في سياق التطوير بدون رمز ، تشير "الاستضافة" إلى عملية توفير مساحة على الخادم حيث يمكن للتطبيقات ومواقع الويب والبيانات أن تتواجد ، بحيث يمكن الوصول إليها وتشغيلها وإدارتها من قبل المستخدمين النهائيين. تمكّن حلول الاستضافة العملاء من الاستفادة من الموارد الحسابية وعرض النطاق الترددي للشبكة والبنية التحتية للتخزين ، مما يجعل تطبيقاتهم متاحة ويمكن الوصول إليها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. كعنصر حاسم في دورة حياة تطوير البرامج ، تلعب الاستضافة دورًا محوريًا في نشر وتوسيع نطاق التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام أدوات no-code مثل AppMaster .

تشمل خدمات الاستضافة الاستضافة المشتركة واستضافة الخادم الافتراضي الخاص (VPS) والاستضافة المخصصة والاستضافة السحابية والاستضافة المدارة. يلبي كل خيار استضافة متطلبات وميزانيات مختلفة ، ويقدم مجموعة من الميزات ومستويات الأداء والتحكم في البنية التحتية الأساسية. على سبيل المثال ، عادةً ما تكون الاستضافة المشتركة أكثر فعالية من حيث التكلفة ولكنها محدودة الموارد وقدرات الأداء. في المقابل ، توفر الاستضافة المخصصة بيئة أكثر قوة وأداءً ولكنها تأتي عادةً بسعر أعلى. توفر الاستضافة القائمة على السحابة قابلية تطوير فريدة ومرونة ومزايا وصول عالمية ، مما يجعلها مناسبة للتطبيقات الموزعة وأعباء العمل عالية الحركة.

تعمل منصة AppMaster no-code على تمكين عملائها من إنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية بسهولة وسرعة. تتطلب هذه التطبيقات خدمات استضافة موثوقة لتقديم عروضها بشكل فعال للمستخدمين النهائيين. يعالج AppMaster تحدي الاستضافة من خلال توفير خيارات نشر متنوعة ، بما في ذلك في أماكن العمل وحاويات عامل التحميل والاستضافة المستندة إلى مجموعة النظراء. تضمن هذه المجموعة المتنوعة من خيارات الاستضافة ، جنبًا إلى جنب مع رمز المصدر الذي تم إنشاؤه تلقائيًا للتطبيقات ، أنه يمكن لكل عميل نشر واختبار وإدارة تطبيقاتهم وفقًا لاحتياجاتهم وتفضيلاتهم الخاصة.

يعد الأداء وقابلية التوسع من العوامل الأساسية في اختيار حل الاستضافة للشركات العاملة في بيئة تنافسية. وصل سوق الخدمات السحابية العامة العالمية إلى 312.4 مليار دولار في عام 2020 ، مع معدل نمو سنوي مركب متوقع يبلغ 16.1٪ من 2021 إلى 2028 (المصدر: Grand View Research، Inc.، 2021). يمكن أن يُعزى هذا النمو إلى الحاجة المتزايدة إلى بنية تحتية متقدمة لتكنولوجيا المعلومات لدعم التطبيقات ذات المهام الحرجة ، والحوسبة عالية الأداء ، وأعباء العمل كثيفة البيانات. توفر التطبيقات الخلفية التي تم إنشاؤها AppMaster ، والتي تم إنشاؤها باستخدام Go (Golang) ، أداءً قويًا وقابلية للتوسع ، مما يجعلها مثالية لحالات الاستخدام عالية التحميل والمؤسسة ومتوافقة تمامًا مع بيئات الاستضافة الحديثة القائمة على السحابة.

يعد الأمان والامتثال أيضًا من الاعتبارات الحاسمة عند اختيار مزود الاستضافة. تخضع العديد من الصناعات ، مثل التمويل والرعاية الصحية والحكومة ، للوائح وسياسات صارمة تتعلق بتخزين البيانات ومعالجتها ونقلها. يجب أن تضمن هذه المنظمات أن حل الاستضافة الخاص بها يتوافق مع معايير الصناعة ذات الصلة والأطر القانونية ، مثل GDPR و HIPAA و SOC 2 و PCI DSS. باستخدام AppMaster ، يمكن للتطبيقات العمل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كمخزن أساسي للبيانات ، مما يوفر تحكمًا كاملاً في إدارة البيانات ويسمح بالالتزام بالمتطلبات التنظيمية اللازمة.

علاوة على ذلك ، يجب أن توفر حلول الاستضافة أدوات المراقبة والتسجيل واستكشاف الأخطاء وإصلاحها ، وكلها ضرورية للحفاظ على موثوقية التطبيق واستقراره والأداء العام. تعمل بيئة التطوير المتكاملة (IDE) في AppMaster على تسريع عملية التنمية مع تقليل الديون الفنية. يمكن للمطورين الوصول إلى وثائق API ، مثل ملفات swagger التي يتم إنشاؤها تلقائيًا (Open API) والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات لكل مشروع. يعزز هذا المستوى من الشفافية والتحكم التعاون السلس بين المطورين وفرق تكنولوجيا المعلومات ومقدمي الاستضافة عند استكشاف المشكلات وإصلاحها وضمان الأداء الأمثل للتطبيقات المستضافة.

الاستضافة هي جانب لا غنى عنه من جوانب التطوير no-code ، وتوفر منصة AppMaster حلاً شاملاً مصممًا لتبسيط دورة حياة تطوير التطبيق بالكامل. من خلال تقديم خيارات استضافة متنوعة ، بما في ذلك في أماكن العمل ، وحاويات docker ، والنشر المستند إلى السحابة ، يتيح AppMaster لعملائه no-code تطوير واختبار ونشر تطبيقاتهم بسرعة وكفاءة. مع الموثوقية والأداء والأمان والامتثال في المقام الأول ، تلبي حلول استضافة AppMaster مجموعة واسعة من احتياجات الأعمال وتوفر بيئة مثالية للشركات من جميع الأحجام لإنشاء تطبيقاتهم وإدارتها وتوسيع نطاقها بثقة.