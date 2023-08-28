Sürekli Entegrasyon (CI), AppMaster gibi no-code platformlar alanında, katkıda bulunan çeşitli ekip üyelerinden gelen kod değişikliklerini düzenli olarak paylaşılan bir havuza entegre etmeyi amaçlayan, hızlı hata tespiti ve çözümüne yol açan hayati bir yazılım geliştirme uygulamasıdır. no-code bir bağlamda CI, kusursuz işbirliği, hızlı yineleme ve yüksek kaliteli uygulama geliştirme için bir omurga görevi görür. Geliştiricilerin temiz ve istikrarlı bir kod tabanını korumalarına olanak tanıyarak iş akışlarında optimum verimlilik ve çeviklik sağlar.

Profesyoneller ve vatandaş geliştiricilerden oluşan bir karışım tarafından oluşturulan uygulamalardaki artan karmaşıklık ve çeşitlilik göz önüne alındığında, no-code araçların giderek daha fazla benimsenmesiyle CI'nın önemi muazzam bir şekilde arttı. Forrester Wave 2021 1. Çeyrek raporuna göre şirketler, uygulama geliştirme döngülerini 10 kat hızlandırmak ve 3 kat maliyet etkinliği elde etmek için AppMaster gibi no-code platformlara giderek daha fazla güveniyor. Bu trend göz önünde bulundurulduğunda, CI'nın etkili bir şekilde uygulanması, no-code platformlarda geliştirilen uygulamaların kalitesini, tutarlılığını ve uzun ömürlülüğünü korumak açısından hayati önem taşıyor.

CI'nın kalbinde, temel olarak oluşturma, test etme ve devreye alma olmak üzere temel geliştirme süreçlerinin otomasyonu yatıyor. AppMaster veritabanı şemasına yönelik görsel veri modelleri, BP Designer aracılığıyla iş süreçleri veya UI tasarımları kullanılarak uygulama planlarında değişiklik yapıldığında, platform uygulamaların sıfırdan üretilmesini sağlayarak teknik borcu ortadan kaldırır. CI uygulamaları, bu yapıları ve testleri kesintisiz bir boru hattına entegre ederek her değişikliğin üretime geçmeden önce incelenmesini ve doğrulanmasını sağlar.

Depoya her değişiklik gönderildiğinde CI ardışık düzeni tetiklenir. Uygulama türüne bağlı olarak çeşitli programlama dillerinde uygulama kaynak kodları oluşturarak başlar: Arka uç uygulamaları için Go, web uygulamaları için Vue3 çerçevesi ve JS/TS ve mobil uygulamalar için Android için Jetpack Compose veya IOS için SwiftUI ile Kotlin. Daha sonra, CI süreci bu uygulamaları derler, otomatik testler çalıştırır ve bunları Docker kapsayıcıları (yalnızca arka uç) olarak paketler ve sonunda bunları buluta dağıtır.

Araştırmalar, CI kullanan şirketlerin geliştirme döngülerinin %22'ye kadar daha hızlı olduğunu ve destek ve bakım çabalarında %19'a kadar azalma rapor ettiğini gösteriyor (kaynak: Accelerate: State of DevOps raporu). CI süreci, AppMaster gibi no-code platformların, uygulama yaşam döngüsünün derleme, test ve dağıtım aşamalarını otomatikleştirerek ve yalnızca yüksek kaliteli, işlevsel ve güvenli uygulamaların üretime aktarılmasını sağlayarak benzer avantajlar elde etmesini sağlar.

Ayrıca CI, no-code bir ortamda geliştirme ekibi genelinde işbirliğini ve görünürlüğü teşvik eder. Uygulama planlarındaki her yeni değişiklikle birlikte geliştiricilere, güncellemelerinin meslektaşlarının çalışmaları ile entegre olacağı, böylece çatışmaların ve mükerrer çabaların en aza indirileceği güvencesi veriliyor. Ek olarak, otomatik testler ve derleme sonuçları aracılığıyla sağlanan hızlı geri bildirim döngüleri, geliştiricilere olası sorunlar hakkında zamanında bilgi sağlayarak gecikmeden düzeltici eylemlerde bulunmalarına olanak tanır.

Ölçeklenebilirlik açısından AppMaster uygulamaları, Go tarafından desteklenen durum bilgisi olmayan arka uç mimarisi sayesinde kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumları için etkileyici bir kapasite sağlar. Bu, platform üzerinde oluşturulan uygulamaların büyüyüp geliştikçe performansı, güvenilirliği ve ölçeklenebilirliği korumasını sağlar.

Sonuç olarak, Sürekli Entegrasyon, AppMaster gibi no-code platformlarda çok önemli bir rol oynar ve kullanıcıların hataları, çakışmaları ve teknik borcu en aza indirirken hızlı teslimat süreleriyle yüksek kaliteli uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Otomatik oluşturma, test ve devreye alma süreçleri aracılığıyla, uygulama planları sürekli olarak üretim ortamında devreye alınmaya hazır, tamamen işlevsel ve ölçeklenebilir uygulamalara dönüştürülür. Şirketler, yazılım geliştirme süreçlerini hızlandırmak için giderek daha fazla no-code çözümlere bel bağladıkça, sağlam, verimli ve başarılı uygulama teslimi sağlamak için titiz CI uygulamaları zorunlu hale geliyor.