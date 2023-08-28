المصادقة الثنائية (2FA) هي بروتوكول أمني متطور يوفر طبقة إضافية من الحماية لحسابات المستخدمين في الفضاء الرقمي، مما يضمن درجة عالية من النزاهة والسرية ويضمن الوصول الآمن إلى البيانات والموارد الحساسة. في سياق الأنظمة no-code مثل AppMaster ، تعد المصادقة الثنائية (2FA) ميزة أساسية تساعد في حماية معلومات المستخدم والملكية الفكرية في بيئة إلكترونية متزايدة التعقيد والضعف.

عند مناقشة المصادقة الثنائية، من المهم فهم مبادئها الأساسية، وهي استخدام اثنين من عوامل المصادقة الثلاثة المحتملة: شيء يعرفه المستخدم (على سبيل المثال، كلمة المرور)، شيء يمتلكه المستخدم (على سبيل المثال، رمز الجهاز أو رمز تطبيق جوال)، وشيء ما هو المستخدم (على سبيل المثال، القياسات الحيوية). يقلل هذا النهج متعدد الطبقات بشكل ملحوظ من إمكانية الوصول غير المصرح به، مما يضمن أنه حتى لو تم اختراق عامل واحد، فإن العامل (العوامل) المتبقية لا يزال بإمكانه حماية الحساب.

تشير الإحصاءات الأخيرة إلى أن 81% من خروقات البيانات ناجمة عن بيانات الاعتماد الضعيفة أو المسروقة، مما يدل على أن الاعتماد على كلمات المرور فقط غير كاف في البيئة الرقمية الحالية. من خلال تنفيذ المصادقة الثنائية، يمكن للشركات تقليل مخاطر الوصول غير المصرح به إلى أنظمتها بشكل كبير. علاوة على ذلك، وفقًا لدراسة أجرتها Google عام 2019، يمكن للمصادقة الثنائية أن تحظر بشكل فعال 100% من الروبوتات الآلية، و96% من هجمات التصيد الاحتيالي المجمعة، و76% من الهجمات المستهدفة. وبالتالي، أصبحت المصادقة الثنائية معيارًا صناعيًا وميزة أمان إلزامية للمؤسسات التي تمتثل للوائح مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) ومعيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI DSS).

في سياق AppMaster ، وهي منصة قوية no-code لتطوير تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، تلعب المصادقة الثنائية دورًا حاسمًا في ضمان أمان مستخدميها. تتيح بيئة التطوير المتكاملة والشاملة لـ AppMaster للمستخدمين إنشاء حلول برمجية قابلة للتطوير، بما في ذلك الواجهات الخلفية للخادم ومواقع الويب وبوابات العملاء وتطبيقات الهاتف المحمول الأصلية. ونظرًا للطبيعة الحساسة لهذه التطبيقات وقواعد المستخدمين الكبيرة المحتملة، فإن دمج المصادقة الثنائية في ممارساتها الأمنية يعد أمرًا بالغ الأهمية.

يمكن أن يتضمن تنفيذ المصادقة الثنائية على منصة AppMaster طرقًا مختلفة، مثل إرسال كلمة مرور لمرة واحدة (OTP) إلى الهاتف المحمول المسجل للمستخدم عبر رسالة نصية قصيرة أو تطبيق هاتف ذكي، أو استخدام تقنيات مسح بصمات الأصابع أو التعرف على الوجه للتحقق البيومتري، أو حتى استخدام الرموز المميزة للأجهزة التي تنشئ رموزًا تعتمد على الوقت أو على الحدث. من خلال تقديم مجموعة مختارة من أساليب المصادقة الثنائية، يضمن AppMaster أنه يمكن للمستخدمين اختيار أفضل عملية مصادقة مناسبة لاحتياجاتهم ومتطلباتهم.

علاوة على ذلك، يمكن أن يمتد دمج المصادقة الثنائية داخل منصة AppMaster إلى التطبيقات المبنية عليها، مما يوفر للمستخدمين النهائيين نفس درجة الحماية. على سبيل المثال، عندما يتطلب تطبيق مبني على AppMaster مصادقة المستخدم، فيمكنه مطالبة المستخدمين بتوفير عامل ثانٍ، مثل مسح بصمات الأصابع أو رمز OTP، بالإضافة إلى كلمة المرور الخاصة بهم. وهذا يضمن عدم تمكن الأفراد غير المصرح لهم من الوصول إلى معلومات المستخدم أو إجراء تغييرات على تكوينات التطبيق.

علاوة على ذلك، باستخدام المصادقة الثنائية، يمكن AppMaster حماية الملكية الفكرية للمستخدمين والامتثال للوائح حماية البيانات المختلفة، مما يزيد من مصداقية النظام الأساسي. كما يوضح أيضًا التزام AppMaster بمعالجة التهديدات الأمنية بشكل استباقي والحفاظ على أمان بيانات المستخدم في عالم مترابط بشكل متزايد.

في الختام، تعد المصادقة الثنائية ميزة أمنية لا غنى عنها للمنصات no-code مثل AppMaster والتي تضمن الوصول الآمن إلى المعلومات والتطبيقات والموارد الحساسة. ومن خلال استخدام المصادقة الثنائية، لا تحمي المنصة حسابات المستخدمين والملكية الفكرية فحسب، بل توفر أيضًا وسائل الحماية اللازمة للتوافق مع معايير الصناعة والمتطلبات التنظيمية. وهذا بدوره يضمن بقاء AppMaster منصة موثوقة وجديرة بالثقة وفعالة للغاية لتطوير تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة القابلة للتطوير والآمنة.