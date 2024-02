Kontinuierliche Integration (CI)

Continuous Integration (CI) ist eine wichtige Softwareentwicklungspraxis im Bereich von no-code Plattformen wie AppMaster, die darauf abzielt, Codeänderungen verschiedener beitragender Teammitglieder regelmäßig in ein gemeinsames Repository zu integrieren, was zu einer schnellen Fehlererkennung und -behebung führt. In einem no-code Kontext dient CI als Rückgrat für nahtlose Zusammenarbeit, schnelle Iteration und hochwertige Anwendungsentwicklung. Es ermöglicht Entwicklern, eine saubere und stabile Codebasis aufrechtzuerhalten und so optimale Effizienz und Agilität in ihren Arbeitsabläufen zu gewährleisten.

Die Bedeutung von CI hat mit der zunehmenden Einführung von no-code Tools angesichts der zunehmenden Komplexität und Vielfalt der Anwendungen, die von einer Mischung aus Fachleuten und Bürgerentwicklern erstellt werden, enorm zugenommen. Laut dem Forrester Wave Q1 2021-Bericht verlassen sich Unternehmen zunehmend auf no-code Plattformen wie AppMaster, um Anwendungsentwicklungszyklen um das Zehnfache zu beschleunigen und eine dreifache Kosteneffizienz zu erzielen. Angesichts dieses Trends wird die effektive Implementierung von CI entscheidend für die Aufrechterhaltung der Qualität, Konsistenz und Langlebigkeit der Anwendungen, die auf no-code Plattformen entwickelt werden.

Das Herzstück von CI ist die Automatisierung zentraler Entwicklungsprozesse, hauptsächlich Erstellen, Testen und Bereitstellen. Wenn Änderungen an den Anwendungsentwürfen mithilfe der visuellen Datenmodelle von AppMaster für Datenbankschemata, Geschäftsprozesse über BP Designer oder UI-Designs vorgenommen werden, übernimmt die Plattform die Generierung von Anwendungen von Grund auf und beseitigt so technische Schulden. CI-Praktiken integrieren diese Builds und Tests in eine nahtlose Pipeline und stellen sicher, dass jede Änderung geprüft und validiert wird, bevor sie in der Produktion bereitgestellt wird.

Jedes Mal, wenn eine Änderung in das Repository übertragen wird, wird die CI-Pipeline ausgelöst. Es beginnt mit der Generierung von Anwendungsquellcodes in verschiedenen Programmiersprachen je nach Anwendungstyp: Go für Backend-Anwendungen, Vue3-Framework und JS/TS für Webanwendungen und Kotlin mit Jetpack Compose für Android oder SwiftUI für IOS für mobile Anwendungen. Als Nächstes kompiliert der CI-Prozess diese Anwendungen, führt automatisierte Tests durch, verpackt sie als Docker-Container (nur Backend) und stellt sie schließlich in der Cloud bereit.

Untersuchungen zeigen, dass Unternehmen, die CI einsetzen, von bis zu 22 % schnelleren Entwicklungszyklen und einer Reduzierung des Support- und Wartungsaufwands um 19 % berichten (Quelle: Accelerate: State of DevOps-Bericht). Mit dem CI-Prozess können no-code Plattformen wie AppMaster ähnliche Vorteile erzielen, indem sie die Build-, Test- und Bereitstellungsphasen des Anwendungslebenszyklus automatisieren und sicherstellen, dass nur qualitativ hochwertige, funktionale und sichere Anwendungen in die Produktion gebracht werden.

Darüber hinaus fördert CI die Zusammenarbeit und Sichtbarkeit im gesamten Entwicklungsteam in einer no-code Umgebung. Mit jeder neuen Änderung an den Anwendungs-Blueprints können Entwickler sicher sein, dass ihre Aktualisierungen in die Arbeit ihrer Kollegen integriert werden, wodurch Konflikte und Doppelarbeit minimiert werden. Darüber hinaus bieten schnelle Feedbackschleifen durch automatisierte Tests und Build-Ergebnisse Entwicklern zeitnahe Einblicke in potenzielle Probleme, sodass sie ohne Verzögerung Korrekturmaßnahmen ergreifen können.

Im Hinblick auf die Skalierbarkeit bieten die Anwendungen von AppMaster dank ihrer zustandslosen Backend-Architektur powered by Go eine beeindruckende Kapazität für Unternehmens- und Hochlast-Anwendungsfälle. Dadurch wird sichergestellt, dass auf der Plattform erstellte Anwendungen ihre Leistung, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit beibehalten, während sie wachsen und sich weiterentwickeln.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Continuous Integration in no-code Plattformen wie AppMaster eine entscheidende Rolle spielt und es Benutzern ermöglicht, qualitativ hochwertige Anwendungen mit schnellen Lieferzeiten zu erstellen und gleichzeitig Fehler, Konflikte und technische Schulden zu minimieren. Durch automatisierte Build-, Test- und Bereitstellungsprozesse werden Anwendungsentwürfe konsistent in voll funktionsfähige und skalierbare Anwendungen umgewandelt, die für die Bereitstellung in der Produktionsumgebung bereit sind. Da Unternehmen zunehmend auf no-code -Lösungen angewiesen sind, um ihre Softwareentwicklungsprozesse zu beschleunigen, werden strenge CI-Praktiken unerlässlich, um eine robuste, effiziente und erfolgreiche Anwendungsbereitstellung sicherzustellen.