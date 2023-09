Ciągła integracja (CI) to istotna praktyka tworzenia oprogramowania, która zachęca programistów do częstego integrowania zmian w kodzie ze wspólnym repozytorium. Podstawowym celem CI jest usprawnienie cyklu życia oprogramowania poprzez automatyzację części procesów kompilacji, testowania i wdrażania, redukując w ten sposób błędy i umożliwiając zespołom szybszą identyfikację i rozwiązywanie problemów. W kontekście metodologii rozwoju CI odgrywa zasadniczą rolę w zapewnieniu, że projekty oprogramowania są konsekwentnie tworzone, testowane i dostarczane z wysoką jakością i wydajnością.

Według ankiety przeprowadzonej przez Atlassian 94% uczestników zgłosiło używanie CI jako regularnej części procesu tworzenia oprogramowania, co podkreśla jej szerokie zastosowanie w branży. Rosnące zainteresowanie CI wynika z uznania, że ​​wczesna integracja zmian w kodzie często prowadzi do znacznej poprawy jakości oprogramowania i skrócenia czasu jego tworzenia. Skutkuje to oszczędnościami, lepszą współpracą, ograniczeniem ryzyka i ostatecznie bardziej niezawodnym produktem końcowym dla użytkowników końcowych.

CI zazwyczaj obejmuje następujące etapy, które są w maksymalnym możliwym stopniu zautomatyzowane:

Zarządzanie kodem źródłowym: zmiany w kodzie wprowadzane przez poszczególnych programistów są zapisywane w systemie kontroli wersji, takim jak Git, który służy jako współdzielone repozytorium kodu. Umożliwia to zespołom śledzenie zmian i efektywną współpracę. Automatyzacja kompilacji: Po zatwierdzeniu zmian w kodzie w repozytorium system CI automatycznie uruchamia proces kompilacji, który kompiluje kod źródłowy w wykonywalny lub możliwy do wdrożenia artefakt. Ten krok zapewnia, że ​​kod jest wolny od błędów kompilacji i jest przygotowany do późniejszych testów i wdrażania. Testowanie automatyczne: po procesie kompilacji system CI uruchamia zestaw automatycznych testów, takich jak testy jednostkowe, testy funkcjonalne i testy integracyjne, aby sprawdzić, czy nowy kod nie wprowadza żadnych regresji ani nie psuje istniejącej funkcjonalności. Ten etap odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu integralności i stabilności oprogramowania w trakcie jego rozwoju. Wdrożenie: Jeśli etapy kompilacji i testowania zakończą się pomyślnie, system CI może przystąpić do wdrażania zmian w środowisku w celu dalszych testów, testowania, a nawet produkcji. Wdrożenie może obejmować takie zadania, jak udostępnianie infrastruktury, konfigurowanie ustawień i przesyłanie artefaktu do lokalizacji docelowej. Dzięki temu oprogramowanie pozostaje aktualne i łatwo dostępne dla użytkowników końcowych lub interesariuszy. Powiadomienia i raportowanie: Po zakończeniu powyższych etapów system CI informuje zespół programistów o wyniku, zazwyczaj poprzez powiadomienia e-mail lub integrację z narzędziami do współpracy w zespole. Przekazywanie jasnych i zwięzłych informacji zwrotnych jest niezbędne, ponieważ pomaga programistom szybko identyfikować i rozwiązywać wszelkie problemy, które mogły pojawić się na etapach kompilacji, testowania lub wdrażania.

CI można osiągnąć za pomocą różnych narzędzi i platform, w tym Jenkins, Travis CI, CircleCI i GitLab CI/CD. Narzędzia te ułatwiają automatyzację ww. procesów i można je integrować z innymi narzędziami lub systemami, z których korzysta zespół programistów.

W AppMaster nasza platforma no-code została zaprojektowana tak, aby bezproblemowo współpracować z praktykami CI. Nasz system automatycznie generuje kod źródłowy, kompiluje aplikacje, uruchamia testy, pakuje aplikacje do kontenerów Docker i wdraża w chmurze przy każdej zmianie planów. Takie podejście umożliwia programistom skupienie się na projektowaniu i wdrażaniu logiki biznesowej oraz eliminuje potrzebę ręcznego zarządzania procesami kompilacji, testowania i wdrażania. W rezultacie tworzenie oprogramowania za pomocą AppMaster jest do 10 razy szybsze i trzy razy bardziej opłacalne w porównaniu z tradycyjnymi podejściami.

Ponadto AppMaster jest kompatybilny z bazami danych kompatybilnymi z Postgresql i generuje Go (golang) dla backendu, framework Vue3 z JS/TS dla aplikacji internetowych oraz Kotlin, Jetpack Compose i SwiftUI dla aplikacji mobilnych. Wdrażając CI i wykorzystując platformę AppMaster, firmy mogą zminimalizować dług techniczny, usprawnić procesy rozwojowe i dostarczać wysokiej jakości rozwiązania programowe w przyspieszonym tempie.

Podsumowując, ciągła integracja (CI) to podstawowa praktyka w dziedzinie metodologii rozwoju, której celem jest automatyzacja procesów tworzenia oprogramowania, umożliwiając zespołom szybką identyfikację i rozwiązywanie problemów, a ostatecznie dostarczanie aplikacji wysokiej jakości. Łącząc możliwości CI z platformą no-code AppMaster, firmy mogą szybciej, wydajniej i taniej tworzyć oprogramowanie bez utraty jakości.