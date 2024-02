L'intégration continue (CI) est une pratique de développement logiciel vitale dans le domaine des plates no-code telles que AppMaster, visant à intégrer régulièrement les modifications de code de divers membres de l'équipe contributeurs dans un référentiel partagé, conduisant à une détection et une résolution rapides des erreurs. Dans un contexte no-code, CI sert d'épine dorsale pour une collaboration transparente, une itération rapide et un développement d'applications de haute qualité. Il permet aux développeurs de maintenir une base de code propre et stable, garantissant une efficacité et une agilité optimales dans leurs flux de travail.

L'importance de l'IC a considérablement augmenté avec l'adoption croissante d'outils no-code, compte tenu de la complexité et de la diversité accrues des applications créées par un mélange de professionnels et de développeurs citoyens. Selon le rapport Forrester Wave Q1 2021, les entreprises s'appuient de plus en plus sur des plateformes no-code comme AppMaster pour accélérer de 10 fois les cycles de développement d'applications et atteindre une rentabilité 3 fois supérieure. Compte tenu de cette tendance, la mise en œuvre efficace de la CI devient cruciale pour maintenir la qualité, la cohérence et la longévité des applications développées sur les plateformes no-code.

Au cœur de CI se trouve l’automatisation des processus de développement de base, principalement la création, les tests et le déploiement. Lorsque des modifications sont apportées aux plans d'application à l'aide des modèles de données visuels AppMaster pour le schéma de base de données, les processus métier via BP Designer ou les conceptions d'interface utilisateur, la plateforme se charge de générer des applications à partir de zéro, éliminant ainsi la dette technique. Les pratiques CI intègrent ces builds et tests dans un pipeline transparent, garantissant que chaque changement est examiné et validé avant d'être déployé en production.

Chaque fois qu'une modification est transmise au référentiel, le pipeline CI est déclenché. Cela commence par générer des codes sources d'application dans différents langages de programmation en fonction du type d'application : optez pour les applications backend, le framework Vue3 et JS/TS pour les applications Web, et Kotlin avec Jetpack Compose pour Android ou SwiftUI pour IOS pour les applications mobiles. Ensuite, le processus CI compile ces applications, exécute des tests automatisés et les conditionne sous forme de conteneurs Docker (backend uniquement), pour finalement les déployer dans le cloud.

La recherche montre que les entreprises employant CI signalent des cycles de développement jusqu'à 22 % plus rapides et une réduction de 19 % des efforts de support et de maintenance (source : Accelerate : rapport State of DevOps). Le processus CI permet aux plateformes no-code comme AppMaster d'obtenir des avantages similaires en automatisant les phases de création, de test et de déploiement du cycle de vie des applications et en garantissant que seules les applications de haute qualité, fonctionnelles et sécurisées sont mises en production.

De plus, CI favorise la collaboration et la visibilité au sein de l'équipe de développement dans un environnement no-code. À chaque nouvelle modification apportée aux modèles d'application, les développeurs sont assurés que leurs mises à jour seront intégrées au travail de leurs pairs, minimisant ainsi les conflits et les efforts en double. De plus, des retours rapides via des tests automatisés et des résultats de construction fournissent aux développeurs des informations opportunes sur les problèmes potentiels, leur permettant ainsi de prendre des mesures correctives sans délai.

En termes d'évolutivité, les applications d' AppMaster offrent une capacité impressionnante pour les cas d'utilisation d'entreprise et à forte charge, grâce à son architecture backend sans état optimisée par Go. Cela garantit que les applications construites sur la plate-forme conservent leurs performances, leur fiabilité et leur évolutivité à mesure qu'elles grandissent et évoluent.

En conclusion, l'intégration continue joue un rôle crucial dans les plateformes no-code comme AppMaster, permettant aux utilisateurs de créer des applications de haute qualité avec des délais de livraison rapides tout en minimisant les erreurs, les conflits et la dette technique. Grâce à des processus automatisés de création, de test et de déploiement, les plans d'application sont systématiquement transformés en applications entièrement fonctionnelles et évolutives, prêtes à être déployées dans l'environnement de production. Alors que les entreprises s'appuient de plus en plus sur des solutions no-code pour accélérer leurs processus de développement logiciel, des pratiques rigoureuses d'IC ​​deviennent essentielles pour garantir une livraison d'applications robuste, efficace et réussie.