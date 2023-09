Continue integratie (CI)

Continuous Integration (CI) is een essentiële softwareontwikkelingspraktijk die ontwikkelaars aanmoedigt om regelmatig codewijzigingen te integreren in een gedeelde repository. Het primaire doel van CI is het stroomlijnen van de ontwikkelingslevenscyclus door delen van de bouw-, test- en implementatieprocessen te automatiseren, waardoor fouten worden verminderd en teams problemen sneller kunnen identificeren en oplossen. Binnen de context van ontwikkelingsmethodologieën speelt CI een essentiële rol bij het garanderen dat softwareprojecten consistent worden geproduceerd, getest en opgeleverd met hoge kwaliteit en efficiëntie.

Volgens een onderzoek uitgevoerd door Atlassian gaf 94% van de deelnemers aan dat ze CI gebruiken als een vast onderdeel van hun softwareontwikkelingsproces, wat de wijdverbreide acceptatie ervan in de sector benadrukt. De groeiende belangstelling voor CI komt voort uit de erkenning dat het vroegtijdig integreren van codewijzigingen vaak leidt tot aanzienlijke verbeteringen in de softwarekwaliteit en een verkorting van de ontwikkeltijd. Dit resulteert in kostenbesparingen, verbeterde samenwerking, risicobeperking en uiteindelijk een betrouwbaarder eindproduct voor de eindgebruikers.

CI omvat doorgaans de volgende fasen, die zoveel mogelijk geautomatiseerd zijn:

Broncodebeheer: Codewijzigingen die door individuele ontwikkelaars worden aangebracht, worden vastgelegd in een versiebeheersysteem, zoals Git, dat fungeert als de gedeelde codeopslagplaats. Hierdoor kunnen teams veranderingen volgen en effectief samenwerken. Bouwautomatisering: bij het doorvoeren van codewijzigingen in de repository activeert het CI-systeem automatisch een bouwproces dat de broncode compileert tot een uitvoerbaar of inzetbaar artefact. Deze stap zorgt ervoor dat de code vrij is van compilatiefouten en wordt voorbereid voor daaropvolgende tests en implementatie. Geautomatiseerd testen: Na het bouwproces voert het CI-systeem een ​​reeks geautomatiseerde tests uit, zoals unit-tests, functionele tests en integratietests, om te verifiëren dat de nieuwe code geen regressies introduceert of bestaande functionaliteit verbreekt. Deze fase speelt een cruciale rol bij het handhaven van de integriteit en stabiliteit van de software tijdens de ontwikkeling ervan. Implementatie: Als de bouw- en testfasen succesvol zijn, kan het CI-systeem doorgaan met het implementeren van de wijzigingen in een omgeving voor verdere tests, staging of zelfs productie. De implementatie kan taken omvatten zoals het inrichten van de infrastructuur, het configureren van instellingen en het overbrengen van het artefact naar de doellocatie. Dit zorgt ervoor dat de software up-to-date en gemakkelijk toegankelijk blijft voor eindgebruikers of belanghebbenden. Melding en rapportage: Na voltooiing van de bovenstaande fasen informeert het CI-systeem het ontwikkelingsteam over de uitkomst, meestal via e-mailmeldingen of integratie met teamsamenwerkingstools. Het is essentieel om duidelijke en beknopte feedback te geven, omdat dit ontwikkelaars helpt bij het snel identificeren en aanpakken van eventuele problemen die zich tijdens de bouw-, test- of implementatiefase kunnen voordoen.

CI kan worden bereikt met behulp van verschillende tools en platforms, waaronder Jenkins, Travis CI, CircleCI en GitLab CI/CD. Deze tools vergemakkelijken de automatisering van de bovengenoemde processen en kunnen worden geïntegreerd met andere tools of systemen die door het ontwikkelteam worden gebruikt.

Bij AppMaster is ons no-code platform ontworpen om naadloos samen te werken met CI-praktijken. Ons systeem genereert automatisch broncode, compileert applicaties, voert tests uit, verpakt applicaties in Docker-containers en wordt bij elke wijziging in de blauwdrukken in de cloud geïmplementeerd. Deze aanpak stelt ontwikkelaars in staat zich te concentreren op het ontwerpen en implementeren van bedrijfslogica en elimineert de noodzaak om de bouw-, test- en implementatieprocessen handmatig te beheren. Als gevolg hiervan is softwareontwikkeling met AppMaster tot 10 keer sneller en drie keer kosteneffectiever vergeleken met traditionele benaderingen.

Bovendien is AppMaster compatibel met Postgresql-compatibele databases en genereert het Go (golang) voor de backend, Vue3-framework met JS/TS voor webapplicaties, en Kotlin, Jetpack Compose en SwiftUI voor mobiele applicaties. Door CI te adopteren en gebruik te maken van het AppMaster platform kunnen bedrijven de technische schulden minimaliseren, hun ontwikkelingsprocessen stroomlijnen en in een versneld tempo hoogwaardige softwareoplossingen leveren.

Concluderend is Continuous Integration (CI) een fundamentele praktijk op het gebied van ontwikkelingsmethodologieën die tot doel heeft softwareontwikkelingsprocessen te automatiseren, waardoor teams snel problemen kunnen identificeren en aanpakken en uiteindelijk applicaties van hoge kwaliteit kunnen leveren. Door de kracht van CI te combineren met het AppMaster no-code platform kunnen bedrijven snellere, efficiëntere en kosteneffectievere softwareontwikkeling realiseren zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.