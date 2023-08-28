Непрерывная интеграция (CI) — это жизненно важная практика разработки программного обеспечения в сфере платформ no-code, таких как AppMaster, направленная на интеграцию изменений кода от различных участников команды в общий репозиторий на регулярной основе, что приводит к быстрому обнаружению и устранению ошибок. В контексте no-code CI служит основой для бесперебойной совместной работы, быстрой итерации и высококачественной разработки приложений. Это позволяет разработчикам поддерживать чистую и стабильную кодовую базу, обеспечивая оптимальную эффективность и гибкость рабочих процессов.

Важность CI значительно возросла с распространением инструментов no-code, учитывая возросшую сложность и разнообразие приложений, создаваемых как профессионалами, так и гражданскими разработчиками. Согласно отчету Forrester Wave за первый квартал 2021 года, компании все чаще полагаются на платформы no-code, такие как AppMaster, для ускорения циклов разработки приложений в 10 раз и достижения трехкратной экономической эффективности. Учитывая эту тенденцию, эффективное внедрение CI становится решающим для поддержания качества, согласованности и долговечности приложений, разработанных на платформах no-code.

В основе CI лежит автоматизация основных процессов разработки, в основном сборки, тестирования и развертывания. Когда в схемы приложений вносятся изменения с использованием моделей визуальных данных AppMaster для схемы базы данных, бизнес-процессов с помощью BP Designer или проектов пользовательского интерфейса, платформа берет на себя создание приложений с нуля, тем самым устраняя техническую задолженность. Практики CI интегрируют эти сборки и тесты в единый конвейер, гарантируя, что каждое изменение тщательно изучается и проверяется перед развертыванием в рабочей среде.

Каждый раз, когда изменение отправляется в репозиторий, запускается конвейер CI. Он начинается с создания исходных кодов приложений на различных языках программирования в зависимости от типа приложения: Go для серверных приложений, платформа Vue3 и JS/TS для веб-приложений, а также Kotlin с Jetpack Compose для Android или SwiftUI для IOS для мобильных приложений. Затем процесс CI компилирует эти приложения, запускает автоматические тесты и упаковывает их в контейнеры Docker (только серверная часть), а в конечном итоге развертывает их в облаке.

Исследования показывают, что компании, использующие CI, сообщают о сокращении циклов разработки до 22% и сокращении усилий по поддержке и обслуживанию на 19% (источник: Accelerate: отчет о состоянии DevOps). Процесс CI позволяет платформам no-code таким как AppMaster, достигать аналогичных преимуществ за счет автоматизации этапов сборки, тестирования и развертывания жизненного цикла приложения и обеспечения того, чтобы в рабочую среду попадали только высококачественные, функциональные и безопасные приложения.

Более того, CI способствует сотрудничеству и прозрачности всей команды разработчиков в среде no-code. С каждым новым изменением в схемах приложений разработчики могут быть уверены, что их обновления будут интегрированы с работой коллег, сводя к минимуму конфликты и дублирование усилий. Кроме того, быстрая обратная связь посредством автоматических тестов и результатов сборки предоставляет разработчикам своевременную информацию о потенциальных проблемах, что позволяет им без промедления принять корректирующие действия.

С точки зрения масштабируемости, приложения AppMaster обеспечивают впечатляющую производительность для корпоративных и высоконагруженных сценариев использования благодаря внутренней архитектуре без сохранения состояния на базе Go. Это гарантирует, что приложения, созданные на платформе, сохранят производительность, надежность и масштабируемость по мере их роста и развития.

В заключение, непрерывная интеграция играет решающую роль в платформах no-code таких как AppMaster, позволяя пользователям создавать высококачественные приложения с быстрым сроком поставки, сводя при этом к минимуму ошибки, конфликты и техническую задолженность. Благодаря автоматизированным процессам сборки, тестирования и развертывания схемы приложений последовательно преобразуются в полнофункциональные и масштабируемые приложения, готовые к развертыванию в производственной среде. Поскольку компании все чаще полагаются на решения no-code для ускорения процессов разработки программного обеспечения, строгие методы CI становятся необходимыми для обеспечения надежной, эффективной и успешной доставки приложений.