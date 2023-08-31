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Sürekli Entegrasyon (CI)

Ağu 31, 2023

Sürekli Entegrasyon (CI), geliştiricileri kod değişikliklerini sıklıkla paylaşılan bir havuza entegre etmeye teşvik eden hayati bir yazılım geliştirme uygulamasıdır. CI'nın birincil hedefi, oluşturma, test etme ve dağıtım süreçlerinin bazı bölümlerini otomatikleştirerek geliştirme yaşam döngüsünü kolaylaştırmak, böylece hataları azaltmak ve ekiplerin sorunları daha hızlı tanımlayıp çözmesini sağlamaktır. Geliştirme Metodolojileri kapsamında CI, yazılım projelerinin tutarlı bir şekilde yüksek kalite ve verimlilikle üretilmesini, test edilmesini ve teslim edilmesini sağlamada önemli bir rol oynar.

Atlassian tarafından yürütülen bir ankete göre, katılımcıların %94'ü CI'yı yazılım geliştirme süreçlerinin düzenli bir parçası olarak kullandıklarını bildirdiler ve bu da bunun sektörde yaygın olarak benimsendiğinin altını çizdi. CI'ya artan ilgi, kod değişikliklerinin erkenden entegre edilmesinin ve sıklıkla yazılım kalitesinde önemli iyileşmelere ve geliştirme süresinin kısaltılmasına yol açtığının kabul edilmesinden kaynaklanmaktadır. Bunun sonucunda maliyet tasarrufu, gelişmiş işbirliği, risk azaltımı ve sonuçta son kullanıcılar için daha güvenilir bir son ürün elde edilir.

CI tipik olarak mümkün olan en geniş ölçüde otomatikleştirilen aşağıdaki aşamaları içerir:

  1. Kaynak kodu yönetimi: Bireysel geliştiriciler tarafından yapılan kod değişiklikleri, paylaşılan kod deposu olarak hizmet veren Git gibi bir sürüm kontrol sistemine uygulanır. Bu, ekiplerin değişiklikleri takip etmesine ve etkili bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanır.
  2. Derleme otomasyonu: Kod değişikliklerinin depoya kaydedilmesi üzerine, CI sistemi, kaynak kodunu çalıştırılabilir veya konuşlandırılabilir bir yapıya derleyen bir derleme sürecini otomatik olarak tetikler. Bu adım, kodun herhangi bir derleme hatası içermemesini ve sonraki test ve dağıtım için hazırlanmasını sağlar.
  3. Otomatik test: Oluşturma sürecinden sonra CI sistemi, yeni kodun herhangi bir gerileme getirmediğini veya mevcut işlevselliği bozmadığını doğrulamak için birim testleri, işlevsel testler ve entegrasyon testleri gibi bir dizi otomatik test çalıştırır. Bu aşama, geliştirme süreci boyunca yazılımın bütünlüğünü ve istikrarını korumada çok önemli bir rol oynar.
  4. Dağıtım: Oluşturma ve test aşamaları başarılı olursa CI sistemi, daha fazla test, aşamalandırma ve hatta üretim için değişiklikleri bir ortama dağıtmaya devam edebilir. Dağıtım, altyapının sağlanması, ayarların yapılandırılması ve yapıtın hedef konuma aktarılması gibi görevleri içerebilir. Bu, yazılımın güncel kalmasını ve son kullanıcılar veya paydaşlar için kolayca erişilebilir olmasını sağlar.
  5. Bildirim ve raporlama: Yukarıdaki aşamaların tamamlanmasının ardından CI sistemi, genellikle e-posta bildirimleri veya ekip işbirliği araçlarıyla entegrasyon yoluyla geliştirme ekibini sonuç hakkında bilgilendirir. Geliştiricilerin derleme, test veya dağıtım aşamalarında ortaya çıkabilecek sorunları hızlı bir şekilde tanımlamasına ve çözmesine yardımcı olduğundan, açık ve kısa geri bildirim sağlamak önemlidir.

CI, Jenkins, Travis CI, CircleCI ve GitLab CI/CD dahil olmak üzere çeşitli araçlar ve platformlar kullanılarak gerçekleştirilebilir. Bu araçlar yukarıda belirtilen süreçlerin otomasyonunu kolaylaştırır ve geliştirme ekibinin kullandığı diğer araç veya sistemlerle entegre edilebilir.

AppMaster no-code platformumuz CI uygulamalarıyla sorunsuz çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Sistemimiz otomatik olarak kaynak kodunu oluşturur, uygulamaları derler, testler çalıştırır, uygulamaları Docker kapsayıcılarına paketler ve planlardaki her değişiklikle birlikte buluta dağıtır. Bu yaklaşım, geliştiricilerin iş mantığını tasarlamaya ve uygulamaya odaklanmasına olanak tanır ve derleme, test ve dağıtım süreçlerini manuel olarak yönetme ihtiyacını ortadan kaldırır. Sonuç olarak AppMaster ile yazılım geliştirme, geleneksel yaklaşımlara kıyasla 10 kata kadar daha hızlı ve üç kat daha uygun maliyetlidir.

Ayrıca AppMaster, Postgresql uyumlu veritabanlarıyla uyumludur ve arka uç için Go (golang), web uygulamaları için JS/TS ile Vue3 çerçevesi ve mobil uygulamalar için Kotlin, Jetpack Compose ve SwiftUI oluşturur. İşletmeler, CI'yı benimseyerek ve AppMaster platformundan yararlanarak teknik borcu en aza indirebilir, geliştirme süreçlerini kolaylaştırabilir ve yüksek kaliteli yazılım çözümlerini daha hızlı bir şekilde sunabilir.

Sonuç olarak, Sürekli Entegrasyon (CI), yazılım geliştirme süreçlerini otomatikleştirmeyi, ekiplerin sorunları hızla tespit edip çözmesini ve sonuçta yüksek kaliteli uygulamalar sunmasını amaçlayan Geliştirme Metodolojileri alanında temel bir uygulamadır. İşletmeler, CI'nın gücünü AppMaster no-code platformuyla birleştirerek kaliteden ödün vermeden daha hızlı, daha verimli ve uygun maliyetli yazılım geliştirmeyi başarabilir.

Daha fazla terimi keşfedin:
DevOps Dinamik Sistem Geliştirme Yöntemi (DSDM) Ekstrem Programlama (XP) Hızlı Uygulama Geliştirme (RAD) Kanban Kristal Yöntemleri Ortak Uygulama Geliştirme (JAD) RUP (Rasyonel Birleşik Süreç) Sarmal Model Scrum Sürekli Teslimat (CD) Yalın Yazılım Geliştirme Yinelemeli Geliştirme Çevik Özellik Odaklı Geliştirme (FDD) Şelale

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