynny potok, zapewniając, że każda zmiana zostanie zbadana i zatwierdzona przed wdrożeniem w środowisku produkcyjnym.

Za każdym razem, gdy zmiana jest wypychana do repozytorium, uruchamiany jest potok CI. Rozpoczyna się od wygenerowania kodów źródłowych aplikacji w różnych językach programowania w zależności od typu aplikacji: Go dla aplikacji backendowych, frameworku Vue3 i JS/TS dla aplikacji internetowych oraz Kotlin z Jetpack Compose dla Androida lub SwiftUI dla IOS dla aplikacji mobilnych. Następnie proces CI kompiluje te aplikacje, uruchamia automatyczne testy i pakuje je jako kontenery Docker (tylko backend), ostatecznie wdrażając je w chmurze.

Badania pokazują, że firmy stosujące CI odnotowują nawet o 22% szybsze cykle rozwoju i 19% redukcję nakładów na wsparcie i utrzymanie (źródło: Accelerate: raport State of DevOps). Proces CI umożliwia platformom no-code takim jak AppMaster, osiągnięcie podobnych korzyści poprzez automatyzację faz kompilacji, testowania i wdrażania w cyklu życia aplikacji oraz zapewnienie, że do środowiska produkcyjnego trafiają wyłącznie aplikacje o wysokiej jakości, funkcjonalne i bezpieczne.

Co więcej, CI sprzyja współpracy i widoczności w całym zespole programistów w środowisku no-code. Z każdą nową zmianą w projektach aplikacji programiści mają pewność, że ich aktualizacje zostaną zintegrowane z pracą innych użytkowników, minimalizując konflikty i powielanie wysiłków. Ponadto szybkie pętle informacji zwrotnej uzyskiwane dzięki zautomatyzowanym testom i wynikom kompilacji zapewniają programistom szybki wgląd w potencjalne problemy, umożliwiając im bezzwłoczne podjęcie działań naprawczych.

Jeśli chodzi o skalowalność, aplikacje AppMaster zapewniają imponującą pojemność dla przedsiębiorstw i zastosowań wymagających dużego obciążenia, dzięki bezstanowej architekturze zaplecza obsługiwanej przez Go. Dzięki temu aplikacje zbudowane na platformie zachowują wydajność, niezawodność i skalowalność w miarę ich rozwoju i ewolucji.

Podsumowując, ciągła integracja odgrywa kluczową rolę na platformach no-code takich jak AppMaster, umożliwiając użytkownikom tworzenie wysokiej jakości aplikacji z krótkim czasem dostawy, minimalizując jednocześnie błędy, konflikty i dług techniczny. Dzięki zautomatyzowanym procesom kompilacji, testowania i wdrażania projekty aplikacji są konsekwentnie przekształcane w w pełni funkcjonalne i skalowalne aplikacje, gotowe do wdrożenia w środowisku produkcyjnym. Ponieważ firmy w coraz większym stopniu polegają na rozwiązaniach no-code w celu przyspieszenia procesów tworzenia oprogramowania, rygorystyczne praktyki CI stają się niezbędne, aby zapewnić niezawodne, wydajne i pomyślne dostarczanie aplikacji.