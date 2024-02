Integração Contínua (CI) é uma prática vital de desenvolvimento de software no domínio de plataformas no-code, como AppMaster, que visa integrar regularmente alterações de código de vários membros da equipe contribuintes em um repositório compartilhado, levando à rápida detecção e resolução de erros. Em um contexto no-code, a CI serve como base para colaboração contínua, iteração rápida e desenvolvimento de aplicativos de alta qualidade. Ele permite que os desenvolvedores mantenham uma base de código limpa e estável, garantindo eficiência e agilidade ideais em seus fluxos de trabalho.

A importância da CI cresceu enormemente com a adoção crescente de ferramentas no-code, dada a maior complexidade e diversidade nas aplicações que estão sendo construídas por uma mistura de profissionais e desenvolvedores cidadãos. De acordo com o relatório Forrester Wave Q1 2021, as empresas dependem cada vez mais de plataformas no-code como o AppMaster, para acelerar os ciclos de desenvolvimento de aplicativos em 10x e obter uma relação custo-benefício 3x maior. Com esta tendência em mente, a implementação eficaz da CI torna-se crucial para manter a qualidade, consistência e longevidade das aplicações desenvolvidas em plataformas no-code.

No cerne da CI está a automação dos principais processos de desenvolvimento, principalmente construção, teste e implantação. Quando são feitas alterações nos projetos de aplicativos usando modelos de dados visuais do AppMaster para esquema de banco de dados, processos de negócios via BP Designer ou designs de UI, a plataforma se encarrega de gerar aplicativos do zero, eliminando assim o débito técnico. As práticas de CI integram essas compilações e testes em um pipeline contínuo, garantindo que cada mudança seja examinada e validada antes de ser implantada na produção.

Cada vez que uma alteração é enviada ao repositório, o pipeline de CI é acionado. Ele começa gerando códigos-fonte de aplicativos em várias linguagens de programação, dependendo do tipo de aplicativo: Go para aplicativos backend, framework Vue3 e JS/TS para aplicativos web, e Kotlin com Jetpack Compose para Android ou SwiftUI para IOS para aplicativos móveis. Em seguida, o processo de CI compila esses aplicativos, executa testes automatizados e os empacota como contêineres Docker (apenas backend), eventualmente implantando-os na nuvem.

A pesquisa mostra que as empresas que empregam CI relatam ciclos de desenvolvimento até 22% mais rápidos e 19% de redução nos esforços de suporte e manutenção (fonte: Accelerate: State of DevOps report). O processo de CI permite que plataformas no-code como AppMaster, obtenham benefícios semelhantes, automatizando as fases de construção, teste e implantação do ciclo de vida do aplicativo e garantindo que apenas aplicativos de alta qualidade, funcionais e seguros sejam enviados para produção.

Além disso, a CI promove a colaboração e a visibilidade de toda a equipe de desenvolvimento em um ambiente no-code. A cada nova mudança nos modelos de aplicativos, os desenvolvedores têm a garantia de que suas atualizações serão integradas ao trabalho de seus colegas, minimizando conflitos e esforços duplicados. Além disso, ciclos rápidos de feedback por meio de testes automatizados e resultados de construção fornecem aos desenvolvedores insights oportunos sobre possíveis problemas, permitindo-lhes tomar medidas corretivas sem demora.

Em termos de escalabilidade, os aplicativos do AppMaster oferecem capacidade impressionante para casos de uso corporativos e de alta carga, graças à sua arquitetura de back-end sem estado alimentada por Go. Isso garante que os aplicativos criados na plataforma mantenham o desempenho, a confiabilidade e a escalabilidade à medida que crescem e evoluem.

Concluindo, a Integração Contínua desempenha um papel crucial em plataformas no-code como AppMaster, permitindo aos usuários criar aplicativos de alta qualidade com prazos de entrega rápidos, minimizando erros, conflitos e dívidas técnicas. Por meio de processos automatizados de construção, teste e implantação, os projetos de aplicativos são transformados de forma consistente em aplicativos totalmente funcionais e escaláveis, prontos para implantação no ambiente de produção. À medida que as empresas dependem cada vez mais de soluções no-code para agilizar os seus processos de desenvolvimento de software, práticas rigorosas de CI tornam-se essenciais para garantir a entrega de aplicações robustas, eficientes e bem-sucedidas.